مصر تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، وتحذير أممي جديد حيال الأوضاع في تيغراي

جدَدت الأمم المتحدة تحذيرها من أن الوضع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا ينحدر نحو شفير هاوية مجاعة شاملة، محذَرة من أن النساء الحوامل والأمهات الجدد في الأقليم يعشن في حالة سوء تغذية لم تشهد المنطقة مثلها من قبل.

ووصف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة الوضع بأنه مريع، وذكرت أن أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وأصدرت المنظمة الدولية الوثيقة بعد مرور ساعات من إعلان حكومة أديس أبابا أنها ستطرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة بسبب " تدخلهم في شؤون البلاد".

وسبق أن اتهمت السلطات الإثيوبية العاملين في المجال الإنساني بالانحياز إلى مسلحي تيغراي، لكن الأمم المتحدة اتَهمت الحكومة بمنع وصول المساعدات.