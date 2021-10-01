مصر تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، وتحذير أممي جديد حيال الأوضاع في تيغراي

الصراع في تيغراي: تحذير أممي جديد حيال الأوضاع في الإقليم الإثيوبي
جدَدت الأمم
المتحدة تحذيرها من أن الوضع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا ينحدر نحو شفير هاوية
مجاعة شاملة، محذَرة من أن النساء الحوامل والأمهات الجدد في الأقليم يعشن في حالة
سوء تغذية لم تشهد المنطقة مثلها من قبل.
ووصف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة الوضع بأنه مريع، وذكرت أن
أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.
وأصدرت المنظمة الدولية الوثيقة بعد مرور ساعات من إعلان حكومة أديس
أبابا أنها ستطرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة بسبب " تدخلهم في شؤون
البلاد".
وسبق أن اتهمت السلطات الإثيوبية العاملين في المجال الإنساني
بالانحياز إلى مسلحي تيغراي، لكن الأمم المتحدة اتَهمت الحكومة بمنع وصول
المساعدات.
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: مصر تتسلم الدفعة الأولى من لقاح فايزر
ReutersCopyright: Reuters
أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تسلمت الخميس 1.6 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا
من إنتاج شركة "فايزر" كمنحة من الولايات المتحدة في إطار مبادرة "كوفاكس".
ووفق الوزارة، تمثل تلك الشحنة الدفعة الأولى من خمسة ملايين جرعة من هذا اللقاح.
وستجري الحكومة المصرية فحصا على صلاحية اللقاحات الواردة لاعتمادها، قبل استخدامها
في تلقيح المواطنين.
وبحسب تصريحات لمسؤولين رسميين، بلغت نسبة التلقيح في مصر نحو 16 بالمئة من إجمالي
عدد السكان، فيما تعمل الحكومة على تسريع وتيرة التلقيح وأعلنت منع دخول الموظفين لمقار
الحكومة اعتبارا من الأسبوع الأخير من نوفمبر تشرين ثاني المقبل دون تلقي اللقاح.
وتشهد مصر موجة إصابات جديدة بفيروس
كورونا إذ تقترب الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء إلى 300 الف إصابة، بحسب تقديرات
حكومية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الصراع في تيغراي: تحذير أممي جديد حيال الأوضاع في الإقليم الإثيوبي
جدَدت الأمم المتحدة تحذيرها من أن الوضع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا ينحدر نحو شفير هاوية مجاعة شاملة، محذَرة من أن النساء الحوامل والأمهات الجدد في الأقليم يعشن في حالة سوء تغذية لم تشهد المنطقة مثلها من قبل.
ووصف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة الوضع بأنه مريع، وذكرت أن أكثر من خمسة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.
وأصدرت المنظمة الدولية الوثيقة بعد مرور ساعات من إعلان حكومة أديس أبابا أنها ستطرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة بسبب " تدخلهم في شؤون البلاد".
وسبق أن اتهمت السلطات الإثيوبية العاملين في المجال الإنساني بالانحياز إلى مسلحي تيغراي، لكن الأمم المتحدة اتَهمت الحكومة بمنع وصول المساعدات.
فيروس كورونا: مصر تتسلم الدفعة الأولى من لقاح فايزر
أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تسلمت الخميس 1.6 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر" كمنحة من الولايات المتحدة في إطار مبادرة "كوفاكس".
ووفق الوزارة، تمثل تلك الشحنة الدفعة الأولى من خمسة ملايين جرعة من هذا اللقاح.
وستجري الحكومة المصرية فحصا على صلاحية اللقاحات الواردة لاعتمادها، قبل استخدامها في تلقيح المواطنين.
وبحسب تصريحات لمسؤولين رسميين، بلغت نسبة التلقيح في مصر نحو 16 بالمئة من إجمالي عدد السكان، فيما تعمل الحكومة على تسريع وتيرة التلقيح وأعلنت منع دخول الموظفين لمقار الحكومة اعتبارا من الأسبوع الأخير من نوفمبر تشرين ثاني المقبل دون تلقي اللقاح.
وتشهد مصر موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا إذ تقترب الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء إلى 300 الف إصابة، بحسب تقديرات حكومية.