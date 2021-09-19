تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على خط للغاز في سوريا، والسودان يتهم إثيوبيا بـ"افتعال المشاكل"

قالت الحكومة السودانية إن أثيوبيا "تفتعل مشكلات حدودية مع السودان من أجل الهروب من مشاكلها الداخلية".

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم إن ادعاءات أثيوبيا بأحقيتها بأراضي الفشقة "غير مبررة"، مشددة على أنها "أراض سودانية استطاع الجيش السوداني استردادها بالعمل العسكري".

وأضافت أن النزاع بين الأطراف الأثيوبية في إقليم تيغراي أثر سلبا على الأمن القومي للبلاد، مشيرة إلى وصول جثث لأشخاص مقيدين من إثنية محددة إلى داخل الأراضي السودانية عبر نهر ستيت.

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن أديس أبابا تستخدم قضية سد النهضة كأداة سياسية داخلية ولا ترغب في التوصل إلى اتفاق بشان ملء وتشغيل السد على حد قولها.

ولم يصدر أي تعليق بعد من السلطات الإثيوبية حيال تلك التصريحات.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا في ظل الخلافات علي منطقة الفشقة الحدودية واتهام الخرطوم لأديس أبابا بعدم الجدية في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.