بوتين ينتقد وجود قوات أجنبية في سوريا، والإمارات تدرج عشرات الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب

عاجلبوتين يدخل العزل الذاتي بعد اكتشاف إصابة مقربين منه بكورونا
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين سيدخل العزل الذاتي بعد اكتشاف إصابات بكورونا ضمن دائرة المقربين منه.
وبحسب الكرملين فإن بوتين لن يسافر إلى
طاجكستان لحضور اجتماعات أمنية أقليمية
علاء عبد الفتاح: أسرة الناشط المصري تقول إنه "هدد بالانتحار"
طالبت
أسرة المدون والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، ومحاميه السلطات المصرية بإطلاق
سراحه أو نقله من السجن الذي يقبع فيه وتحسين أوضاع حبسه، موضحين أن عبد الفتاح،
الذي يتم هذا الشهر عامه الثاني في الحبس، ساءت حالته النفسية للغاية ويهدد
بالانتحار.
وقال
المحامي الحقوقي، خالد علي، الذي تحدث إلى علاء عبد الفتاح عقب جلسة تجديد حبسه،
الاثنين، إن الناشط السياسي أخطره بأن "وضعه سيء جدا" وإنه يطلب نقله من
السجن "وإلا فقد ينتحر"، موضحا أن هناك خصومة بين علاء وإدارة سجن
"طرة شديد الحراسة 2"؛ إثر |تقديمه بلاغا ضدهم اتهمهم بتعذيبه عند دخول
السجن".
وطالب
علي السلطات المصرية بتمكين موكله من حقوقه فى التريُّض وإدخال الكتب والراديو
وممارسة كل صور الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون.
ويجدد
حبس عبد الفتاح على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على
الأمن القومي والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
وقالت أسرة عبد الفتاح، في بيان، نشرته
شقيقته منى، إنها سلكت كافة الطرق القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها
عبد الفتاح وللمطالبة بتحسين أوضاع حبسه منذ نحو عامين ولكن من دون فائدة، بحسب
البيان.
AFPCopyright: AFP
الفيضانات في السودان: موسم الأمطار يحصد أرواح أكثر من 80 شخصا ويدمر آلاف المنازل
أعلنت
السلطات السودانية أن الفيضانات الموسمية هذا العام قد خلفت أكثر من 80 قتيلاً
وأكثر من 65 مصابا بالإضافة لتدميرها كلّياً أو جزئياً آلاف المنازل.
وقال
عبد الجليل عبد الرحيم المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني إنّ "84
شخصاً لقوا مصرعهم غرقاً أو صعقاً بالتيار الكهربائي أو من جرّاء انهيار منازلهم
كما وأصيب 67 آخرون بجروح في إحدى عشرة ولاية منذ بداية موسم الأمطار الذي شهده
السودان".
وأضاف
أنّ الفيضانات دمّرت حوالى 8400 منزل وألحقت أضراراً بأكثر من 72 ألف منزل في سائر
أنحاء البلاد.
كانت
تقارير صادرة عن الأمم المتّحدة الأسبوع الماضي قد أشارت إلى إن المياه غمرت حوالى
50 قرية في جنوب السودان، مما أدّى إلى نزوح 65 ألف شخص، بينهم لاجئون من دولة
جنوب السودان غمرت المياه مخيمهم.
بوتين ينتقد وجود قوات أجنبية في سوريا خلال استقباله الأسد في موسكو
أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين أجرى
في موسكو أمس محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد، انتقد
خلالها بوتين وجود
قوات أجنبية في سوريا، معتبرا أن وجودها من دون قرار من الأمم المتحدة في بعض مناطق
البلاد "انتهاك للقانون الدولي".
وكان
بوتين يشير إلى القوات الأمريكية والتركية، التي قال إنها :موجودة من دون قرار من
الأمم المتحدة ولم توجه إليها دعوة من الحكومة السورية، على عكس الجيش الروسي الذي
تدخل بناء على طلب من الحكومة السورية".
كمااعتبر
بوتين أن "الإرهابيين تكبدوا أضرارا هائلة" في سوريا التي تسيطر فيها القوات
الحكومية على "90 في المئة من الأراضي".
من
جهته، حيا بشار الأسد "الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيشان السوري والروسي في
تحرير الأراضي وتراجع الإرهابيين".
لكنه
أشار إلى أن العملية السياسية التي بوشرت قبل سنتين تقريبا تواجه "عوائق لأن
هناك دولاً تدعم الإرهابيين، وليس لها مصلحة في أن تستمر العملية بالاتجاه الذي
يحقق الاستقرار في سوريا".
وأضاف
"قامت بعض الدول بفرض حصار على الشعب السوري.. حصار نصفه بأنه غير إنساني..
غير أخلاقي وغير قانوني".
ReutersCopyright: Reuters
الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة "الإرهاب"
أدرجت السلطات الإماراتية
38 فردا و15 كيانا على قائمة للأشخاص والكيانات والتنظيمات التي تعتبرها "داعمة
للإرهاب"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.
