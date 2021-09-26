مقتل 5 فلسطينيين وإصابة جنديين إسرائيليين في الضفة الغربية، والجيش السوداني يقول إنه تصدى لهجوم قوات إثيوبية

مقتل 5 فلسطينيين وإصابة جنديين إسرائيليين أثناء حملة مداهمة في الضفة الغربية
أفاد مراسل بي بي سي عربي في القدس نقلا عن مصادر عسكرية
إسرائيلية بأن جنديين إسرائيلييْن أُصيبا بجروح خطيرة أثناء عمليات الاعتقال التي
شنتها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وأدت إلى مقتل
5 فلسطينيين على الأقل.
وأضافت المصادر العسكرية أن عملية الاعتقال أدت إلى مقتل
عناصر فلسطينية تابعة لحماس في الضفة الغربية ومناطق شمال غرب القدس خلال ما قالت
إنه استهداف للبنى التحتية لحركة حماس في المنطقة.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"
أن "قوات الجيش الإسرائيلي خاضت قتالا بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين
في شمال الضفة الغربية بالقرب من جنين".
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الجيش السوداني يقول إنه تصدى لهجوم قوات أثيوبية في منطقة أم براكيت الحدودية
قال الجيش السوداني إنه تصدى لهجوم قوات إثيوبية في منطقة أم براكيت الحدودية شرقي البلاد.
وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجة لبي بي سي إن القوات السودانية أجبرت المهاجمين على التراجع من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
هذا ولم يصدر أي تعليق بعد من قبل الجانب الإثيوبي
ويأتي هذا التطور بعد حالة من الهدوء النسبي في المنطقة الحدودية المشتركة تلت اشتباكات عنيفة خلال الأشهر الماضية.
وتقول الحكومة السودانية إنها نجحت في السيطرة على أكثر من تسعين في المئة من الأراضي التي كانت تتهم الجيش الإثيوبي والمليشيات التابعة له باحتلالها.
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مقتل 5 فلسطينيين وإصابة جنديين إسرائيليين أثناء حملة مداهمة في الضفة الغربية
أفاد مراسل بي بي سي عربي في القدس نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية بأن جنديين إسرائيلييْن أُصيبا بجروح خطيرة أثناء عمليات الاعتقال التي شنتها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وأدت إلى مقتل 5 فلسطينيين على الأقل.
وأضافت المصادر العسكرية أن عملية الاعتقال أدت إلى مقتل عناصر فلسطينية تابعة لحماس في الضفة الغربية ومناطق شمال غرب القدس خلال ما قالت إنه استهداف للبنى التحتية لحركة حماس في المنطقة.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن "قوات الجيش الإسرائيلي خاضت قتالا بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية بالقرب من جنين".