أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة المنظمة الدولية لمساعدة السودان عند لقائه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية احترام الانتقال السلمي نحو الديموقراطية.

كما قال إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرفضان أي حديث عن تبديل الحكم المدني في السودان إلى حكم عسكري كما أكد رفض أي حديث وأي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية.

وقال فولكر بيرتس إن على السودان الالتزام بخط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية والمضي على مسار السلم الأهلي والأمني في دارفور وتأسيس المجلس التشريعي الانتقالي والتحضير لانتخابات حرة والتقى بيرتس أمس حمدوك وأطلعه على ما جرى من مناقشات في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي متعلقة بتطورات الوضع في السودان، كما ناقش معه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت فجر الثلاثاء.

وجدد بيرتس رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية. وكان قادة الجيش السوداني قد حملوا السياسيين مسؤولية المحاولة الانقلابية. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، فريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" السياسيون هم السبب في الانقلابات، لأنهم انشغلوا "بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب، مما خلق حالة من عدم الرضاء وسط المواطنين".