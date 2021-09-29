فرنسا تغلق بتهمة التطرف عددا من المساجد وتحل بعض الجمعيات الخيرية

أعلنت السلطات في جزر كناري الإسبانية أن سيل الحمم المتدفقة من بركان كومبري فييخا منذ 10 أيام في جزيرة لا بالما وصل المحيط فجر الأربعاء.

وحذرت من خطر انبعاث غازات سامة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط الأطلسي.

وقال معهد العلوم البركانية في جزر كناري في تغريدة له على موقع تويتر "إن الحمم البركانية وصلت إلى البحر في بلايا نويفا".

وكان البركان قد بدأ ثورانه في 19سبتمبر/أيلول الجاري. وبعد ظهر الثلاثاء كان سيل الحمم البركانية على بعد 800 متر من مياه المحيط الأطلسي، لكن سرعة تقدم الحمم بدأت تتباطىء لدرجة أنها بدت في وقت ما كأنها توقفت في مكانها، الأمر الذي جعل توقع إلقاء الحمم في مياه المحيط من شبه المستحيل.

وأصدرت الحكومة المحلية في المنطقة قرارا يحظر الدخول إلى منطقة وصول سيل الحمم، وحددت منطقة الحظر بدائرة محيطها يصل إلى 2 ميل بحري.

ورصدت السلطات مبلغ 10.5 مليون يورو لتقديم مساعدات مباشرة لضحايا البركان، خاصة من فقدوا منازلهم التي دمرتها أو التهمتها الحمم البركانية.

وأعلنت السلطات الجزيرة، منطقة كوارث، إذ تسبب ثورة البركان في تدمير 589 من مبانيها في حين غطت الحمم البركانية 258 هكتارا من الأراضي.

وتعتمد جزيرة لا بالما بشكل رئيسي على زراعة الموز والسياحة. ولم تسفر الكارثة عن سقوط قتلى أو جرحى، لكن أكثر من ستة آلاف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم من جرائه.