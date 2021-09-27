تأجيل جديد لمحاكمة المتهمين بقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، واجتماع خليجي إسرائيلي في نيويورك

تراجعت أسهم شركة تابعة لعملاقة التطوير العقاري الصينية "إيفرغراند"، في التعاملات المبكرة في بورصة هونغ كونغ.

وفقدت أسهم السيارة الكهربائية في "إيفرغراند" ما يقرب من ربع قيمتها، بعد أن سحبت شركة New Energy Vehicle Group عرضا للأسهم في شنغهاي.

وتدين شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "إيفرغراند" بما يربو عن 300 مليار دولار، وسط مخاوف المستثمرين من عدم تمكن الشركة من سداد المدفوعات المقررة عليها.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات المبكرة قد انخفضت، الجمعة، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات أزمة "إيفرغراند" على السوق العالمية.