زلزال يضرب ولاية فيكتوريا الأسترالية اعتبر الأقوى منذ عام 1800، وفي إسبانيا إجلاء الآلاف خوفا من بركان جزيرة لابالما الإسبانية

دعا رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة طرابلس في 24 سبتمبر / أيلول عقب موافقة البرلمان، الذي يتخذ من الشرق مقراً له، أمس على حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الدبيبة أبلغ حشدا من المتظاهرين في طرابلس أن حكومة الوحدة الوطنية استمدت شرعيتها من الناس وسط هتافات تطالب بإقالة البرلمان.

وتمت الموافقة على اقتراع حجب الثقة في جلسة بأغلبية 89 صوتا من النواب الحاضرين وبلغ عددهم 113 نائبا.

ورفض المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس التصويت. مشيرا إلى أنه يخالف "الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

كما أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها أن حكومة الوحدة الوطنية تظل "الحكومة الشرعية" حتى يتم تعيين حكومة أخرى كجزء من العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في ديسمبر.