وتشمل الأسماء التي أضيفت للقائمة
يوم الاثنين أفرادا من لبنان واليمن وإيران وسوريا والعراق وأفغانستان والإمارات
وتعمل الإمارات منذ سنوات على محو
تصور بأنها بؤرة للأموال غير المشروعة. وفي فبراير شباط، أنشأت الحكومة المكتب
التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تغطية مباشرة
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عاجلبوتين يدخل العزل الذاتي بعد اكتشاف إصابة مقربين منه بكورونا
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدخل العزل الذاتي بعد اكتشاف إصابات بكورونا ضمن دائرة المقربين منه.
وبحسب الكرملين فإن بوتين لن يسافر إلى طاجكستان لحضور اجتماعات أمنية أقليمية
علاء عبد الفتاح: أسرة الناشط المصري تقول إنه "هدد بالانتحار"
طالبت أسرة المدون والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، ومحاميه السلطات المصرية بإطلاق سراحه أو نقله من السجن الذي يقبع فيه وتحسين أوضاع حبسه، موضحين أن عبد الفتاح، الذي يتم هذا الشهر عامه الثاني في الحبس، ساءت حالته النفسية للغاية ويهدد بالانتحار.
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، الذي تحدث إلى علاء عبد الفتاح عقب جلسة تجديد حبسه، الاثنين، إن الناشط السياسي أخطره بأن "وضعه سيء جدا" وإنه يطلب نقله من السجن "وإلا فقد ينتحر"، موضحا أن هناك خصومة بين علاء وإدارة سجن "طرة شديد الحراسة 2"؛ إثر |تقديمه بلاغا ضدهم اتهمهم بتعذيبه عند دخول السجن".
وطالب علي السلطات المصرية بتمكين موكله من حقوقه فى التريُّض وإدخال الكتب والراديو وممارسة كل صور الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون.
ويجدد حبس عبد الفتاح على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
وقالت أسرة عبد الفتاح، في بيان، نشرته شقيقته منى، إنها سلكت كافة الطرق القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها عبد الفتاح وللمطالبة بتحسين أوضاع حبسه منذ نحو عامين ولكن من دون فائدة، بحسب البيان.
الفيضانات في السودان: موسم الأمطار يحصد أرواح أكثر من 80 شخصا ويدمر آلاف المنازل
أعلنت السلطات السودانية أن الفيضانات الموسمية هذا العام قد خلفت أكثر من 80 قتيلاً وأكثر من 65 مصابا بالإضافة لتدميرها كلّياً أو جزئياً آلاف المنازل.
وقال عبد الجليل عبد الرحيم المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني إنّ "84 شخصاً لقوا مصرعهم غرقاً أو صعقاً بالتيار الكهربائي أو من جرّاء انهيار منازلهم كما وأصيب 67 آخرون بجروح في إحدى عشرة ولاية منذ بداية موسم الأمطار الذي شهده السودان".
وأضاف أنّ الفيضانات دمّرت حوالى 8400 منزل وألحقت أضراراً بأكثر من 72 ألف منزل في سائر أنحاء البلاد.
كانت تقارير صادرة عن الأمم المتّحدة الأسبوع الماضي قد أشارت إلى إن المياه غمرت حوالى 50 قرية في جنوب السودان، مما أدّى إلى نزوح 65 ألف شخص، بينهم لاجئون من دولة جنوب السودان غمرت المياه مخيمهم.
بوتين ينتقد وجود قوات أجنبية في سوريا خلال استقباله الأسد في موسكو
أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى في موسكو أمس محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد، انتقد خلالها بوتين وجود قوات أجنبية في سوريا، معتبرا أن وجودها من دون قرار من الأمم المتحدة في بعض مناطق البلاد "انتهاك للقانون الدولي".
وكان بوتين يشير إلى القوات الأمريكية والتركية، التي قال إنها :موجودة من دون قرار من الأمم المتحدة ولم توجه إليها دعوة من الحكومة السورية، على عكس الجيش الروسي الذي تدخل بناء على طلب من الحكومة السورية".
كمااعتبر بوتين أن "الإرهابيين تكبدوا أضرارا هائلة" في سوريا التي تسيطر فيها القوات الحكومية على "90 في المئة من الأراضي".
من جهته، حيا بشار الأسد "الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيشان السوري والروسي في تحرير الأراضي وتراجع الإرهابيين".
لكنه أشار إلى أن العملية السياسية التي بوشرت قبل سنتين تقريبا تواجه "عوائق لأن هناك دولاً تدعم الإرهابيين، وليس لها مصلحة في أن تستمر العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا".
وأضاف "قامت بعض الدول بفرض حصار على الشعب السوري.. حصار نصفه بأنه غير إنساني.. غير أخلاقي وغير قانوني".
الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة "الإرهاب"
أدرجت السلطات الإماراتية 38 فردا و15 كيانا على قائمة للأشخاص والكيانات والتنظيمات التي تعتبرها "داعمة للإرهاب"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.
وتشمل الأسماء التي أضيفت للقائمة يوم الاثنين أفرادا من لبنان واليمن وإيران وسوريا والعراق وأفغانستان والإمارات
وتعمل الإمارات منذ سنوات على محو تصور بأنها بؤرة للأموال غير المشروعة. وفي فبراير شباط، أنشأت الحكومة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.