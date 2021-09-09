مواجهات وحرائق داخل السجون الإسرائيلية وإصابة 100 فلسطيني في مظاهرات في الضفة، والجزائر تعتقل 30 مشتبها بهم في اندلاع الحرائق

انهيار مبنى شمال القاهرة في مصر ومقتل عدد من السكان
لقي أربعة أشخاص مصرعهم بحسب التقديرات الأولية إثر انهيار عقار مكون من أربعة طوابق ليل الأربعاء بحي شبرا الخيمة شمال القاهرة.
وتجري محافظة القليوبية التي يقع العقار المنهار في أحد أحيائها تحقيقا عن أسباب انهياره وإن كان من المباني التي صدر بشأنها قرار إزالة.
وذكر مصدر في المحافظة أن المبنى قديم ومتهالك، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتنتشر في مصر انهيارات المباني بسبب البناء العشوائي وعدم الالتزام بمعايير البناء وتراجع الدور الرقابي على المباني.
الحرب في سوريا: الجيش السوري يدخل درعا بعد اتفاق مع المسلحين بوساطة روسية
أفادت وسائل إعلام سورية محلية أن القوات الحكومية دخلت منطقة متنازع عليها في محافظة درعا لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه بوساطة روسية مع المسلحين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن قوات الجيش رفعت العلم السوري فوق حي درعا المحاصر منذ أكثر من شهرين. ونقلت العناصر المسلحة الرافضة لـ "صفقة التسوية" إلى شمال سوريا.
الهروب من سجن جلبوع: مواجهات في الضفة الغربية واضرابات وحرائق في سجون إسرائيل
أصيب ليلة أمس بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني 100 فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقتي حوارة وبيتا شمال الضفة الغربية.
وكان العشرات من الفلسطينيين قد شاركوا في مسيرات تضامنية مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية محلية أن إسرائيل فرضت قيودا جديدة على الأسرى عقب عملية الهروب، وأشعل عدد من الأسرى الفلسطينيين النار في عدد من الزنزانات في سجن كتسيعوت يوم أمس الأربعاء، وأفادت تقارير إعلامية ناطقة بالعبرية أن الحرائق في سبع زنزانات بدأها معتقلون من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي الذين رفضوا أن يتم نقلهم بين الأقسام، بعد أن بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في توزيع أسرى الجهاد بين المنشآت، وتوجهت وحدة النخبة في مصلحة السجون التي تتعامل مع الاضطرابات، إلى السجن الواقع في صحراء النقب لدعم التصدي للاضطرابات المستمرة.
ووصفت حركة فتح ما يجري بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من اقتحامات واعتداءات خاصة في سجني "جلبوع" و"النقب" بأنه "جريمة حرب تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، من أجل حماية المعتقلين وتحريرهم".
ودعت حركة فتح إلى ما سمته هبة شعبية عاجلة في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وطالبت الحركة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية الحقوقية بالتركيز على ما وصفته بـ "الجريمة الإسرائيلية بحق المعتقلين."
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عقدت جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينت مع كبار القادة العسكريين والأمنيين. وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى إمكانية التصعيد في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الإسرائيلي تحضيراته لإمكانية اندلاع مواجهات، كما استدعيت ألوية إضافية تحسبا لتوتر أمني كبير.
حرائق الغابات في الجزائر: اعتقال 30 شخصا يشتبه في أنهم وراء الحريق
تمكنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر من احتجاز 30 شخصا يشتبه أنهم تسببوا في اندلاع الحرائق عبر 14 ولاية، بحسب وسائل إعلام محلية، وأودعوا جميعهم الحبس المؤقت.
وذكرت الأنباء أن من بين المحتجزين عناصر من حركة ماك وهو الاسم المختصر "لحركة تقرير مصير منطقة القبائل" التي تصنفها السلطات الجزائرية حركة إرهابية.
وشددت مصالح الدرك الوطني، أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع الضالعين في 387 بؤرة حريق، دمرت عشرات آلاف الهكتارات من الغابات خاصة في منطقة تيزي أوزو وأسفرت عن مقتل 90 شخصا، بينهم 33 جندياً.
ReutersCopyright: Reuters
الانتخابات في المغرب: بعد فرز 96 في المئة من الأصوات حزب التجمع الليبرالي يفوز بالأغلبية
مني حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بهزيمة كبرى في انتخابات المغرب البرلمانية، وحصل على 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ 125مقعداً في آخر انتخابات في عام 2016.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا وذلك بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 82 مقعدا بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعدا.
وأضافت الوزارة أن نسبة التصويت بلغت 50.35 في المئة وهي نسبة تفوق نسبة المشاركة في انتخابات 2016، وتخطت نسبة المشاركة في المناطق الجنوبية 66 في المئة.
ويعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان، ليشكل حكومة جديدة مدتها خمسة أعوام.
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انهيار مبنى شمال القاهرة في مصر ومقتل عدد من السكان
لقي أربعة أشخاص مصرعهم بحسب التقديرات الأولية إثر انهيار عقار مكون من أربعة طوابق ليل الأربعاء بحي شبرا الخيمة شمال القاهرة.
وتجري محافظة القليوبية التي يقع العقار المنهار في أحد أحيائها تحقيقا عن أسباب انهياره وإن كان من المباني التي صدر بشأنها قرار إزالة.
وذكر مصدر في المحافظة أن المبنى قديم ومتهالك، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتنتشر في مصر انهيارات المباني بسبب البناء العشوائي وعدم الالتزام بمعايير البناء وتراجع الدور الرقابي على المباني.
الحرب في سوريا: الجيش السوري يدخل درعا بعد اتفاق مع المسلحين بوساطة روسية
أفادت وسائل إعلام سورية محلية أن القوات الحكومية دخلت منطقة متنازع عليها في محافظة درعا لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه بوساطة روسية مع المسلحين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن قوات الجيش رفعت العلم السوري فوق حي درعا المحاصر منذ أكثر من شهرين. ونقلت العناصر المسلحة الرافضة لـ "صفقة التسوية" إلى شمال سوريا.
الهروب من سجن جلبوع: مواجهات في الضفة الغربية واضرابات وحرائق في سجون إسرائيل
أصيب ليلة أمس بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني 100 فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقتي حوارة وبيتا شمال الضفة الغربية.
وكان العشرات من الفلسطينيين قد شاركوا في مسيرات تضامنية مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية محلية أن إسرائيل فرضت قيودا جديدة على الأسرى عقب عملية الهروب، وأشعل عدد من الأسرى الفلسطينيين النار في عدد من الزنزانات في سجن كتسيعوت يوم أمس الأربعاء، وأفادت تقارير إعلامية ناطقة بالعبرية أن الحرائق في سبع زنزانات بدأها معتقلون من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي الذين رفضوا أن يتم نقلهم بين الأقسام، بعد أن بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في توزيع أسرى الجهاد بين المنشآت، وتوجهت وحدة النخبة في مصلحة السجون التي تتعامل مع الاضطرابات، إلى السجن الواقع في صحراء النقب لدعم التصدي للاضطرابات المستمرة.
ووصفت حركة فتح ما يجري بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من اقتحامات واعتداءات خاصة في سجني "جلبوع" و"النقب" بأنه "جريمة حرب تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، من أجل حماية المعتقلين وتحريرهم".
ودعت حركة فتح إلى ما سمته هبة شعبية عاجلة في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وطالبت الحركة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية الحقوقية بالتركيز على ما وصفته بـ "الجريمة الإسرائيلية بحق المعتقلين."
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عقدت جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينت مع كبار القادة العسكريين والأمنيين. وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى إمكانية التصعيد في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الإسرائيلي تحضيراته لإمكانية اندلاع مواجهات، كما استدعيت ألوية إضافية تحسبا لتوتر أمني كبير.
حرائق الغابات في الجزائر: اعتقال 30 شخصا يشتبه في أنهم وراء الحريق
تمكنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر من احتجاز 30 شخصا يشتبه أنهم تسببوا في اندلاع الحرائق عبر 14 ولاية، بحسب وسائل إعلام محلية، وأودعوا جميعهم الحبس المؤقت.
وذكرت الأنباء أن من بين المحتجزين عناصر من حركة ماك وهو الاسم المختصر "لحركة تقرير مصير منطقة القبائل" التي تصنفها السلطات الجزائرية حركة إرهابية.
وشددت مصالح الدرك الوطني، أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع الضالعين في 387 بؤرة حريق، دمرت عشرات آلاف الهكتارات من الغابات خاصة في منطقة تيزي أوزو وأسفرت عن مقتل 90 شخصا، بينهم 33 جندياً.
الانتخابات في المغرب: بعد فرز 96 في المئة من الأصوات حزب التجمع الليبرالي يفوز بالأغلبية
مني حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بهزيمة كبرى في انتخابات المغرب البرلمانية، وحصل على 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ 125مقعداً في آخر انتخابات في عام 2016.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا وذلك بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 82 مقعدا بينما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35 مقعدا.
وأضافت الوزارة أن نسبة التصويت بلغت 50.35 في المئة وهي نسبة تفوق نسبة المشاركة في انتخابات 2016، وتخطت نسبة المشاركة في المناطق الجنوبية 66 في المئة.
ويعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الأغلبية في البرلمان، ليشكل حكومة جديدة مدتها خمسة أعوام.