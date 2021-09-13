رئيسة مجلس النواب الأمريكي قلقة بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي، وقمة كروية بين برشلونة وبايرن ميونخ

كشف تقرير للمجموعة الحقوقية الدولية "غلوبال ويتنس" أن 227 ناشطا من الذين يعملون على حماية البيئة والأرض قتلوا في أرجاء مختلفة من العالم خلال عام 2020 ، وهو رقم قياسي جديد تم تسجيله للعام الثاني على التوالي.

وشهدت أمريكا اللاتينية، معظم عمليات القتل، وكانت كولومبيا هي البلد الأكثر تضررا إذ قتل فيها 65 شخصا.

ووصف التقرير الضحايا بأنهم "مدافعون عن البيئة"، قتلوا أثناء محاولتهم الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تحتاج إلى الحماية، بما في ذلك الغابات ومصادر المياه والمحيطات".

وذكر التقرير أنه منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 ، فإن أربعة نشطاء بيئة يقتلون في المتوسط كل أسبوع حول العالم.

وقال لويس ويلسون، المتحدث باسم المجموعة لبي بي سي إن بعض الحكومات أعطت الأولوية لاستغلال الموارد على حقوق الناس ومصلحة كوكب الأرض.

وأضاف ويلسون أن الشركات العاملة في مجال التعدين والزراعة تمكنت من العمل مع الإفلات من العقاب أثناء الوباء، في وقت توقف فيه كل شيء، ومن ضمن ذلك نشاط المجتمع المدني.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL HANDOUT Copyright: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL HANDOUT التعدين من الصناعات المرتبطة بالعنف ضد الأشخاص الذين يحاولون حماية أراضيهم Image caption: التعدين من الصناعات المرتبطة بالعنف ضد الأشخاص الذين يحاولون حماية أراضيهم