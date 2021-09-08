الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة من أقارب السجناء "الهاربين"، وفي باريس تبدأ أكبر محاكمة في تاريخ البلاد المعاصر

الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية
يدلي الناخبون في المغرب اليوم الأربعاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية، التي ستحدد شكل الحكومة المغربية في السنوات الخمس القادمة، وسط مخاوف من تفشي الوباء.
وقاد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الحكومات الائتلافية المغربية على مدى العقد الماضي، لكن محللين يقولون إن الناخبين يشعرون أن تأثيرالبرلمان محدود إذ إن السلطات الفعلية لا تزال في يد الملك محمد السادس.
يعد مشروع صابون حليب الحمير هو الأول من نوعه في الأردن وفي الشرق الأوسط.
ويعتقد أنه يحمل "حلا سحريا" لمشاكل البشرة.
بدأ المشروع في مزرعة صغيرة في محافظة مادبا جنوب غرب عمان، حيث يستخدم حليب الأتان في صناعة الصابون، ووزع القائمون عليه في البداية بحسب وكالة فرانس بريس 160 قطعة صابون مجانية، لتتجاوز بعد ذلك الطلبات 4500 قطعة صابون شهريا.
ويكفي ليتر حليب لإنتاج ثلاثين قطعة صابون، ويمزج بزيت الزيتون واللوز وجوز الهند وزبدة الشيا.
وتشير صاحبة فكرة المشروع سلمى الزعبي، إلى أن هذا المنتج ليس ابتكارا أردنيا بحتا، وخطرت لها الفكرة بعد معرفة أهمية وفوائد حليب الحمير.
وتقول إن بعض الأبحاث تدرس حاليا إمكانية مساهمة حليب الأتان في تجديد خلايا البشرة وتخفيف معالم الشيخوخة والمساعدة على الشفاء من بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وتوحيد لون البشرة.
ويعرف حليب الحمير بأنه غني باللاكتوز وبروتينات مصل اللبن، ويساهم هذا في امتصاص الأمعاء للكالسيوم الضروري للعظام، ويعتقد أنه والمنتجات المشتقة منه أطعمة قيمة لكبار السن.
وتقول بعض المصادر إن له خصائص قوية تكافح الشيخوخة بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد أيضا على تجديد الجلد التالف. كما يعتقد أنه يساعد في التئام وتهدئة التسلخات الجلدية.
BBCCopyright: BBC
الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الفلسطينيين من بينهم 5 من أقارب "الفارين"
اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم، خمسة من أقارب المعتقلين الستة "الفارين" من سجن جلبوع الإسرائيلي.
شملت قائمة المعتقلين والد المعتقل نضال انفيعات من بلدة يعبد قرب جنين، وشقيقيْ المعتقل محمود العارضة وشقيق محمد العارضة، والدكتور نضال العارضة من بلدة عرابة قضاء جنين.
وأفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي صادر تسجيل كاميرات في مناطق مختلفة في محيط مدينة جنين، وأن قوات كبيرة من الجيش ما زالت تجري عملية تفتيش واسعة في محيط سجن جلبوع والقرى القريبة منه.
وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لم يقتحم حتى الآن مدينة جنين.
وبدأت القوات الإسرائيلية بحسب وسائل إعلام محلية عملية بحث مكثفة شملت بلدتي الناعورة وطمرة الفلسطينيتين، وفتشت المساجد، ونصبت عدة حواجز في المنطقة. ونشر الجيش الإسرائيلي قوات إضافية على الحدود الأردنية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من الناعورة.
EPACopyright: EPA
بدء أكبر محاكمة في تاريخ فرنسا الحديث اليوم
في محاكمة وصفت بأنها أكبر قضية قضائية في تاريخ فرنسا القانوني الحديث، يمثل في محكمة الجنايات الخاصة في باريس اليوم 20 متهما بالضلوع في هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
قتل في تلك الهجمات 130 شخصا وجرح 350 عندما هاجم مسلحون عددا من الأماكن في العاصمة الفرنسية كالحانات والمطاعم وملعب كرة القدم الوطني.
ومن بين الذين ظهروا في غرفة بنيت خصيصا داخل قاعة المحكمة صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة المشتبه في تنفيذها للهجمات.
وسيمثل 13 متهما آخر أمام المحكمة، ستة منهم يحاكمون غيابيا ، على الرغم من افتراض وفاة خمسة.
وسيستمع إلى شهادات 300 شخص من بينهم ناجون من الهجمات. ويتوقع أن تستغرق هذه المحاكمة 9 أشهر.
