سمح منظمو الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر لمن هم أكثر عرضة للخطر وللمسنيين ابتداء ممن تزيد أعمارهم على خمسة وستين عاما.
واتفق على إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المعزز بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.
وقالت إدارة الغذاء والدواء إن الجرعة الثالثة ستشمل أيضا العاملين في وظائف قد تعرضهم إلى الخطر كالعاملين في القطاع الصحي.
لكن خطة التعزيز في الولايات المتحدة لاتزال بحاجة إلى موافقة وكالة الصحة العامة الأمريكية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
أما في بريطانيا فيتركز النقاش بعد البدء في إعطاء الجرعة الثالثة المعززة، على إن كان يجب أن يحصل الأطفال على اللقاح ومتى سيحصل جميع الأشخاص الأكثر عرضة للخطر على اللقاحات المعززة.
والنقاش الأهم الذي يعتبر مصدر القلق الحقيقي بين العلماء والسياسيين - هو عدم تلقي خمسة ملايين تقريبا من البالغين في بريطانيا للجرعة الأولى من اللقاح.
الانقلاب في السودان: حض دولي على الالتزام بتسليم الحكم للمدنيين بحسب الاتفاق
أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة المنظمة الدولية لمساعدة السودان عند لقائه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية احترام الانتقال السلمي نحو الديموقراطية.
كما قال إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرفضان أي حديث عن تبديل الحكم المدني في السودان إلى حكم عسكري كما أكد رفض أي حديث وأي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية.
وقال فولكر بيرتس إن على السودان الالتزام بخط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية والمضي على مسار السلم الأهلي والأمني في دارفور وتأسيس المجلس التشريعي الانتقالي والتحضير لانتخابات حرة
والتقى بيرتس أمس حمدوك وأطلعه على ما جرى من مناقشات في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي متعلقة بتطورات الوضع في السودان، كما ناقش معه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت فجر الثلاثاء.
وجدد بيرتس رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية.
وكان قادة الجيش السوداني قد حملوا السياسيين مسؤولية المحاولة الانقلابية. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، فريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" السياسيون هم السبب في الانقلابات، لأنهم انشغلوا "بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب، مما خلق حالة من عدم الرضاء وسط المواطنين".
حلم كلكامش يعود اليوم إلى العراق
يتسلم العراق اليوم الخميس رسميا وبشكل قانوني في واشنطن لوح كلكامش، وهو لوح قديم من الطين يحتوي على جزء من أحد أقدم النصوص الدينية والأدبية في العالم.
يعرف اللوح باسم لوح كلكامش الحلم، يبلغ عمره 3600 عام وعليه نقوش تمثل جزءا من قصيدة باللغة السومرية لما يعرف بملحمة كلكامش، وهو ملك أسطوري واسمه الملك أوروك حكم بلاد ما بين النهرين.
وملحمة كلكامش هي أقدم قصيدة ملحمية، ويعتقد أن اللوح نهب من العراق في عام 1991 أثناء حرب الخليج، ودخل بالاحتيال الولايات المتحدة، وصادرته وزارة العدل الأمريكية في عام 2019.
وسيسلم اللوح رسميا في حفل في معهد سميثسونيان في واشنطن العاصمة في وقت لاحق اليوم الخميس وهو من بين 17000 قطعة أثرية منهوبة وافقت الولايات المتحدة على إعادتها إلى العراق.
ولابد من الإشارة إلى أن عودة لوح حلم كلكامش يرجع إلى الحشد الدولي الواسع من قبل الدول والمنظمات مثل اليونسكو لمنع التجارة غير المشروعة في القطع الأثرية القديمة والتصدي لها.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، التي ستلقي كلمة في حفل تسليم القطعة في واشنطن بإعادة هذه الآثار تسمح السلطات الأمريكية والعراقية للشعب العراقي بإعادة الاتصال بتاريخه.
وأشارت اليونسكو إلى أنها دعمت، في الأشهر الأخيرة، المتحف الوطني العراقي في جهوده الرامية لإجراء أعمال الجرد والبحث للمساعدة في حماية مجموعة المتحف، التي لا تقدر بثمن، والترويج لها.
