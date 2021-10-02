خمس وفيات كل دقيقة في العالم بسبب كوفيد، وثلاث سنوات على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا

قالت الحكومة البريطانية إن الجيش سيبدأ يوم الاثنين في المساعدة في إيصال الوقود إلى محطات المحروقات في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال وزير الدفاع بن والاس إن 200 فرد من الجيش، منهم 100 سائق، سيقدمون الدعم المؤقت لمحطات الوقود التي تعرضت وعلى مدى أسبوع كامل لمشاكل توريد كبيرة تسبب فيها شح سائقي الشاحنات، فتدافع الناس إلى المحطات خوفا من نقص البنزين مما أدى إلى طوابير طويلة أمام المحطات.

كما سيسمح لـ300 سائق من خارج بريطانيا بالعمل في بريطانيا بتأشيرات خاصة.

وترجع هيئة النقل في بريطانيا النقص الحالي في عدد سائقي الشاحنات الذي تفاقم مؤخراً إلى عدد من العوامل، منها وباء كورونا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقاعد السائقين المسنين، والأجور المنخفضة، إضافة إلى ظروف العمل السيئة.