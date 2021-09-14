بوتين ينتقد وجود قوات أجنبية في سوريا، والإمارات تدرج عشرات الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب

طالبت أسرة المدون والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، ومحاميه السلطات المصرية بإطلاق سراحه أو نقله من السجن الذي يقبع فيه وتحسين أوضاع حبسه، موضحين أن عبد الفتاح، الذي يتم هذا الشهر عامه الثاني في الحبس، ساءت حالته النفسية للغاية ويهدد بالانتحار.

وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، الذي تحدث إلى علاء عبد الفتاح عقب جلسة تجديد حبسه، الاثنين، إن الناشط السياسي أخطره بأن "وضعه سيء جدا" وإنه يطلب نقله من السجن "وإلا فقد ينتحر"، موضحا أن هناك خصومة بين علاء وإدارة سجن "طرة شديد الحراسة 2"؛ إثر |تقديمه بلاغا ضدهم اتهمهم بتعذيبه عند دخول السجن".

وطالب علي السلطات المصرية بتمكين موكله من حقوقه فى التريُّض وإدخال الكتب والراديو وممارسة كل صور الحياة العامة داخل السجن وفقا للائحة السجون.

ويجدد حبس عبد الفتاح على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وقالت أسرة عبد الفتاح، في بيان، نشرته شقيقته منى، إنها سلكت كافة الطرق القانونية للإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها عبد الفتاح وللمطالبة بتحسين أوضاع حبسه منذ نحو عامين ولكن من دون فائدة، بحسب البيان.