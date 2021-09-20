أكثر من 7 ملايين شخص في اليمن بحاجة للعلاج من سوء التغذية، وقتلى وجرحى في إطلاق نار داخل جامعة روسية

مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم شنّه طالب في جامعة بيرم الروسية
أفاد المحققون
في روسيا بأن مسلحا قتل ثمانية أشخاص، على الأقل، وأصاب آخرين، في جامعة بيرم،
الواقعة في منطقة جبال الأورال.
وخلال
الهجوم، تحصن الطلاب والمعلمون داخل مبنى الجامعة. وشوهد آخرون يقفزون من النوافذ.
وأصابت الشرطة المهاجم، الذي يُعتقد أنه طالب، قبل أن تعتقله.
وتشير
التقارير إلى أن المهاجم كتب، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه شن الهجوم بمفرده،
وليس لديه أية دوافع سياسية أو دينية.
جوائز إيمي 2021: نتفليكس تحوز نصيب الأسد و "ذي كراون" و "ذي كوين غامبليت" أبرز الفائزين
نالت منصة
البث التلفزيوني المباشر، نتفليكس، نصيب الأسد من الجوائز في الدورة الثالثة والسبعين
لجوائز "الإيمي".
وشهد حفل
توزيع جوائز "إيمي" الذي أقيم، مساء أمس، في لوس أنغلوس الأمريكية، وسط
حضور محدود، فرضته الإجراءات الاحترازية المفروضة لاحتواء وباء الكورونا، فوز
مسلسل "ذا كراون"، الذي يتناول حياة العائلة الملكية البريطانية، بجوائز
أفضل مسلسل درامي، وأفضل كتابة وإخراج، فضلا عن جوائز التمثيل الأربع في فئة
الدراما.
وحاز
مسلسل "ذي كوينز غامبيت"، الذي يحكي قصة صعود فتاة في عالم الشطرنج
الاحترافي، جائزة "إيمي" لأفضل مسلسل قصير، حاصدا ما مجموعه 11 جائزة،
إذا ما أضفنا الجوائز التي حصل عليها في الفئات التقنية.
ومُنحت
جائزة إنجاز العمر للممثلة والراقصة ومصممة الرقصات، ديبي ألين، التي تعد أول
امرأة سوداء تحوز هذه الجائزة.
ونالت نتفليكس
44 جائزة في هذه الدورة، مرتقية إلى الرقم القياسي المسجّل لحساب "سي بي
اس" سنة 1974 عندما كانت المسلسلات تبثّ حصرا على الشاشات التلفزيونية
وبوتيرة أسبوعية.
وقد حصدت المنصّة، منذ
إطلاقها في العام 2007 ، غلّة وافرة من الترشيحات، لكنّها لم تظفر يوما بجائزة في
أبرز الفئات.
وواجهت
جائزة "إيمي"، التي تمنح للإنتاج التلفزيوني والرديفة لجائزة الأوسكار، انتقادات،
لغياب التنوع عن دورة هذا العام؛ إذ ذهبت
الجوائز الاثنتا عشرة الرئيسية في فئة التمثيل كلّها لممثلين وممثلات من ذوي
البشرة البيضاء.
وعنون
موقع "ذي راب" المتخصّص في هذا الشأن تغطيته لحفل الجوائز ب"إيمي
بيضاء جدّا"، لافتا إلى أن أصحاب البشرة الملوّنة كانوا مرشحين في "كل
الفئات تقريبا".
الحرب في اليمن: الأمم المتحدة تقول إن 7.6 مليون شخص بحاجة للعلاج من سوء التغذية
قالت الأمم المتحدة إن 7.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير منذ نحو سبعة أعوام.
وذكر مكتب ممثل منسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة باليمن في بيان على تويتر يوم أمس أن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.
وأضاف المكتب أن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11 بالمائة من التمويل الذي يحتاجه للعام الحالي، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص للمساعدات الصحية.
وأوضح البيان أن 51 بالمائة فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن، مشيرا إلى أن كل عشر دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
EPACopyright: EPA
أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل جامعة روسية
تفيد
التقارير الإعلامية الواردة من وسط روسيا بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل جامعة مدينة
بيرم.
