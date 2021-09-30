الجيش الإٍسرائيلي يقتل شابة فلسطينية في القدس بعد أسبوع من المواجهات العنيفة الدامية في الضفة الغربية

يعود الطيران الليبي إلى التحليق، مجددا، فوق أجواء العاصمة المصرية، القاهرة.

وتستأنف الرحلات الجوية بين البلدين، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات؛ إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.

وأعلنت الخطوط الجوية الأفريقية خطة تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي، من 3 مطارات ليبية، هي مصراته ومعيتيقة وبنينا في بنغازي، بمعدل 9 رحلات أسبوعيا، غير أن سلطة الطيران المدني المصري منحت موافقة التشغيل لرحلة واحدة فقط، تصل القاهرة ظهر اليوم، تفعيلا لاتفاق البلدين، على أن يتم منح تشغيل باقي الرحلات المخططة للشركة الليبية بشكل متتابع خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع أن تساعد هذه الخطوة مليون عامل مصري على الأقل على استئناف ممارسة وظائفهم في ليبيا.

وتعد ليبيا وجهة عمل شهيرة للمصريين العاطلين عن العمل، على الرغم من تزايد المخاطر التي تكتنف رحلة السفر إلى الجارة الغربية، خلال السنوات القليلة الماضية.