الجيش الإٍسرائيلي يقتل شابة فلسطينية في القدس بعد أسبوع من المواجهات العنيفة الدامية في الضفة الغربية

استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة بعد انقطاع دام 7 سنوات
يعود
الطيران الليبي إلى التحليق، مجددا، فوق أجواء العاصمة المصرية، القاهرة.
وتستأنف
الرحلات الجوية بين البلدين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات؛ إثر الأحداث التي شهدتها
ليبيا خلال السنوات الماضية.
وأعلنت
الخطوط الجوية الأفريقية خطة تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي، من
3 مطارات ليبية، هي مصراته ومعيتيقة وبنينا في بنغازي، بمعدل 9 رحلات أسبوعيا، غير
أن سلطة الطيران المدني المصري منحت موافقة التشغيل لرحلة واحدة فقط، تصل القاهرة ظهر
اليوم، تفعيلا لاتفاق البلدين، على أن يتم
منح تشغيل باقي الرحلات المخططة للشركة الليبية بشكل متتابع خلال الأسابيع المقبلة.
ويتوقع
أن تساعد هذه الخطوة مليون عامل مصري على الأقل على استئناف ممارسة وظائفهم في
ليبيا.
وتعد
ليبيا وجهة عمل شهيرة للمصريين العاطلين عن العمل، على الرغم من تزايد المخاطر
التي تكتنف رحلة السفر إلى الجارة الغربية، خلال السنوات القليلة الماضية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
التطبيع مع البحرين: لبيد يفتح السفارة اليوم رسميا في المنامة
وصل وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد البحرين اليوم لافتتاح السفارة في العاصمة المنامة.
هذه أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى المملكة الخليجية الصغيرة.
ويأتي تطبيع العلاقات بين الجانبين جزءا من اتفاقيات أبراهام، التي رعاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وشهدت الاتفاقات أيضا إقامة علاقات مع الإمارات والمغرب والسودان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لبيد سيوقع خلال الزيارة مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سلسلة اتفاقيات تركز على التعاون الثنائي.
ReutersCopyright: Reuters
الضفة الغربية: مقتل 7 بينهم شابة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "امرأة حاولت شن هجوم على القوات الاسرائيلية في مدينة القدس القديمة"، ووفق بيان الشرطة فإن الشابة الفلسطينية كانت تحمل "أداة حادة" وحاولت طعن عناصر من الشرطة بالقرب من المسجد الاقصى، وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية "أطلقت النار" في اتجاه المهاجمة وأن "الوحدة الطبية التي وصلت إلى المكان أكدت وفاتها".
ولم يصب أي عkصر من الشرطة في محاولة الهجوم المزعومة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية نقلا عن مصادر محلية هاجمت فجر اليوم الخميس، السيدة، بالرصاص الحي بكثافة، "بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، مما أدى إلى استشهادها" عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وتسود المنطقة حالة من التوتر إذ تشدد القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة. وتنتشر الشرطة الإسرائيلية على كل مداخل باحات الحرم القدسي.
وقتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخران فجر اليوم الخميس، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية بحادثين منفصلين في بلدة برقين قرب جنين شمال الضفة الغربية وفي البلدة القديمة في القدس الشرقية.
وأفادت مصادر محلية في مدينة جنين أن شاباً، يبلغ من العمر 22 عاماً، قتل برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اشتباك مسلح في بلدة برقين فجر اليوم.
واندلعت مواجهات في البلدة تبادل خلالها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة شابين آخرين على الأقل نقلا إلى مستشفى ابن سينا في المدينة.
ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشاب علاء زيود، مشيرة إلى أنه أحد عناصرها.
كما قتل يوم والأحد خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
كيم جونغ-أون يشكك في دعوة أمريكا إلى الحوار ويعلن استعداه للحوار مع كوريا الجنوبية
رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون عرضا أمريكيا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، واصفا الدعوة بأنها للتغطية على "أعمال أمريكا العدائية".
لكنه عرض استعادة الخط الساخن للاتصالات الحيوية مع كوريا الجنوبية كخطوة أولى نحو المصالحة.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضمر لكوريا الشمالية "أي نوايا عدائية" وتدعوها مجدداً إلى الدخول في حوار دون أي شروط مسبقة، وذلك بعيد إعلان الزعيم كيم جونغ-أون.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "سياستنا تهدف إلى مقاربة تدريجية وعملية لدبلوماسية جادة ودائمة مع كوريا الشمالية"، مجدداً التأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين بدون شروط مسبقة.
