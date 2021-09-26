مقتل 5 فلسطينيين وإصابة جنديين إسرائيليين في الضفة الغربية، والجيش السوداني يقول إنه تصدى لهجوم قوات إثيوبية

قال الجيش السوداني إنه تصدى لهجوم قوات إثيوبية في منطقة أم براكيت الحدودية شرقي البلاد.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجة لبي بي سي إن القوات السودانية أجبرت المهاجمين على التراجع من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

هذا ولم يصدر أي تعليق بعد من قبل الجانب الإثيوبي

ويأتي هذا التطور بعد حالة من الهدوء النسبي في المنطقة الحدودية المشتركة تلت اشتباكات عنيفة خلال الأشهر الماضية.

وتقول الحكومة السودانية إنها نجحت في السيطرة على أكثر من تسعين في المئة من الأراضي التي كانت تتهم الجيش الإثيوبي والمليشيات التابعة له باحتلالها.

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