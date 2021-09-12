مقتل 3 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم بكركوك، وقيس سعيد يلمح إلى احتمال تعديل الدستور التونسي

يقوم البابا فرنسيس حاليا بزيارة إلى المجر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان تتعلق بملف التعامل مع اللاجئين.

ويقف الرجلان على طرفي نقيض في تفسيراتهما المختلفة جذريا لما يشكل المقاربة المسيحية لقضية الهجرة، وكيفية التعامل مع اللاجئين.

وقد انتقد البابا بشدة القادة الأوروبيين الذين أداروا ظهورهم للاجئين، وقارن بعض خطاباتهم بخطب الزعيم النازي أدولف هتلر.

ويقول أوربان إنه يدافع عن أوروبا المسيحية، كما يقول قادة الكنيسة الكاثوليكة في المجر إن معظم رواد الكنيسة هناك يعتقدون أنه ينبغي مساعدة اللاجئين في أوطانهم، وليس بجلبهم إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يغادر البابا المجر اليوم متجها إلى سلوفاكيا. وهذه الرحلة الخارجية هي الأولى للحبر الاعظم منذ زيارته إلى العراق في مارس/آذار الماضي.