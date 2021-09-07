العفو الدولية تدين "الانتهاكات" التي يتعرض لها سوريون بعد العودة إلى بلدهم، والجزائر تعلن القبض على انفصاليين

الحرب في سوريا: العفو الدولية تندد بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد العودة إلى بلدهم
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ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ"تعرّض العشرات من اللاجئين
الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن،
بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب".
وناشدت المنظمة في تقرير جديد
بعنوان "أنت ذاهب الى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين
ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" الى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست
مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.
ووثقت المنظمة "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية
بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام
الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود
السورية - الأردنية.
وقالت إن أجهزة الأمن
"أخضعت نساء وأطفالاً ورجالاً (...) لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب
وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والاخفاء
القسري".
ومن بين الحالات التي وثقتها،
أحصت المنظمة وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، فيما لا يزال مصير 17 شخصاً من
المخفيين قسراً مجهولاً.
كما وثّقت "14 حالة من
العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة
في الخامسة من عمرها".
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحكومة السورية على التقرير.
الجزائر تعلن القبض على 27 عضوا في حركة ماك الانفصالية
اعتقلت الجزائر 27 شخصا يشتبه في
انتمائهم لحركة انفصالية أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية، في أعقاب هجمات في بلدتين
بشمال البلاد، حسبما أفادت الشرطة يوم الاثنين.
وقالت الشرطة إن جميع المعتقلين
يشتبه في انتمائهم إلى الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل التي تُعرف اختصارا
باسم (الماك)، وهي جماعة تسعى إلى استقلال تلك المنطقة الناطقة باللغة الأمازيغية.
وقالت الشرطة في بيان إن 27 شخصا
اعتقلوا لمحاولتهم "زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين... بأمر من جهات في
الخارج". وأضافت أنهم التجأوا لأساليب الاعتداء والسطو على متاجر المواطنين.
وأنحت الحكومة باللائمة على الحركة،
التي أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي، في حرائق الغابات المدمرة التي
أودت بحياة 65 شخصا على الأقل بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الشهر الماضي. وتنفي
الحركة التي تتخذ من فرنسا مقرا لقيادتها تورطها بأي صورة من الصور.
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الحرب في سوريا: العفو الدولية تندد بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد العودة إلى بلدهم
ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بـ"تعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب".
وناشدت المنظمة في تقرير جديد بعنوان "أنت ذاهب الى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" الى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.
ووثقت المنظمة "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.
وقالت إن أجهزة الأمن "أخضعت نساء وأطفالاً ورجالاً (...) لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والاخفاء القسري".
ومن بين الحالات التي وثقتها، أحصت المنظمة وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، فيما لا يزال مصير 17 شخصاً من المخفيين قسراً مجهولاً.
كما وثّقت "14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها".
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحكومة السورية على التقرير.
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الجزائر تعلن القبض على 27 عضوا في حركة ماك الانفصالية
اعتقلت الجزائر 27 شخصا يشتبه في انتمائهم لحركة انفصالية أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية، في أعقاب هجمات في بلدتين بشمال البلاد، حسبما أفادت الشرطة يوم الاثنين.
وقالت الشرطة إن جميع المعتقلين يشتبه في انتمائهم إلى الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل التي تُعرف اختصارا باسم (الماك)، وهي جماعة تسعى إلى استقلال تلك المنطقة الناطقة باللغة الأمازيغية.
وقالت الشرطة في بيان إن 27 شخصا اعتقلوا لمحاولتهم "زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين... بأمر من جهات في الخارج". وأضافت أنهم التجأوا لأساليب الاعتداء والسطو على متاجر المواطنين.
وأنحت الحكومة باللائمة على الحركة، التي أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي، في حرائق الغابات المدمرة التي أودت بحياة 65 شخصا على الأقل بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الشهر الماضي. وتنفي الحركة التي تتخذ من فرنسا مقرا لقيادتها تورطها بأي صورة من الصور.
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