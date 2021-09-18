فيروس كورونا: البدء باستخدام عقار جديد لعلاج المرض في مستشفيات بريطانيا
سيتلقى مرضى المستشفيات الأكثر عرضة للخطرفي بريطانيا عقار "رونابريف" الجديد، اعتبارا من يوم الإثنين.
سيعالج بالعقار الجديد المرضى
الذين ليس بإمكانهم تكوين أجسام مضادة لـكوفيد 19.
ووافقت السلطات عليه في الشهر الماضي، ويتكون من زوجين من الأجسام المضادة المصنعة مخبريا لمهاجمة الفيروس.
واشتهر هذا العقار باستخدامه كجزء من مجموعة الأدوية التجريبية التي أعطيت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي.
وثبت أن مزيج الأجسام المضادة يقلل من الإقامة في المستشفى لمدة أربعة أيام ويقلل من خطر الوفاة بمقدار الخمس.
وقالت الحكومة إنها أمنت إمدادات كافية من العلاج الجديد لمرضى الخدمات الصحية العامة في بريطانيا بمقاطعاتها الأربع في محاولة لمواجهة الموجة المتوقعة في فصل الشتاء.
سيقدم العلاج للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما وليس لديهم الأجسام المضادة اللازمة، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم
بين 12 و 49 عاما ويعانون من ضعف المناعة، مثل المصابين بسرطانات معينة.
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اعتقال نائب في البرلمان التونسي "بطريقة عنيفة"
اعتقلت قوات الأمن في تونس بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية النائب سيف الدين مخلوف رئيس كتلة إئتلاف الكرامة، ويقال إنه اعتقل بطريقة عنيفة وأظهر مقطع فيديو
تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتقال مخلوف أثناء محاولته دخول المحكمة العسكرية.
وكان النائب مخلوف - المعروف بانتقاده المستمر للرئيس قيس سعيد - مطلوبا من قبل المحكمة بتهمة إهانة موظفي أمن المطار قبل أشهر.
وهذه هي أحدث خطوة ضد نائب برلماني منذ أن علق الرئيس سعيد البرلمان في يوليو تموز وأقال رئيس الحكومة وتولى سلطات الحكم.
وأعلنت كتلة إئتلاف الكرامة، في صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مساء الجمعة،
أن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، قرر إخلاء سبيل رئيس الكتلة، سيف الدين مخلوف والإبقاء عليه في حالة سراح.
لكن المحامي أنور أولاد علي
قال "إن عناصر أمنية قامت الجمعة باختطاف سيف الدين مخلوف، من أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة في تونس".
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن المحكمة الابتدائية بالقصرين أن النائب بالبرلمان مفتش عنه في قضية تدليس عملة، لكن
المحامي طارق الرزقي المرافق لرئيس كتلة إئتلاف الكرامة استبعد وجود قضية بخصوص تدليس العملة متعلقة بمخلوف،
مؤكدا أنه لا علم له بقضية العملة، مشيرا إلى وجود "تهويل للأمور حتى من النيابة العمومية في حد ذاتها".
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فيروس كورونا: البدء باستخدام عقار جديد لعلاج المرض في مستشفيات بريطانيا
سيتلقى مرضى المستشفيات الأكثر عرضة للخطرفي بريطانيا عقار "رونابريف" الجديد، اعتبارا من يوم الإثنين.
سيعالج بالعقار الجديد المرضى الذين ليس بإمكانهم تكوين أجسام مضادة لـكوفيد 19.
ووافقت السلطات عليه في الشهر الماضي، ويتكون من زوجين من الأجسام المضادة المصنعة مخبريا لمهاجمة الفيروس. واشتهر هذا العقار باستخدامه كجزء من مجموعة الأدوية التجريبية التي أعطيت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي.
وثبت أن مزيج الأجسام المضادة يقلل من الإقامة في المستشفى لمدة أربعة أيام ويقلل من خطر الوفاة بمقدار الخمس.
وقالت الحكومة إنها أمنت إمدادات كافية من العلاج الجديد لمرضى الخدمات الصحية العامة في بريطانيا بمقاطعاتها الأربع في محاولة لمواجهة الموجة المتوقعة في فصل الشتاء.
سيقدم العلاج للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما وليس لديهم الأجسام المضادة اللازمة، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 49 عاما ويعانون من ضعف المناعة، مثل المصابين بسرطانات معينة.
اعتقال نائب في البرلمان التونسي "بطريقة عنيفة"
اعتقلت قوات الأمن في تونس بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية النائب سيف الدين مخلوف رئيس كتلة إئتلاف الكرامة، ويقال إنه اعتقل بطريقة عنيفة وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتقال مخلوف أثناء محاولته دخول المحكمة العسكرية.
وكان النائب مخلوف - المعروف بانتقاده المستمر للرئيس قيس سعيد - مطلوبا من قبل المحكمة بتهمة إهانة موظفي أمن المطار قبل أشهر.
وهذه هي أحدث خطوة ضد نائب برلماني منذ أن علق الرئيس سعيد البرلمان في يوليو تموز وأقال رئيس الحكومة وتولى سلطات الحكم.
وأعلنت كتلة إئتلاف الكرامة، في صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مساء الجمعة، أن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، قرر إخلاء سبيل رئيس الكتلة، سيف الدين مخلوف والإبقاء عليه في حالة سراح.
لكن المحامي أنور أولاد علي قال "إن عناصر أمنية قامت الجمعة باختطاف سيف الدين مخلوف، من أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة في تونس".
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن المحكمة الابتدائية بالقصرين أن النائب بالبرلمان مفتش عنه في قضية تدليس عملة، لكن المحامي طارق الرزقي المرافق لرئيس كتلة إئتلاف الكرامة استبعد وجود قضية بخصوص تدليس العملة متعلقة بمخلوف، مؤكدا أنه لا علم له بقضية العملة، مشيرا إلى وجود "تهويل للأمور حتى من النيابة العمومية في حد ذاتها".