رئيسة مجلس النواب الأمريكي قلقة بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي، وقمة كروية بين برشلونة وبايرن ميونخ

قضايا حقوق الإنسان في السعودية أسهمت خلال السنوات الماضية، لاسيما في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نشر صورة سلبية للمملكة على الساحة العالمية، والآن هل تستطيع إدارة جو بايدن الاستفادة من تأثير أمريكا البارز كحليف استراتيجي للرياض في تحسين أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد؟
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أفغانستان تحت سيطرة طالبان:مطار كابل يستقبل اول رحلة طيران تجارية باكستانية منذ سيطرة الحركة الإسلامية على البلاد
هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية في العاصمة الأفغانية كابل، في أول رحلة تجارية مدنية باكستانية الى أفغانستان منذ انسحاب القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في نهاية الشهر الماضي.
وتًخصص هذه الرحلة لنقل الأشخاص الذين يحملون وثائق سفر صالحة والذين يحاولون مغادرة البلاد.
كانت قطر قد قامت بتشغيل رحلات طيران مماثلة الأسبوع الماضي لنقل الركاب الى خارج افغانستان خاصة من رعايا الدول الغربية الذين لا يزالون هناك. تعرض مطار كابول لأضرار بالغة خلال عمليات الإجلاء الطارئة التي اتسمت بالفوضى مع مغادرة آخر عناصر القوات الأجنبية، لكن التكهنات تزايدت في الأيام الأخيرة، بشأن إمكانية استئناف الرحلات الدولية المنتظمة من وإلى المطار قريباً.
حماية البيئة: 227 شخصا قتلوا العام الماضي لدفاعهم عن الأرض والبيئة
كشف تقرير للمجموعة الحقوقية الدولية "غلوبال ويتنس" أن 227 ناشطا من الذين يعملون على حماية البيئة والأرض قتلوا في أرجاء مختلفة من العالم خلال عام 2020 ، وهو رقم قياسي جديد تم تسجيله للعام الثاني على التوالي.
وشهدت أمريكا اللاتينية، معظم عمليات القتل، وكانت كولومبيا هي البلد الأكثر تضررا إذ قتل فيها 65 شخصا.
ووصف التقرير الضحايا بأنهم "مدافعون عن البيئة"، قتلوا أثناء محاولتهم الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تحتاج إلى الحماية، بما في ذلك الغابات ومصادر المياه والمحيطات".
وذكر التقرير أنه منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 ، فإن أربعة نشطاء بيئة يقتلون في المتوسط كل أسبوع حول العالم.
وقال لويس ويلسون، المتحدث باسم المجموعة لبي بي سي إن بعض الحكومات أعطت الأولوية لاستغلال الموارد على حقوق الناس ومصلحة كوكب الأرض.
وأضاف ويلسون أن الشركات العاملة في مجال التعدين والزراعة تمكنت من العمل مع الإفلات من العقاب أثناء الوباء، في وقت توقف فيه كل شيء، ومن ضمن ذلك نشاط المجتمع المدني.
عبد الرحمن السدحان: رئيسة مجلس النواب الأمريكي قلقة بشأن التقارير عن تعذيب موظف الإغاثة السعودي
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها "قلقة بشدة" بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي خلال احتجازه في المملكة.
كان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر في السادس من أبريل/نيسان الماضي أن السلطات السعودية احتجزت عبد الرحمن السدحان في مارس آذار 2018 وأن محكمة عاقبته بالسجن 20 عاما ومنعه من السفر 20 عاما أخرى. وألقي القبض على السدحان في مقر عمله بمكتب جمعية الهلال الأحمر في الرياض.
وقالت بيلوسي، المنتمية للحزب الديمقراطي، في تغريدة على تويتر إن الكونجرس سيراقب جلسة الاستئناف المقررة يوم الاثنين و"كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام".
وأضافت بيلوسي في تغريدتها "أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان خلال احتجازه. الحكم الصادر بحقه استمرار لاعتداء السعودية على حرية التعبير".
وكانت منظمة "منا لحقوق الإنسان" في جنيف قد قالت في بيان في أبريل نيسان إن السدحان مثل للمحاكمة لإدارته حسابين على تويتر يقدمان محتوى ساخرا مضيفة أن السلطات اتهمته بتمويل الإرهاب، ودعم أو التعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية، وإعداد وتخزين وإرسال رسائل "تضر بالنظام العام والقيم الدينية".
دوري أبطال أوروبا: برشلونة يسعى إلى الثأر من بايرن ميونخ
يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفا على برشلونة الإسباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويلعب الفريقان في المجموعة الخامسة من البطولة التي تضم أيضا دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي.
وسيسعى برشلونة إلى الثأر من الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها العام الماضي على يد بايرن ميونخ، حيث فاز الفريق البافاري على الكاتالونيين 8-2.
إلا أن مهمة الفريق صاحب الأرض لن تكون سهل خاصة بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.
وتضم قائمة المباريات الأوروبية التي تلعب اليوم اللقاء الذي سيجمع مانشستر يونايتد الإنجليزي بفريق يانغ بويز السويسري.