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الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية
يدلي الناخبون في المغرب اليوم الأربعاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية، التي ستحدد شكل الحكومة المغربية في السنوات الخمس القادمة، وسط مخاوف من تفشي الوباء.
وقاد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الحكومات الائتلافية المغربية على مدى العقد الماضي، لكن محللين يقولون إن الناخبين يشعرون أن تأثيرالبرلمان محدود إذ إن السلطات الفعلية لا تزال في يد الملك محمد السادس.
للمزيد:
الانتخابات المغربية: ما الذي نعرفه عنها؟
حليب الحمير ووصفة سحرية تجد رواجا في الأردن
يعد مشروع صابون حليب الحمير هو الأول من نوعه في الأردن وفي الشرق الأوسط.
ويعتقد أنه يحمل "حلا سحريا" لمشاكل البشرة.
بدأ المشروع في مزرعة صغيرة في محافظة مادبا جنوب غرب عمان، حيث يستخدم حليب الأتان في صناعة الصابون، ووزع القائمون عليه في البداية بحسب وكالة فرانس بريس 160 قطعة صابون مجانية، لتتجاوز بعد ذلك الطلبات 4500 قطعة صابون شهريا.
ويكفي ليتر حليب لإنتاج ثلاثين قطعة صابون، ويمزج بزيت الزيتون واللوز وجوز الهند وزبدة الشيا.
وتشير صاحبة فكرة المشروع سلمى الزعبي، إلى أن هذا المنتج ليس ابتكارا أردنيا بحتا، وخطرت لها الفكرة بعد معرفة أهمية وفوائد حليب الحمير. وتقول إن بعض الأبحاث تدرس حاليا إمكانية مساهمة حليب الأتان في تجديد خلايا البشرة وتخفيف معالم الشيخوخة والمساعدة على الشفاء من بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وتوحيد لون البشرة.
ويعرف حليب الحمير بأنه غني باللاكتوز وبروتينات مصل اللبن، ويساهم هذا في امتصاص الأمعاء للكالسيوم الضروري للعظام، ويعتقد أنه والمنتجات المشتقة منه أطعمة قيمة لكبار السن.
وتقول بعض المصادر إن له خصائص قوية تكافح الشيخوخة بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد أيضا على تجديد الجلد التالف. كما يعتقد أنه يساعد في التئام وتهدئة التسلخات الجلدية.
الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الفلسطينيين من بينهم 5 من أقارب "الفارين"
اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم، خمسة من أقارب المعتقلين الستة "الفارين" من سجن جلبوع الإسرائيلي.
شملت قائمة المعتقلين والد المعتقل نضال انفيعات من بلدة يعبد قرب جنين، وشقيقيْ المعتقل محمود العارضة وشقيق محمد العارضة، والدكتور نضال العارضة من بلدة عرابة قضاء جنين.
وأفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي صادر تسجيل كاميرات في مناطق مختلفة في محيط مدينة جنين، وأن قوات كبيرة من الجيش ما زالت تجري عملية تفتيش واسعة في محيط سجن جلبوع والقرى القريبة منه.
وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لم يقتحم حتى الآن مدينة جنين.
وبدأت القوات الإسرائيلية بحسب وسائل إعلام محلية عملية بحث مكثفة شملت بلدتي الناعورة وطمرة الفلسطينيتين، وفتشت المساجد، ونصبت عدة حواجز في المنطقة. ونشر الجيش الإسرائيلي قوات إضافية على الحدود الأردنية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من الناعورة.
بدء أكبر محاكمة في تاريخ فرنسا الحديث اليوم
في محاكمة وصفت بأنها أكبر قضية قضائية في تاريخ فرنسا القانوني الحديث، يمثل في محكمة الجنايات الخاصة في باريس اليوم 20 متهما بالضلوع في هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
قتل في تلك الهجمات 130 شخصا وجرح 350 عندما هاجم مسلحون عددا من الأماكن في العاصمة الفرنسية كالحانات والمطاعم وملعب كرة القدم الوطني.
ومن بين الذين ظهروا في غرفة بنيت خصيصا داخل قاعة المحكمة صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة المشتبه في تنفيذها للهجمات.
وسيمثل 13 متهما آخر أمام المحكمة، ستة منهم يحاكمون غيابيا ، على الرغم من افتراض وفاة خمسة.
وسيستمع إلى شهادات 300 شخص من بينهم ناجون من الهجمات. ويتوقع أن تستغرق هذه المحاكمة 9 أشهر.