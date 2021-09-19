تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على خط للغاز في سوريا، والسودان يتهم إثيوبيا بـ"افتعال المشاكل"

السودان يتهم إثيوبيا بافتعال المشكلات مع الخرطوم للهروب من المشاكل الداخلية
قالت
الحكومة السودانية إن أثيوبيا "تفتعل مشكلات حدودية مع السودان من أجل الهروب من
مشاكلها الداخلية".
وقالت
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم إن
ادعاءات أثيوبيا بأحقيتها بأراضي الفشقة "غير مبررة"، مشددة على
أنها "أراض سودانية استطاع الجيش
السوداني استردادها بالعمل العسكري".
وأضافت
أن النزاع بين الأطراف الأثيوبية في إقليم تيغراي أثر سلبا على
الأمن القومي للبلاد، مشيرة إلى وصول جثث لأشخاص مقيدين من إثنية محددة إلى
داخل الأراضي السودانية عبر نهر ستيت.
وأوضحت
وزيرة الخارجية السودانية أن أديس أبابا تستخدم قضية سد النهضة كأداة سياسية
داخلية ولا ترغب في التوصل إلى اتفاق بشان ملء وتشغيل السد على حد قولها.
ولم
يصدر أي تعليق بعد من السلطات الإثيوبية حيال تلك التصريحات.
وتشهد
العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا في ظل الخلافات علي منطقة الفشقة الحدودية
واتهام الخرطوم لأديس أبابا بعدم الجدية في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
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الحرب في سوريا: الحكومة السورية تعلن إصلاح خط غاز تعرض لهجوم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية
قالت
الحكومة السورية إنها تمكنت من إصلاح خط للغاز جنوب شرقي العاصمة دمشق تعرض لهجوم
من قبل تنظيم إسلامي متشدد.
وكان
تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف خط الغاز الذي يربط محطتي تشرين ودير علي ما أدى
إلى انقطاع التيار الكهربائي عن دمشق والمناطق المحيطة بها.
إلا أن التلفزيون الرسمي في سوريا قال إن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
أعلنت أن خط الغاز بمحطة كهرباء دير علي عاد للعمل بعد إتمام إصلاحه.
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السودان يتهم إثيوبيا بافتعال المشكلات مع الخرطوم للهروب من المشاكل الداخلية
قالت الحكومة السودانية إن أثيوبيا "تفتعل مشكلات حدودية مع السودان من أجل الهروب من مشاكلها الداخلية".
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم إن ادعاءات أثيوبيا بأحقيتها بأراضي الفشقة "غير مبررة"، مشددة على أنها "أراض سودانية استطاع الجيش السوداني استردادها بالعمل العسكري".
وأضافت أن النزاع بين الأطراف الأثيوبية في إقليم تيغراي أثر سلبا على الأمن القومي للبلاد، مشيرة إلى وصول جثث لأشخاص مقيدين من إثنية محددة إلى داخل الأراضي السودانية عبر نهر ستيت.
وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن أديس أبابا تستخدم قضية سد النهضة كأداة سياسية داخلية ولا ترغب في التوصل إلى اتفاق بشان ملء وتشغيل السد على حد قولها.
ولم يصدر أي تعليق بعد من السلطات الإثيوبية حيال تلك التصريحات.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا في ظل الخلافات علي منطقة الفشقة الحدودية واتهام الخرطوم لأديس أبابا بعدم الجدية في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
الحرب في سوريا: الحكومة السورية تعلن إصلاح خط غاز تعرض لهجوم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية
قالت الحكومة السورية إنها تمكنت من إصلاح خط للغاز جنوب شرقي العاصمة دمشق تعرض لهجوم من قبل تنظيم إسلامي متشدد.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف خط الغاز الذي يربط محطتي تشرين ودير علي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن دمشق والمناطق المحيطة بها.
إلا أن التلفزيون الرسمي في سوريا قال إن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أعلنت أن خط الغاز بمحطة كهرباء دير علي عاد للعمل بعد إتمام إصلاحه.