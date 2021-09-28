فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، وانفجار قوي يهز مدينة سويدية

قام
عمال الإنقاذ في السويد بإجلاء سكان مبنى سكني عقب الانفجار الذي هز البناء وأسفر
عن إصابة نحو 20 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.
واستبعدت
السلطات في مدينة غوتنبرغ أن يكون الانفجار نتج عن تسرب للغاز.
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الهجرة: فرنسا تقرر تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس
قال
الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، إن حكومة بلاده قررت تشديد شروط منح
التأشيرات لمواطني كل من المغرب والجزائر وتونس ردا على ما وصفه برفض الدول الثلاث
إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وأشار
المسؤول الفرنسي في تصريحات صحفية على أن قرار باريس " جذري وغير مسبوق"
لكنه كان " ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا
يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وبحسب
القوانين المعمول بها فإن السلطات الفرنسية لا تستطيع إعادة أي مهاجر ترفض باريس
طلبه للجوء أو الحصول على تأشيرة إلا بعد الحصول على تصريح قنصلي من بلده الأم.
وتمثل
قضية الهجرة إحدى المسائل الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في
العام القادم.
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أفغانستان: أكثر من 220 قاضية يعشن قيد الاختباء خشية انتقام طالبان
كشف تحقيق أجرته بي بي سي عن أن ما لا يقل عن 220 قاضية في أفغانستان، يختبئن خوفا من انتقام طالبان.
وكان معظمهن قد أصدر أحكاما في قضايا قانونية تتعلق بالعنف ضد النساء، ما دفع الرجال الذين أرسلوا إلى السجن، في الماضي، إلى التهديد بقتلهن، الآن.
وحينما تولت طالبان الحكم في البلاد، أُطلق سراح الآلاف من المجرمين وأعضاء حركة طالبان من السجون الأفغانية.
وتقول القاضيات إن مقاتلي طالبان جاءوا إلى منازلهن، بحثا عنهن، ما اضطرهن إلى تغيير أماكن اختبائهن باستمرار.
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إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا في انفجار بالسويد
قام عمال الإنقاذ في السويد بإجلاء سكان مبنى سكني عقب الانفجار الذي هز البناء وأسفر عن إصابة نحو 20 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.
واستبعدت السلطات في مدينة غوتنبرغ أن يكون الانفجار نتج عن تسرب للغاز.
الهجرة: فرنسا تقرر تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس
قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، إن حكومة بلاده قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني كل من المغرب والجزائر وتونس ردا على ما وصفه برفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وأشار المسؤول الفرنسي في تصريحات صحفية على أن قرار باريس " جذري وغير مسبوق" لكنه كان " ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وبحسب القوانين المعمول بها فإن السلطات الفرنسية لا تستطيع إعادة أي مهاجر ترفض باريس طلبه للجوء أو الحصول على تأشيرة إلا بعد الحصول على تصريح قنصلي من بلده الأم.
وتمثل قضية الهجرة إحدى المسائل الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في العام القادم.