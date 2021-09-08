الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة من أقارب السجناء "الهاربين"، وفي باريس تبدأ أكبر محاكمة في تاريخ البلاد المعاصر

يعد مشروع صابون حليب الحمير هو الأول من نوعه في الأردن وفي الشرق الأوسط.

ويعتقد أنه يحمل "حلا سحريا" لمشاكل البشرة.

بدأ المشروع في مزرعة صغيرة في محافظة مادبا جنوب غرب عمان، حيث يستخدم حليب الأتان في صناعة الصابون، ووزع القائمون عليه في البداية بحسب وكالة فرانس بريس 160 قطعة صابون مجانية، لتتجاوز بعد ذلك الطلبات 4500 قطعة صابون شهريا.

ويكفي ليتر حليب لإنتاج ثلاثين قطعة صابون، ويمزج بزيت الزيتون واللوز وجوز الهند وزبدة الشيا.

وتشير صاحبة فكرة المشروع سلمى الزعبي، إلى أن هذا المنتج ليس ابتكارا أردنيا بحتا، وخطرت لها الفكرة بعد معرفة أهمية وفوائد حليب الحمير. وتقول إن بعض الأبحاث تدرس حاليا إمكانية مساهمة حليب الأتان في تجديد خلايا البشرة وتخفيف معالم الشيخوخة والمساعدة على الشفاء من بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وتوحيد لون البشرة.

ويعرف حليب الحمير بأنه غني باللاكتوز وبروتينات مصل اللبن، ويساهم هذا في امتصاص الأمعاء للكالسيوم الضروري للعظام، ويعتقد أنه والمنتجات المشتقة منه أطعمة قيمة لكبار السن.

وتقول بعض المصادر إن له خصائص قوية تكافح الشيخوخة بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد أيضا على تجديد الجلد التالف. كما يعتقد أنه يساعد في التئام وتهدئة التسلخات الجلدية.