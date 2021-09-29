فرنسا تغلق بتهمة التطرف عددا من المساجد وتحل بعض الجمعيات الخيرية

بركان لابالما: بعد تدمير اقتصاد الجزيرة يرتطم بمياه المحيط
أعلنت السلطات في جزر كناري الإسبانية أن سيل الحمم المتدفقة من بركان كومبري فييخا منذ 10 أيام في جزيرة لا بالما وصل المحيط فجر الأربعاء.
وحذرت من خطر انبعاث غازات سامة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط الأطلسي.
وقال معهد العلوم البركانية في جزر كناري في تغريدة له على موقع تويتر "إن الحمم البركانية وصلت إلى البحر في بلايا نويفا".
وكان البركان قد بدأ ثورانه في 19سبتمبر/أيلول الجاري.
وبعد ظهر الثلاثاء كان سيل الحمم البركانية على بعد 800 متر من مياه المحيط الأطلسي، لكن سرعة تقدم الحمم بدأت تتباطىء لدرجة أنها بدت في وقت ما كأنها توقفت في مكانها، الأمر الذي جعل توقع إلقاء الحمم في مياه المحيط من شبه المستحيل.
وأصدرت الحكومة المحلية في المنطقة قرارا يحظر الدخول إلى منطقة وصول سيل الحمم، وحددت منطقة الحظر بدائرة محيطها يصل إلى 2 ميل بحري.
ورصدت السلطات مبلغ 10.5 مليون يورو لتقديم مساعدات مباشرة لضحايا البركان، خاصة من فقدوا منازلهم التي دمرتها أو التهمتها الحمم البركانية.
وأعلنت السلطات الجزيرة، منطقة كوارث، إذ تسبب ثورة البركان في تدمير 589 من مبانيها في حين غطت الحمم البركانية 258 هكتارا من الأراضي.
وتعتمد جزيرة لا بالما بشكل رئيسي على زراعة الموز والسياحة.
ولم تسفر الكارثة عن سقوط قتلى أو جرحى، لكن أكثر من ستة آلاف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم من جرائه.
فيروس كورونا: هل ينجح فيتامين أ في استعادة حاسة الشم؟
بدأ باحثون في بريطانيا تجربة لاختبار فعالية فيتامين (أ) في علاج فقدان - أو تغير حاسة الشم - لدى الأشخاص المصابين بكوفيد 19.
وسيعطي فريق من جامعة إيست أنغليا في بريطانيا بعض المتطوعين قطرات أنف على مدى 12 أسبوعا، تحتوي على فيتامين أ.
وسيطلب بعد ذلك من جميع المتطوعين شم الروائح القوية مثل البيض الفاسد والورود، وستجرى بعد ذلك عمليات مسح للدماغ للتحقق إن كان عصب الشم في الأنف قد استعاد نشاطه.
ويعرف أن فيتامين أ لديه عدد من الوظائف الهامة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجلد.
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فرنسا تبدأ في إغلاق مساجد وتحل جمعيات في خمس مقاطعات
بدأت الحكومة الفرنسية إجراءات إغلاق ستة مساجد وحل عدد من الجمعيات، بحسب وكالة فرانس بريس نقلا عن وزير الداخلية الفرنسية.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" إن ثلث أماكن العبادة الـ89 المشتبه بأنها متطرفة وضعت تحت المراقبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأضاف أن الحكومة بدأت إجراءات إغلاق ستة منها، وهي موزعة في خمس مقاطعات فرنسية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت منذ 2017 حوالى 24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون.
وسيطلب حل دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع"، وهناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري صدق مجلس الدولة الفرنسي على قرار حل "التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة".
وقال وزير الداخلية إنه طلب عدم إدخال تغييرات على تصريح إقامة الإمام المعار من دولة أجنبية.
وأشار إلى أنّ "عقد الالتزام الجمهوري" الذي يربط حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2022".
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بركان لابالما: بعد تدمير اقتصاد الجزيرة يرتطم بمياه المحيط
أعلنت السلطات في جزر كناري الإسبانية أن سيل الحمم المتدفقة من بركان كومبري فييخا منذ 10 أيام في جزيرة لا بالما وصل المحيط فجر الأربعاء.
وحذرت من خطر انبعاث غازات سامة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط الأطلسي.
وقال معهد العلوم البركانية في جزر كناري في تغريدة له على موقع تويتر "إن الحمم البركانية وصلت إلى البحر في بلايا نويفا".
وكان البركان قد بدأ ثورانه في 19سبتمبر/أيلول الجاري. وبعد ظهر الثلاثاء كان سيل الحمم البركانية على بعد 800 متر من مياه المحيط الأطلسي، لكن سرعة تقدم الحمم بدأت تتباطىء لدرجة أنها بدت في وقت ما كأنها توقفت في مكانها، الأمر الذي جعل توقع إلقاء الحمم في مياه المحيط من شبه المستحيل.
وأصدرت الحكومة المحلية في المنطقة قرارا يحظر الدخول إلى منطقة وصول سيل الحمم، وحددت منطقة الحظر بدائرة محيطها يصل إلى 2 ميل بحري.
ورصدت السلطات مبلغ 10.5 مليون يورو لتقديم مساعدات مباشرة لضحايا البركان، خاصة من فقدوا منازلهم التي دمرتها أو التهمتها الحمم البركانية.
وأعلنت السلطات الجزيرة، منطقة كوارث، إذ تسبب ثورة البركان في تدمير 589 من مبانيها في حين غطت الحمم البركانية 258 هكتارا من الأراضي.
وتعتمد جزيرة لا بالما بشكل رئيسي على زراعة الموز والسياحة. ولم تسفر الكارثة عن سقوط قتلى أو جرحى، لكن أكثر من ستة آلاف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم من جرائه.
فيروس كورونا: هل ينجح فيتامين أ في استعادة حاسة الشم؟
بدأ باحثون في بريطانيا تجربة لاختبار فعالية فيتامين (أ) في علاج فقدان - أو تغير حاسة الشم - لدى الأشخاص المصابين بكوفيد 19.
وسيعطي فريق من جامعة إيست أنغليا في بريطانيا بعض المتطوعين قطرات أنف على مدى 12 أسبوعا، تحتوي على فيتامين أ.
وسيطلب بعد ذلك من جميع المتطوعين شم الروائح القوية مثل البيض الفاسد والورود، وستجرى بعد ذلك عمليات مسح للدماغ للتحقق إن كان عصب الشم في الأنف قد استعاد نشاطه.
ويعرف أن فيتامين أ لديه عدد من الوظائف الهامة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على صحة الجلد.
فرنسا تبدأ في إغلاق مساجد وتحل جمعيات في خمس مقاطعات
بدأت الحكومة الفرنسية إجراءات إغلاق ستة مساجد وحل عدد من الجمعيات، بحسب وكالة فرانس بريس نقلا عن وزير الداخلية الفرنسية.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" إن ثلث أماكن العبادة الـ89 المشتبه بأنها متطرفة وضعت تحت المراقبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأضاف أن الحكومة بدأت إجراءات إغلاق ستة منها، وهي موزعة في خمس مقاطعات فرنسية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت منذ 2017 حوالى 24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون.
وسيطلب حل دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع"، وهناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري صدق مجلس الدولة الفرنسي على قرار حل "التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة".
وقال وزير الداخلية إنه طلب عدم إدخال تغييرات على تصريح إقامة الإمام المعار من دولة أجنبية. وأشار إلى أنّ "عقد الالتزام الجمهوري" الذي يربط حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2022".