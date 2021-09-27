تأجيل جديد لمحاكمة المتهمين بقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، واجتماع خليجي إسرائيلي في نيويورك

إيفرغراند: تراجع جديد لأسهم الشركة الصينية المهددة بالإفلاس وسط مخاوف من تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي
تراجعت أسهم شركة
تابعة لعملاقة التطوير العقاري الصينية "إيفرغراند"، في التعاملات
المبكرة في بورصة هونغ كونغ.
وفقدت أسهم السيارة
الكهربائية في "إيفرغراند" ما يقرب من ربع قيمتها، بعد أن سحبت شركة New Energy Vehicle
Group عرضا للأسهم في شنغهاي.
وتدين شركة التطوير
العقاري الصينية المتعثرة "إيفرغراند" بما يربو عن 300 مليار دولار، وسط
مخاوف المستثمرين من عدم تمكن الشركة من سداد المدفوعات المقررة عليها.
وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات
المبكرة قد انخفضت، الجمعة، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات أزمة "إيفرغراند"
على السوق العالمية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
التطبيع: اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرين من الإمارات والبحرين في نيويورك
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي
بينيت، أمس لقاءً ثلاثيا مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الدولة
بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم
المتحدة في نيويورك.
و بحسب بيان صادرعن مكتب بينيت فقد
أحيا المسؤولون الثلاثة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات التطبيع التي تم إبرامها قبل
نحو عام برعاية أمريكية.
كما أشار البيان إلى أن رئيس
الوزراء الإسرائيلي قال إنه يرغب في توسيع حجم التعاون بين بلاده والبلدين الخليجيين
معربا عن أمله في أن توقع دول أخرى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.
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إيفرغراند: تراجع جديد لأسهم الشركة الصينية المهددة بالإفلاس وسط مخاوف من تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي
تراجعت أسهم شركة تابعة لعملاقة التطوير العقاري الصينية "إيفرغراند"، في التعاملات المبكرة في بورصة هونغ كونغ.
وفقدت أسهم السيارة الكهربائية في "إيفرغراند" ما يقرب من ربع قيمتها، بعد أن سحبت شركة New Energy Vehicle Group عرضا للأسهم في شنغهاي.
وتدين شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "إيفرغراند" بما يربو عن 300 مليار دولار، وسط مخاوف المستثمرين من عدم تمكن الشركة من سداد المدفوعات المقررة عليها.
وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات المبكرة قد انخفضت، الجمعة، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات أزمة "إيفرغراند" على السوق العالمية.
التطبيع: اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرين من الإمارات والبحرين في نيويورك
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس لقاءً ثلاثيا مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
و بحسب بيان صادرعن مكتب بينيت فقد أحيا المسؤولون الثلاثة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات التطبيع التي تم إبرامها قبل نحو عام برعاية أمريكية.
كما أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يرغب في توسيع حجم التعاون بين بلاده والبلدين الخليجيين معربا عن أمله في أن توقع دول أخرى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.
نزار بنات: تأجيل جديد لمحاكمة المتهمين بقتل الناشط الفلسطيني
قررت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله بالضفة الغربية تأجيل جديد لمحاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات إلى الرابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بحسب طلب النيابة العسكرية.
وكانت محكمة القضاء العسكري قد أجلت الأسبوع المنصرم محاكمة المتهمين بقتله قبل ثلاثة أشهر لغياب محامي الدفاع.
وتوفي بنات بعد أن داهمت وحدة من قوات الأمن الفلسطينية المنزل الذي كان يتوارى فيه واعتقلته.
وأوقفت النيابة العسكرية في 11 يوليو/تموز 14 عسكريا هم عناصر القوة الأمنية التي اعتقلت الناشط نزار بنات وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.
وأثارت الحادثة انتقادات داخلية وخارجية كثيرة.