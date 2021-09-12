قيس سعيد
مباشر

مقتل 3 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم بكركوك، وقيس سعيد يلمح إلى احتمال تعديل الدستور التونسي

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. البابا فرنسيس يجري محادثات بشأن اللاجئين في المجر

    يقوم البابا فرنسيس حاليا بزيارة إلى المجر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان تتعلق بملف التعامل مع اللاجئين.

    ويقف الرجلان على طرفي نقيض في تفسيراتهما المختلفة جذريا لما يشكل المقاربة المسيحية لقضية الهجرة، وكيفية التعامل مع اللاجئين.

    وقد انتقد البابا بشدة القادة الأوروبيين الذين أداروا ظهورهم للاجئين، وقارن بعض خطاباتهم بخطب الزعيم النازي أدولف هتلر.

    ويقول أوربان إنه يدافع عن أوروبا المسيحية، كما يقول قادة الكنيسة الكاثوليكة في المجر إن معظم رواد الكنيسة هناك يعتقدون أنه ينبغي مساعدة اللاجئين في أوطانهم، وليس بجلبهم إلى أوروبا.

    ومن المقرر أن يغادر البابا المجر اليوم متجها إلى سلوفاكيا. وهذه الرحلة الخارجية هي الأولى للحبر الاعظم منذ زيارته إلى العراق في مارس/آذار الماضي.

    البابا فرانسيس
    Copyright: Reuters

  2. مقتل 3 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم لتنظيم الدولة بكركوك

    أفاد مصدر امني في محافظة كركوك شمالي العراق بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة الاتحادية في هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الاسلامية في ساعة متأخرة من ليلة امس السبت على مقر تابع لها في ناحية الرشاد جنوبي المحافظة.

    و هذا هو الهجوم الثاني من نوعه في ناحية الرشاد خلال اسبوع، حيث قتل 12 من رجال الشرطة الاتحاديةفي هجوم شنه مسلحو التنظيم على قوة تابعة لها.

  3. الأزمة في تونس: قيس سعيد يلمح إلى إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد

    قيس سعيد
    Copyright: epa

    أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جولة له في تونس العاصمة مساء السبت أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد.

    وقال سعيد بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة إن الحكومة ستشكل "في أقرب الأوقات" بعد اختيار الأشخاص الذين "لا تشوبهم شائبة"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

    وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلا "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص".

    واعتبر أن "الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".

    كان سعيد، أستاذ القانون الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى قبل أن يمدد تعليق عمل البرلمان لاجل غير مسمى

    نرشح لكم

    الأزمة في تونس: قيس سعيد، الرئيس المتهم بتقويض الديمقراطية - الفاينانشال تايمز

    View more on twitter
العودة إلى أعلى