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استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة بعد انقطاع دام 7 سنوات
يعود الطيران الليبي إلى التحليق، مجددا، فوق أجواء العاصمة المصرية، القاهرة.
وتستأنف الرحلات الجوية بين البلدين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات؛ إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.
وأعلنت الخطوط الجوية الأفريقية خطة تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي، من 3 مطارات ليبية، هي مصراته ومعيتيقة وبنينا في بنغازي، بمعدل 9 رحلات أسبوعيا، غير أن سلطة الطيران المدني المصري منحت موافقة التشغيل لرحلة واحدة فقط، تصل القاهرة ظهر اليوم، تفعيلا لاتفاق البلدين، على أن يتم منح تشغيل باقي الرحلات المخططة للشركة الليبية بشكل متتابع خلال الأسابيع المقبلة.
ويتوقع أن تساعد هذه الخطوة مليون عامل مصري على الأقل على استئناف ممارسة وظائفهم في ليبيا.
وتعد ليبيا وجهة عمل شهيرة للمصريين العاطلين عن العمل، على الرغم من تزايد المخاطر التي تكتنف رحلة السفر إلى الجارة الغربية، خلال السنوات القليلة الماضية.
التطبيع مع البحرين: لبيد يفتح السفارة اليوم رسميا في المنامة
وصل وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد البحرين اليوم لافتتاح السفارة في العاصمة المنامة.
هذه أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى المملكة الخليجية الصغيرة. ويأتي تطبيع العلاقات بين الجانبين جزءا من اتفاقيات أبراهام، التي رعاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وشهدت الاتفاقات أيضا إقامة علاقات مع الإمارات والمغرب والسودان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لبيد سيوقع خلال الزيارة مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سلسلة اتفاقيات تركز على التعاون الثنائي.
الضفة الغربية: مقتل 7 بينهم شابة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "امرأة حاولت شن هجوم على القوات الاسرائيلية في مدينة القدس القديمة"، ووفق بيان الشرطة فإن الشابة الفلسطينية كانت تحمل "أداة حادة" وحاولت طعن عناصر من الشرطة بالقرب من المسجد الاقصى، وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية "أطلقت النار" في اتجاه المهاجمة وأن "الوحدة الطبية التي وصلت إلى المكان أكدت وفاتها".
ولم يصب أي عkصر من الشرطة في محاولة الهجوم المزعومة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية نقلا عن مصادر محلية هاجمت فجر اليوم الخميس، السيدة، بالرصاص الحي بكثافة، "بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، مما أدى إلى استشهادها" عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وتسود المنطقة حالة من التوتر إذ تشدد القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة. وتنتشر الشرطة الإسرائيلية على كل مداخل باحات الحرم القدسي.
وقتل فلسطينيان اثنان وأصيب آخران فجر اليوم الخميس، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية بحادثين منفصلين في بلدة برقين قرب جنين شمال الضفة الغربية وفي البلدة القديمة في القدس الشرقية.
وأفادت مصادر محلية في مدينة جنين أن شاباً، يبلغ من العمر 22 عاماً، قتل برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اشتباك مسلح في بلدة برقين فجر اليوم.
واندلعت مواجهات في البلدة تبادل خلالها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة شابين آخرين على الأقل نقلا إلى مستشفى ابن سينا في المدينة.
ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشاب علاء زيود، مشيرة إلى أنه أحد عناصرها.
كما قتل يوم والأحد خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
كيم جونغ-أون يشكك في دعوة أمريكا إلى الحوار ويعلن استعداه للحوار مع كوريا الجنوبية
رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون عرضا أمريكيا بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، واصفا الدعوة بأنها للتغطية على "أعمال أمريكا العدائية".
لكنه عرض استعادة الخط الساخن للاتصالات الحيوية مع كوريا الجنوبية كخطوة أولى نحو المصالحة.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضمر لكوريا الشمالية "أي نوايا عدائية" وتدعوها مجدداً إلى الدخول في حوار دون أي شروط مسبقة، وذلك بعيد إعلان الزعيم كيم جونغ-أون. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "سياستنا تهدف إلى مقاربة تدريجية وعملية لدبلوماسية جادة ودائمة مع كوريا الشمالية"، مجدداً التأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين بدون شروط مسبقة.