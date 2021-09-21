وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي، وفرنسا ستستضيف مؤتمرا بشأن ليبيا

توفي فجر الثلاثاء وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما.

وأكدت قيادات عسكرية سابقة مقربة من طنطاوي وسياسيون مصريون نبأ وفاته لبي بي سي، بمستشفى عسكري شرقي القاهرة، من دون مزيد من التفاصيل.

وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة عشرين عاما بدءا من عام 1991 حتى عام 2011، ثم تولى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إبان ثورة يناير 2011 حتى أقاله الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2012 وعين الفريق آنذاك عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.

ولد المشير حسين طنطاوي في 31 أكتوبر من عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية المصرية سنة 1956، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.