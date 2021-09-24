ليبيا تستعد لمظاهرة حاشدة اليوم في طرابلس والمنفي رئيس مجلس الرئاسة يدعو لمؤتمر دولي للحفاظ على الانتخابات

ألقت الشرطة النيجيرية القبض على ثلاثة يشتبه في ضلوعهم باختطاف أكثر من 120 طالبا من مدرسة في ولاية كادونا في شمال شرق البلاد.

ويعتقد أن 25 مسلحا تقريبا قد شاركوا في عملية خطف الطلاب من مدرسة ثانوية في يوليو/ تموز. وأطلق الخاطفون سراح عدد من الطلاب كان آخرهم يوم الأحد الماضي إذ عادت مجموعة من عشرة تلاميذ.

ولا يزال أكثر من عشرين طالبا محتجزين. وتقول التقارير إن أسر الأطفال اضطرت إلى دفع فدية غير معلنة للإفراج عنهم.