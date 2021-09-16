مصر ترحب ببيان مجلس الأمن الخاص بسد النهضة وإثيوبيا ترفض الاعتراف بدور المجلس، ودخول أول شحنة من المازوت الإيراني إلى لبنان

وصلت لبنان صباح اليوم الخميس عبر الحدود البرية مع سوريا، الدفعة الأولى من الشاحنات المحملة بمادة المازوت الإيراني، في عملية نظمها منذ بدايتها حزب الله في إطار المساعي للحد من أزمة المحروقات في لبنان.

وبحسب مصادر الحزب فإن باخرة محملة بـ30 مليون ليتر من مادة المازوت وصلت إلى مرفأ بانياس في سوريا ليل الأحد الماضي وفرغت في سوريا، لتنقل في صهاريج إلى البقاع اللبناني حيث تخزن في شركة مقربة من حزب الله، على أن توزّع لاحقا وفق لائحة أولويات حددها الحزب.

وتعتبر الشحنة سابقة وتحديا للولايات المتحدة التي تحظر التعامل مع إيران واستيراد المحروقات منها.