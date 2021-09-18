سيتلقى مرضى المستشفيات الأكثر عرضة للخطرفي بريطانيا عقار "رونابريف" الجديد، اعتبارا من يوم الإثنين.

سيعالج بالعقار الجديد المرضى الذين ليس بإمكانهم تكوين أجسام مضادة لـكوفيد 19.

ووافقت السلطات عليه في الشهر الماضي، ويتكون من زوجين من الأجسام المضادة المصنعة مخبريا لمهاجمة الفيروس. واشتهر هذا العقار باستخدامه كجزء من مجموعة الأدوية التجريبية التي أعطيت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي.

وثبت أن مزيج الأجسام المضادة يقلل من الإقامة في المستشفى لمدة أربعة أيام ويقلل من خطر الوفاة بمقدار الخمس.

وقالت الحكومة إنها أمنت إمدادات كافية من العلاج الجديد لمرضى الخدمات الصحية العامة في بريطانيا بمقاطعاتها الأربع في محاولة لمواجهة الموجة المتوقعة في فصل الشتاء.

سيقدم العلاج للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما وليس لديهم الأجسام المضادة اللازمة، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 49 عاما ويعانون من ضعف المناعة، مثل المصابين بسرطانات معينة.