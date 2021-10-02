خمس وفيات كل دقيقة في العالم بسبب كوفيد، وثلاث سنوات على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا

أزمة الوقود في بريطانيا: الجيش سيبدأ الاثنين في نقل الوقود للمحطات
قالت الحكومة البريطانية إن الجيش سيبدأ يوم الاثنين في المساعدة في إيصال الوقود إلى محطات المحروقات في جميع أنحاء بريطانيا.
وقال وزير الدفاع بن والاس إن 200 فرد من الجيش، منهم 100 سائق، سيقدمون الدعم المؤقت لمحطات الوقود التي تعرضت وعلى مدى أسبوع كامل لمشاكل توريد كبيرة تسبب فيها شح سائقي الشاحنات، فتدافع الناس إلى المحطات خوفا من نقص البنزين مما أدى إلى طوابير طويلة أمام المحطات.
كما سيسمح لـ300 سائق من خارج بريطانيا بالعمل في بريطانيا بتأشيرات خاصة.
وترجع هيئة النقل في بريطانيا النقص الحالي في عدد سائقي الشاحنات الذي تفاقم مؤخراً إلى عدد من العوامل، منها وباء كورونا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقاعد السائقين المسنين، والأجور المنخفضة، إضافة إلى ظروف العمل السيئة.
قطر تصوت اليوم على أول انتخابات لمجلس الشورى بمشاركة نسائية ملحوظة
بدأت انتخابات مجلس الشورى في قطر صباح اليوم ويختار الناخبون القطريون ثلثي أعضاء المجلس أي ثلاثين عضوا ويعين الأمير الثلث أي 15 عضوا>
وهذه أول انتخابات تشريعية في قطر إذ كان الأمير تميم بن حمد يعين جميع أعضاء المجلس.
وتشكل النساء ما يقرب من عشر المرشحين البالغ عددهم 300.
وسلطات مجلس الشورى محدودة رغم أنه المسؤول عن ضبط الميزانية العامة وكذلك الموافقة على السياسات العامة للدولة أو رفضها. واقتراح القوانين وسحب الثقة من الوزراء، فكل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
ولا يوجد في قطر أحزاب سياسية واعتبر بعض السياسيين تلك الانتخابات، خطوة رمزية إذ تسلط الأضواء بشكل متزايد على الإمارة التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وكانت الانتخابات البلدية في عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.
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جمال خاشقجي: 3 سنوات على مقتله وتشكيك في محاسبة المسؤول
نظمت مظاهرة خارج السفارة السعودية وكذلك وقفة احتجاجية خارج مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وعرضت خطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز، صورة لخاشقجي مصنوعة من المقالات التي كتبها.
وحثت جنكيز الرئيس بايدن على محاسبة السعودية والوفاء بالتزامه المعلن بحقوق الإنسان. لكنها شككت في محاسبة السعودية بعد مرور ثلاث سنوات على جريمة القتل.
وشاركت خديجة جنكيز في الذكرى الثالثة لمقتل خاشقجي بوقفة أمام السفارة السعودية في واشنطن وأيضا في إضاءة الشموع بالقرب من مبنى الكابيتول، وأعربت عن استيائها من لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قبل أيام من ذكرى الجريمة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تتهمه الاستخبارات الأمريكية بأنه أعطى الأمر بقتل خاشقجي.
وتساءلت خلال وقفة إضاءة الشموع "هل هذه هي المحاسبة التي تعهد بها بايدن؟".
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. إذ عمدت فرقة اغتيال سعودية كانت في انتظاره إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يعثر عليها حتى الآن.
وشاركت في الوقفة أمام الكابيتول شقيقة عبد الرحمن السدحان، الموظف في هيئة الهلال الأحمر السعودي الذي اعتقل عام 2018 وحكم عليه بداية العام الحالي بالسجن 20 عاما بعد استخدامه حساب تويتر وهمي لانتقاد القيادة السعودية.
وقالت أريج السدحان التي تعيش في كاليفورنيا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "عذبوه وكسروا يده وحطموا أصابعه حتى تشوهت قائلين: هل هذه هي اليد التي كنت تكتب التغريدات بها".
وأضافت أنها كانت تأمل بأن تؤدي ضغوط الإدارة الأمريكية الجديدة الى إطلاق سراح شقيقها، لكن ذلك تغير بعد أن ترك بايدن الأمير محمد بن سلمان "يفلت من العقاب".
وقالت "هكذا رد المسؤولون السعوديون على سخاء الرئيس بايدن بارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
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فيروس كورونا: تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 700000 وفاة
تجاوزت وفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خمسة ملايين وفاة وفقا لإحصاء رويترز، وساهم في رفع هذه الأعداد تعرض المرضى غير الملقحين لسلالة دلتا الخطيرة.
وتركز أكثر من نصف مجمل الوفيات في روسيا والبرازيل والمكسيك والهند.
وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 700000 وفاة وفقا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند. ويعادل هذا الرقم إجمالي سكان واشنطن العاصمة - وهو الأعلى في أي بلد في العالم.
ويصل متوسط عدد الوفيات اليومي عالميا إلى ما يعادل خمس وفيات كل دقيقة. ورغم ذلك يمكن القول من خلال الدراسات المقارنة أن معدل الوفيات العالمي يتباطأ، خاصة مع انتشار اللقاحات في معظم دول العالم، لكن القلق يتزايد بسبب عدم تلقي الكثير من الناس في الدول الفقيرة الجرعة الأولى، ويقدر عددهم بنصف سكان العالم، وكذلك بدء الدول الغنية بإعطاء الجرعة الثالثة.
