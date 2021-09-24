ليبيا تستعد لمظاهرة حاشدة اليوم في طرابلس والمنفي رئيس مجلس الرئاسة يدعو لمؤتمر دولي للحفاظ على الانتخابات

ألقت الشرطة النيجيرية القبض على ثلاثة يشتبه في ضلوعهم باختطاف أكثر من 120 طالبا من مدرسة في ولاية كادونا في شمال شرق البلاد. ويعتقد أن 25 مسلحا تقريبا قد شاركوا في عملية خطف الطلاب من مدرسة ثانوية في يوليو/ تموز. \nوأطلق الخاطفون سراح عدد من الطلاب كان آخرهم يوم الأحد الماضي إذ عادت مجموعة من عشرة تلاميذ. ولا يزال أكثر من عشرين طالبا محتجزين. وتقول التقارير إن أسر الأطفال اضطرت إلى دفع فدية غير معلنة للإفراج عنهم.
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نيجيريا تعلن القبض على 3 يشتبه في ضلوعهم بخطف عشرات الأطفال
ألقت الشرطة النيجيرية القبض على ثلاثة يشتبه في ضلوعهم باختطاف أكثر من 120 طالبا من مدرسة في ولاية كادونا في شمال شرق البلاد.
ويعتقد أن 25 مسلحا تقريبا قد شاركوا في عملية خطف الطلاب من مدرسة ثانوية في يوليو/ تموز. وأطلق الخاطفون سراح عدد من الطلاب كان آخرهم يوم الأحد الماضي إذ عادت مجموعة من عشرة تلاميذ.
ولا يزال أكثر من عشرين طالبا محتجزين. وتقول التقارير إن أسر الأطفال اضطرت إلى دفع فدية غير معلنة للإفراج عنهم.
قيس سعيد قد يعلن الحكومة التونسية اليوم وسط ضغوط شديدة
ذكرت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية في تونس بحسب ما نشرته صحيفة الشروق التونسية، أن الرئيس قيس سعيد سيعلن الحكومة الجديدة اليوم.
كما ذكر المصدر أن توفيق شرف الدين، قد يعين رئيسا للحكومة. وقد يعتمد الرئيس في الحكومة الجديدة نظام الأقطاب إذ من المتوقع تغيير أغلب الوزراء.
وكان الرئيس سعيد قد أصدر أمرا رئاسيا أقر فيه الإجراءات الاستثنائية التي بدأت منذ شهر يوليو/تموز الماضي، وأعطت الرئيس صلاحيات مطلقة، الأمر الذي أدى إلى ردود أفعال غاضبة.
فقد حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من تكريس حكم الفرد المطلق والدفع بالبلاد نحو الهاوية، واعتبرت بعض القوى السياسية الرئيس فاقدا للشرعية بخروجه على الدستور التونسي.
ووصف رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي خطوة الرئيس بأنها عودة إلى الوراء، ودعا إلى النضال السلمي لاستعادة الدستور والديمقراطية.
ليبيا تستعد لمظاهرة حاشدة اليوم والمنفي يحذر من تقويض الانتخابات ويدعو لمؤتمر دولي
دعا رئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، إلى عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل بهدف حشد الدعم لاستقرار بلاده. وحذر من تقويض إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وجاءت تصريحات المنفي في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط خلاف حول لوائح الانتخابات الرئاسية بين الخصمين في البلاد.
وأعلنت إيطاليا وألمانيا و فرنسا على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان استضافة مؤتمر دولي بشأن ليبيا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للإنتخابات.
وأفادت وسائل إعلام أمس الخميس بأن خليفة حفتر، بعد تعليقه مهامه بوصفه قائد "الجيش الوطني الليبي"، سيعلن قريبا عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وكان البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له قد صوت لصالح حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة يوم الثلاثاء الماضي.
ورفض الدبيبة القرار ودعا إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة طرابلس اليوم الجمعة.
ويعتبر تصويت البرلمان ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة والخطط الخاصة بانتخابات ديسمبر/كانون الأول، التي يبدو من غير المرجح أن تحدث وسط الخلافات السياسية المتصاعدة.
وصوت 89 من أصل 113 نائباً حضروا جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق الشرقية على سحب الثقة من إدارة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ، مما كشف مرة أخرى مدى الانقسامات بين شرق البلاد وغربها.