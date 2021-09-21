وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي، وفرنسا ستستضيف مؤتمرا بشأن ليبيا

محمد حسين طنطاوي: وفاة وزير الدفاع المصري السابق عن 85 عاما
توفي فجر الثلاثاء وزير الدفاع المصري السابق المشير
محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما.
وأكدت قيادات عسكرية سابقة مقربة من طنطاوي وسياسيون
مصريون نبأ وفاته لبي بي سي، بمستشفى عسكري شرقي القاهرة، من دون مزيد من التفاصيل.
وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة عشرين عاما بدءا من
عام 1991 حتى عام 2011، ثم تولى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الحاكم للبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إبان ثورة يناير 2011 حتى أقاله
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2012 وعين الفريق آنذاك عبد الفتاح السيسي
وزيرا للدفاع.
ولد المشير حسين طنطاوي في 31 أكتوبر من عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية
المصرية سنة 1956، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة
بسلاح المشاة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
التطورات في ليبيا: فرنسا ستستضيف مؤتمرا لبحث الانتخابات الليبية ورحيل المقاتلين الأجانب
قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان يوم الاثنين إن بلاده ستستضيف
مؤتمرا دوليا عن ليبيا في نوفمبر تشرين الثاني مع استعداد ليبيا لإجراء انتخابات
في نهاية ديسمبر كانون الأول.
وأوضح لو دريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له
سيعقد في 12 نوفمبر تشرين الثاني بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل
المقاتلين الأجانب عن ليبيا.
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من أيلول/سبتمبر
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.
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محمد حسين طنطاوي: وفاة وزير الدفاع المصري السابق عن 85 عاما
توفي فجر الثلاثاء وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما.
وأكدت قيادات عسكرية سابقة مقربة من طنطاوي وسياسيون مصريون نبأ وفاته لبي بي سي، بمستشفى عسكري شرقي القاهرة، من دون مزيد من التفاصيل.
وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة عشرين عاما بدءا من عام 1991 حتى عام 2011، ثم تولى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إبان ثورة يناير 2011 حتى أقاله الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2012 وعين الفريق آنذاك عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.
ولد المشير حسين طنطاوي في 31 أكتوبر من عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية المصرية سنة 1956، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.
التطورات في ليبيا: فرنسا ستستضيف مؤتمرا لبحث الانتخابات الليبية ورحيل المقاتلين الأجانب
قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان يوم الاثنين إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا عن ليبيا في نوفمبر تشرين الثاني مع استعداد ليبيا لإجراء انتخابات في نهاية ديسمبر كانون الأول.
وأوضح لو دريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر تشرين الثاني بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا.
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من أيلول/سبتمبر
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.