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لقاح فيروس كورونا: بريطانيا وأمريكا تسمحان بالبدء بجرعة ثالثة للمسنين والأكثر عرضة للخطر
سمح منظمو الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر لمن هم أكثر عرضة للخطر وللمسنيين ابتداء ممن تزيد أعمارهم على خمسة وستين عاما.
واتفق على إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المعزز بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.
وقالت إدارة الغذاء والدواء إن الجرعة الثالثة ستشمل أيضا العاملين في وظائف قد تعرضهم إلى الخطر كالعاملين في القطاع الصحي.
لكن خطة التعزيز في الولايات المتحدة لاتزال بحاجة إلى موافقة وكالة الصحة العامة الأمريكية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
أما في بريطانيا فيتركز النقاش بعد البدء في إعطاء الجرعة الثالثة المعززة، على إن كان يجب أن يحصل الأطفال على اللقاح ومتى سيحصل جميع الأشخاص الأكثر عرضة للخطر على اللقاحات المعززة. والنقاش الأهم الذي يعتبر مصدر القلق الحقيقي بين العلماء والسياسيين - هو عدم تلقي خمسة ملايين تقريبا من البالغين في بريطانيا للجرعة الأولى من اللقاح.
الانقلاب في السودان: حض دولي على الالتزام بتسليم الحكم للمدنيين بحسب الاتفاق
أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة المنظمة الدولية لمساعدة السودان عند لقائه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية احترام الانتقال السلمي نحو الديموقراطية.
كما قال إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرفضان أي حديث عن تبديل الحكم المدني في السودان إلى حكم عسكري كما أكد رفض أي حديث وأي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية.
وقال فولكر بيرتس إن على السودان الالتزام بخط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية والمضي على مسار السلم الأهلي والأمني في دارفور وتأسيس المجلس التشريعي الانتقالي والتحضير لانتخابات حرة والتقى بيرتس أمس حمدوك وأطلعه على ما جرى من مناقشات في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي متعلقة بتطورات الوضع في السودان، كما ناقش معه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت فجر الثلاثاء.
وجدد بيرتس رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية. وكان قادة الجيش السوداني قد حملوا السياسيين مسؤولية المحاولة الانقلابية. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، فريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" السياسيون هم السبب في الانقلابات، لأنهم انشغلوا "بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب، مما خلق حالة من عدم الرضاء وسط المواطنين".
حلم كلكامش يعود اليوم إلى العراق
يتسلم العراق اليوم الخميس رسميا وبشكل قانوني في واشنطن لوح كلكامش، وهو لوح قديم من الطين يحتوي على جزء من أحد أقدم النصوص الدينية والأدبية في العالم.
يعرف اللوح باسم لوح كلكامش الحلم، يبلغ عمره 3600 عام وعليه نقوش تمثل جزءا من قصيدة باللغة السومرية لما يعرف بملحمة كلكامش، وهو ملك أسطوري واسمه الملك أوروك حكم بلاد ما بين النهرين.
وملحمة كلكامش هي أقدم قصيدة ملحمية، ويعتقد أن اللوح نهب من العراق في عام 1991 أثناء حرب الخليج، ودخل بالاحتيال الولايات المتحدة، وصادرته وزارة العدل الأمريكية في عام 2019.
وسيسلم اللوح رسميا في حفل في معهد سميثسونيان في واشنطن العاصمة في وقت لاحق اليوم الخميس وهو من بين 17000 قطعة أثرية منهوبة وافقت الولايات المتحدة على إعادتها إلى العراق.
ولابد من الإشارة إلى أن عودة لوح حلم كلكامش يرجع إلى الحشد الدولي الواسع من قبل الدول والمنظمات مثل اليونسكو لمنع التجارة غير المشروعة في القطع الأثرية القديمة والتصدي لها.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، التي ستلقي كلمة في حفل تسليم القطعة في واشنطن بإعادة هذه الآثار تسمح السلطات الأمريكية والعراقية للشعب العراقي بإعادة الاتصال بتاريخه.
وأشارت اليونسكو إلى أنها دعمت، في الأشهر الأخيرة، المتحف الوطني العراقي في جهوده الرامية لإجراء أعمال الجرد والبحث للمساعدة في حماية مجموعة المتحف، التي لا تقدر بثمن، والترويج لها.