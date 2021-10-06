لقي رجل مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في سلسلة من عمليات طعن في بريطانيا، فقد تعرض رجلان وامرأة لهجوم في أحد مناطق كارديف في ويلز. وتلقت الشرطة تقارير متعددة عن قيام رجل بمهاجمة المارة في طريق سنودونيا ومنطقة أرلينغتون مساء أمس.

وألقي القبض على رجل في الخمسينيات من عمره وقالت الشرطة إنها لا تبحث عن أي شخص آخر.

وقال أحد السكان الذي يعيش بالقرب من المكان، إن الحادثة أصابت الجميع بصدمة لأن هذه سابقة لم تحدث أبدا في المنطقة.

وأصيب رجل بطعنات خطيرة لكن حالته مستقرة. كما أصيبت امرأة في ساقها ونقلت إلى المستشفى.

وتطوق الشرطة حتى الآن المكان، ولم تعط تفاصيل كثيرة عن الحادث أو عن المهاجم إذ لايزال التحقيق في مراحله الأولى، وناشدت الشرطة أي شخص لديه معلومات أو لقطات للهجوم أن يبلغ عنها.