وكانت
وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مسؤول في الجامعة قوله إن 4 أشخاص قد قتلوا.
تغطية مباشرة
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مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم شنّه طالب في جامعة بيرم الروسية
أفاد المحققون في روسيا بأن مسلحا قتل ثمانية أشخاص، على الأقل، وأصاب آخرين، في جامعة بيرم، الواقعة في منطقة جبال الأورال.
وخلال الهجوم، تحصن الطلاب والمعلمون داخل مبنى الجامعة. وشوهد آخرون يقفزون من النوافذ. وأصابت الشرطة المهاجم، الذي يُعتقد أنه طالب، قبل أن تعتقله.
وتشير التقارير إلى أن المهاجم كتب، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه شن الهجوم بمفرده، وليس لديه أية دوافع سياسية أو دينية.
جوائز إيمي 2021: نتفليكس تحوز نصيب الأسد و "ذي كراون" و "ذي كوين غامبليت" أبرز الفائزين
نالت منصة البث التلفزيوني المباشر، نتفليكس، نصيب الأسد من الجوائز في الدورة الثالثة والسبعين لجوائز "الإيمي".
وشهد حفل توزيع جوائز "إيمي" الذي أقيم، مساء أمس، في لوس أنغلوس الأمريكية، وسط حضور محدود، فرضته الإجراءات الاحترازية المفروضة لاحتواء وباء الكورونا، فوز مسلسل "ذا كراون"، الذي يتناول حياة العائلة الملكية البريطانية، بجوائز أفضل مسلسل درامي، وأفضل كتابة وإخراج، فضلا عن جوائز التمثيل الأربع في فئة الدراما.
وحاز مسلسل "ذي كوينز غامبيت"، الذي يحكي قصة صعود فتاة في عالم الشطرنج الاحترافي، جائزة "إيمي" لأفضل مسلسل قصير، حاصدا ما مجموعه 11 جائزة، إذا ما أضفنا الجوائز التي حصل عليها في الفئات التقنية.
ومُنحت جائزة إنجاز العمر للممثلة والراقصة ومصممة الرقصات، ديبي ألين، التي تعد أول امرأة سوداء تحوز هذه الجائزة.
ونالت نتفليكس 44 جائزة في هذه الدورة، مرتقية إلى الرقم القياسي المسجّل لحساب "سي بي اس" سنة 1974 عندما كانت المسلسلات تبثّ حصرا على الشاشات التلفزيونية وبوتيرة أسبوعية.
وقد حصدت المنصّة، منذ إطلاقها في العام 2007 ، غلّة وافرة من الترشيحات، لكنّها لم تظفر يوما بجائزة في أبرز الفئات.
وواجهت جائزة "إيمي"، التي تمنح للإنتاج التلفزيوني والرديفة لجائزة الأوسكار، انتقادات، لغياب التنوع عن دورة هذا العام؛ إذ ذهبت الجوائز الاثنتا عشرة الرئيسية في فئة التمثيل كلّها لممثلين وممثلات من ذوي البشرة البيضاء.
وعنون موقع "ذي راب" المتخصّص في هذا الشأن تغطيته لحفل الجوائز ب"إيمي بيضاء جدّا"، لافتا إلى أن أصحاب البشرة الملوّنة كانوا مرشحين في "كل الفئات تقريبا".
الحرب في اليمن: الأمم المتحدة تقول إن 7.6 مليون شخص بحاجة للعلاج من سوء التغذية
قالت الأمم المتحدة إن 7.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير منذ نحو سبعة أعوام.
وذكر مكتب ممثل منسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة باليمن في بيان على تويتر يوم أمس أن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.
وأضاف المكتب أن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11 بالمائة من التمويل الذي يحتاجه للعام الحالي، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص للمساعدات الصحية. وأوضح البيان أن 51 بالمائة فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن، مشيرا إلى أن كل عشر دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل جامعة روسية
تفيد التقارير الإعلامية الواردة من وسط روسيا بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل جامعة مدينة بيرم.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مسؤول في الجامعة قوله إن 4 أشخاص قد قتلوا.