وثائق باندورا تكشف ثروة سرية لرئيس وزراء لبنان، وحادث مروري يودي بحياة صاحب رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد

أودى حادث سير بحياة رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة.

ولقي الرسام، 75 عاما، حتفه مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سياراتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة فرانس برس.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة الى أن سبب الحادث ليس واضحا.

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتيرية الخاصة بالنبي محمد غضب المسلمين عام 2007.