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أزمة الوقود في بريطانيا: الجيش سيبدأ الاثنين في نقل الوقود للمحطات
قالت الحكومة البريطانية إن الجيش سيبدأ يوم الاثنين في المساعدة في إيصال الوقود إلى محطات المحروقات في جميع أنحاء بريطانيا.
وقال وزير الدفاع بن والاس إن 200 فرد من الجيش، منهم 100 سائق، سيقدمون الدعم المؤقت لمحطات الوقود التي تعرضت وعلى مدى أسبوع كامل لمشاكل توريد كبيرة تسبب فيها شح سائقي الشاحنات، فتدافع الناس إلى المحطات خوفا من نقص البنزين مما أدى إلى طوابير طويلة أمام المحطات.
كما سيسمح لـ300 سائق من خارج بريطانيا بالعمل في بريطانيا بتأشيرات خاصة.
وترجع هيئة النقل في بريطانيا النقص الحالي في عدد سائقي الشاحنات الذي تفاقم مؤخراً إلى عدد من العوامل، منها وباء كورونا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقاعد السائقين المسنين، والأجور المنخفضة، إضافة إلى ظروف العمل السيئة.
قطر تصوت اليوم على أول انتخابات لمجلس الشورى بمشاركة نسائية ملحوظة
بدأت انتخابات مجلس الشورى في قطر صباح اليوم ويختار الناخبون القطريون ثلثي أعضاء المجلس أي ثلاثين عضوا ويعين الأمير الثلث أي 15 عضوا>
وهذه أول انتخابات تشريعية في قطر إذ كان الأمير تميم بن حمد يعين جميع أعضاء المجلس.
وتشكل النساء ما يقرب من عشر المرشحين البالغ عددهم 300.
وسلطات مجلس الشورى محدودة رغم أنه المسؤول عن ضبط الميزانية العامة وكذلك الموافقة على السياسات العامة للدولة أو رفضها. واقتراح القوانين وسحب الثقة من الوزراء، فكل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
ولا يوجد في قطر أحزاب سياسية واعتبر بعض السياسيين تلك الانتخابات، خطوة رمزية إذ تسلط الأضواء بشكل متزايد على الإمارة التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وكانت الانتخابات البلدية في عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.
جمال خاشقجي: 3 سنوات على مقتله وتشكيك في محاسبة المسؤول
نظمت مظاهرة خارج السفارة السعودية وكذلك وقفة احتجاجية خارج مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وعرضت خطيبة خاشقجي التركية، خديجة جنكيز، صورة لخاشقجي مصنوعة من المقالات التي كتبها. وحثت جنكيز الرئيس بايدن على محاسبة السعودية والوفاء بالتزامه المعلن بحقوق الإنسان. لكنها شككت في محاسبة السعودية بعد مرور ثلاث سنوات على جريمة القتل.
وشاركت خديجة جنكيز في الذكرى الثالثة لمقتل خاشقجي بوقفة أمام السفارة السعودية في واشنطن وأيضا في إضاءة الشموع بالقرب من مبنى الكابيتول، وأعربت عن استيائها من لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قبل أيام من ذكرى الجريمة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي تتهمه الاستخبارات الأمريكية بأنه أعطى الأمر بقتل خاشقجي.
وتساءلت خلال وقفة إضاءة الشموع "هل هذه هي المحاسبة التي تعهد بها بايدن؟".
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. إذ عمدت فرقة اغتيال سعودية كانت في انتظاره إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يعثر عليها حتى الآن.
وشاركت في الوقفة أمام الكابيتول شقيقة عبد الرحمن السدحان، الموظف في هيئة الهلال الأحمر السعودي الذي اعتقل عام 2018 وحكم عليه بداية العام الحالي بالسجن 20 عاما بعد استخدامه حساب تويتر وهمي لانتقاد القيادة السعودية.
وقالت أريج السدحان التي تعيش في كاليفورنيا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "عذبوه وكسروا يده وحطموا أصابعه حتى تشوهت قائلين: هل هذه هي اليد التي كنت تكتب التغريدات بها".
وأضافت أنها كانت تأمل بأن تؤدي ضغوط الإدارة الأمريكية الجديدة الى إطلاق سراح شقيقها، لكن ذلك تغير بعد أن ترك بايدن الأمير محمد بن سلمان "يفلت من العقاب". وقالت "هكذا رد المسؤولون السعوديون على سخاء الرئيس بايدن بارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
فيروس كورونا: تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 700000 وفاة
تجاوزت وفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خمسة ملايين وفاة وفقا لإحصاء رويترز، وساهم في رفع هذه الأعداد تعرض المرضى غير الملقحين لسلالة دلتا الخطيرة.
وتركز أكثر من نصف مجمل الوفيات في روسيا والبرازيل والمكسيك والهند. وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 700000 وفاة وفقا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند. ويعادل هذا الرقم إجمالي سكان واشنطن العاصمة - وهو الأعلى في أي بلد في العالم.
ويصل متوسط عدد الوفيات اليومي عالميا إلى ما يعادل خمس وفيات كل دقيقة. ورغم ذلك يمكن القول من خلال الدراسات المقارنة أن معدل الوفيات العالمي يتباطأ، خاصة مع انتشار اللقاحات في معظم دول العالم، لكن القلق يتزايد بسبب عدم تلقي الكثير من الناس في الدول الفقيرة الجرعة الأولى، ويقدر عددهم بنصف سكان العالم، وكذلك بدء الدول الغنية بإعطاء الجرعة الثالثة.