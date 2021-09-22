زلزال يضرب ولاية فيكتوريا الأسترالية اعتبر الأقوى منذ عام 1800، وفي إسبانيا إجلاء الآلاف خوفا من بركان جزيرة لابالما الإسبانية

الأزمة السياسية في ليبيا: رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يرفض حجب الثقة ويدعو إلى مظاهرة حاشدة
دعا رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة طرابلس في 24 سبتمبر / أيلول عقب موافقة البرلمان، الذي يتخذ من الشرق مقراً له، أمس على حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الدبيبة أبلغ حشدا من المتظاهرين في طرابلس أن حكومة الوحدة الوطنية استمدت شرعيتها من الناس وسط هتافات تطالب بإقالة البرلمان.
وتمت الموافقة على اقتراع حجب الثقة في جلسة بأغلبية 89 صوتا من النواب الحاضرين وبلغ عددهم 113 نائبا.
ورفض المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس التصويت. مشيرا إلى أنه يخالف "الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
كما أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها أن حكومة الوحدة الوطنية تظل "الحكومة الشرعية" حتى يتم تعيين حكومة أخرى كجزء من العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في ديسمبر.
زلازال بقوة 5.9 يضرب جنوب شرق أستراليا ويروع سكان ملبورن
ضرب زلزال ولاية فيكتوريا الأسترالية، وألحق أضرارا في مدينة ميلبورن وتبعته هزات أرضية على بعد مئات الكيلومترات.
وصلت قوة الزلزال إلى 5.9 ويعتبر بحسب ما قاله علماء المسح الجيولوجي الأكبر في جنوب شرق أستراليا منذ القرن التاسع عشر الميلادي.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.رغم أن معظم سكان ملبورن كانوا في منازلهم عندما وقع الزلزال، إذ لاتزال المدينة تعيش تحت إجراءات الإغلاق الشامل، بسبب الوباء.
وتبع الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعة التاسعة والربع صباحا، عدد من الهزات الارتدادية، وكان مركزه بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية.
بركان لابالما في إسبانيا يدمر عشرات المنازل ويهجر آلاف السكان
دمرت الحمم البركانية
التي تدفقت على جزيرة لا بالما الإسبانية يوم الأحد أكثر من 200 منزل. وأجلي ستة
آلاف شخص من المناطق القريبة من منطقة بركان كومبرفيجا.
وبلغت سرعة تدفق
الحمم البركانية 300 متر في الساعة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى
انفجارات وانتشار الغازات السامة.
وزار رئيس
الوزراء الإسباني ، بيدرو سانشيز ، المنطقة واتجه بعد ذلك مباشرة من لا بالما إلى
نيويورك في رحلة مختصرة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعود مباشرة إلى جزر الكناري للإشراف على عمليات الطوارئ.
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الأزمة السياسية في ليبيا: رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يرفض حجب الثقة ويدعو إلى مظاهرة حاشدة
دعا رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة طرابلس في 24 سبتمبر / أيلول عقب موافقة البرلمان، الذي يتخذ من الشرق مقراً له، أمس على حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الدبيبة أبلغ حشدا من المتظاهرين في طرابلس أن حكومة الوحدة الوطنية استمدت شرعيتها من الناس وسط هتافات تطالب بإقالة البرلمان.
وتمت الموافقة على اقتراع حجب الثقة في جلسة بأغلبية 89 صوتا من النواب الحاضرين وبلغ عددهم 113 نائبا.
ورفض المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس التصويت. مشيرا إلى أنه يخالف "الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
كما أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها أن حكومة الوحدة الوطنية تظل "الحكومة الشرعية" حتى يتم تعيين حكومة أخرى كجزء من العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في ديسمبر.
زلازال بقوة 5.9 يضرب جنوب شرق أستراليا ويروع سكان ملبورن
ضرب زلزال ولاية فيكتوريا الأسترالية، وألحق أضرارا في مدينة ميلبورن وتبعته هزات أرضية على بعد مئات الكيلومترات.
وصلت قوة الزلزال إلى 5.9 ويعتبر بحسب ما قاله علماء المسح الجيولوجي الأكبر في جنوب شرق أستراليا منذ القرن التاسع عشر الميلادي.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.رغم أن معظم سكان ملبورن كانوا في منازلهم عندما وقع الزلزال، إذ لاتزال المدينة تعيش تحت إجراءات الإغلاق الشامل، بسبب الوباء.
وتبع الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعة التاسعة والربع صباحا، عدد من الهزات الارتدادية، وكان مركزه بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية.
بركان لابالما في إسبانيا يدمر عشرات المنازل ويهجر آلاف السكان
دمرت الحمم البركانية التي تدفقت على جزيرة لا بالما الإسبانية يوم الأحد أكثر من 200 منزل. وأجلي ستة آلاف شخص من المناطق القريبة من منطقة بركان كومبرفيجا.
وبلغت سرعة تدفق الحمم البركانية 300 متر في الساعة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انفجارات وانتشار الغازات السامة.
وزار رئيس الوزراء الإسباني ، بيدرو سانشيز ، المنطقة واتجه بعد ذلك مباشرة من لا بالما إلى نيويورك في رحلة مختصرة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعود مباشرة إلى جزر الكناري للإشراف على عمليات الطوارئ.