مصر ترحب ببيان مجلس الأمن الخاص بسد النهضة وإثيوبيا ترفض الاعتراف بدور المجلس، ودخول أول شحنة من المازوت الإيراني إلى لبنان

أزمة الوقود في لبنان: وصول أول شحنة من المازوت الإيراني
وصلت لبنان صباح اليوم الخميس عبر الحدود البرية مع سوريا، الدفعة الأولى من الشاحنات المحملة بمادة المازوت الإيراني، في عملية نظمها منذ بدايتها حزب الله
في إطار المساعي للحد من أزمة المحروقات في لبنان.
وبحسب مصادر الحزب فإن باخرة
محملة بـ30 مليون ليتر من مادة المازوت وصلت إلى مرفأ بانياس في سوريا ليل الأحد الماضي وفرغت في سوريا،
لتنقل في صهاريج إلى البقاع اللبناني حيث تخزن في شركة مقربة من حزب الله، على أن توزّع لاحقا وفق لائحة أولويات حددها الحزب.
وتعتبر الشحنة سابقة وتحديا للولايات المتحدة التي تحظر التعامل مع إيران واستيراد المحروقات منها.
سد النهضة: مصر ترحب بقرار مجلس الأمن وإثيوبيا ترفض الاعتراف بدوره
رحبت مصر بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الهادف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد
النهضة وفق إطار زمني معقول.
وأعلنت الخارجية المصرية أن بيان مجلس الأمن يدفع إثيوبيا للانخراط في المفاوضات بجدية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا حث فيه البلدان الثلاثة على العودة لمائدة التفاوض بدعوة من الاتحاد الأفريقي
وكذلك شجع مراقبي الاتحاد الافريقي الذين شاركوا في تلك المفاوضات سلفا على حضور تلك المفاوضات
ودعوة أي خبراء من البلدان الثلاثة المعنية إلى اتفاق جماعي فيما بينهم لدعم تلك المفاوضات.
وردا على بيان مجلس الأمن، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان ترحيبها
بإحالة المجلس ملف سد النهضة للمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها أعربت عن أسفها لتبني مجلس الأمن موقفا في مسألة المياه التي لا تقع ضمن صلاحياته.
ورفضت إثيوبيا الاعتراف بأي مطالب قد تأتي بناء على بيان المجلس.
وكانت مصر والسودان قد طالبتا مجلس الأمن في جلسة عقدت لهذا الغرض في يوليو/ تموز الماضي بالتدخل
للضغط على إثيوبيا للعودة لمائدة التفاوض بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة وقيام إثيوبيا بملء السد للمرة الثانية
دون اتفاق مع دولتي المصب.
ويدور نزاع إقليمي حول مشروع سد النهضة منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه في العام 2011.
وترى كل من السودان ومصر بأنه يمثل مصدر تهديد لهما نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل،
بينما تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة.
تنظيم الدولة: مقتل زعيم التنظيم في الصحراء الكبرى
أعلنت فرنسا مقتل زعيم تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى على يد قواتها.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي بأنه نجاح كبير في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن فرنسا بمقتله وجهت ضربة قاصمة للتنظيم.
وليس من الواضح متى أو أين أو كيف قتل.
وتشن مجموعته هجمات واسعة النطاق في المنطقة الممتدة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.، كما استهدفت عمال الإغاثة الفرنسيين وجنود القوات الخاصة الأمريكية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
أزمة الوقود في لبنان: وصول أول شحنة من المازوت الإيراني
وصلت لبنان صباح اليوم الخميس عبر الحدود البرية مع سوريا، الدفعة الأولى من الشاحنات المحملة بمادة المازوت الإيراني، في عملية نظمها منذ بدايتها حزب الله في إطار المساعي للحد من أزمة المحروقات في لبنان.
وبحسب مصادر الحزب فإن باخرة محملة بـ30 مليون ليتر من مادة المازوت وصلت إلى مرفأ بانياس في سوريا ليل الأحد الماضي وفرغت في سوريا، لتنقل في صهاريج إلى البقاع اللبناني حيث تخزن في شركة مقربة من حزب الله، على أن توزّع لاحقا وفق لائحة أولويات حددها الحزب.
وتعتبر الشحنة سابقة وتحديا للولايات المتحدة التي تحظر التعامل مع إيران واستيراد المحروقات منها.
سد النهضة: مصر ترحب بقرار مجلس الأمن وإثيوبيا ترفض الاعتراف بدوره
رحبت مصر بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الهادف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة وفق إطار زمني معقول.
وأعلنت الخارجية المصرية أن بيان مجلس الأمن يدفع إثيوبيا للانخراط في المفاوضات بجدية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا حث فيه البلدان الثلاثة على العودة لمائدة التفاوض بدعوة من الاتحاد الأفريقي وكذلك شجع مراقبي الاتحاد الافريقي الذين شاركوا في تلك المفاوضات سلفا على حضور تلك المفاوضات ودعوة أي خبراء من البلدان الثلاثة المعنية إلى اتفاق جماعي فيما بينهم لدعم تلك المفاوضات.
وردا على بيان مجلس الأمن، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان ترحيبها بإحالة المجلس ملف سد النهضة للمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها أعربت عن أسفها لتبني مجلس الأمن موقفا في مسألة المياه التي لا تقع ضمن صلاحياته.
ورفضت إثيوبيا الاعتراف بأي مطالب قد تأتي بناء على بيان المجلس.
وكانت مصر والسودان قد طالبتا مجلس الأمن في جلسة عقدت لهذا الغرض في يوليو/ تموز الماضي بالتدخل للضغط على إثيوبيا للعودة لمائدة التفاوض بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة وقيام إثيوبيا بملء السد للمرة الثانية دون اتفاق مع دولتي المصب.
ويدور نزاع إقليمي حول مشروع سد النهضة منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه في العام 2011. وترى كل من السودان ومصر بأنه يمثل مصدر تهديد لهما نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل، بينما تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة.
تنظيم الدولة: مقتل زعيم التنظيم في الصحراء الكبرى
أعلنت فرنسا مقتل زعيم تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى على يد قواتها.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي بأنه نجاح كبير في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن فرنسا بمقتله وجهت ضربة قاصمة للتنظيم.
وليس من الواضح متى أو أين أو كيف قتل.
وتشن مجموعته هجمات واسعة النطاق في المنطقة الممتدة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.، كما استهدفت عمال الإغاثة الفرنسيين وجنود القوات الخاصة الأمريكية.