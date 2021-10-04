وثائق باندورا تكشف ثروة سرية لرئيس وزراء لبنان، وحادث مروري يودي بحياة صاحب رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد

وثائق باندورا: رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أخفى ملايين الدولارات عبر ملاذات ضريبية
أظهرت
وثائق أوردها تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أطلق عليه اسم"وثائق باندورا"، لجوء سياسيين ورجال أعمال لبنانيين، من بينهم رئيس
الوزراء اللبناني الحالي نجيب ميقاتي، إلى إخفاء ملايين الدولارات عبر شركات تتخذ
من ملاذات ضريبية مقرا لها.
لبنان
الذي يمرّ بأسوء أزماته الاقتصادية والمالية تصدّر اللائحة بـ346 ملفاً، لجأ
أصحابها الى شركة “Trident Trust” والتي بلغ عدد الوثائق
المسربة منها نحو 3 ملايين وثيقة، لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية.
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وثائق باندورا: رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أخفى ملايين الدولارات عبر ملاذات ضريبية
أظهرت وثائق أوردها تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أطلق عليه اسم"وثائق باندورا"، لجوء سياسيين ورجال أعمال لبنانيين، من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الحالي نجيب ميقاتي، إلى إخفاء ملايين الدولارات عبر شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها.
لبنان الذي يمرّ بأسوء أزماته الاقتصادية والمالية تصدّر اللائحة بـ346 ملفاً، لجأ أصحابها الى شركة “Trident Trust” والتي بلغ عدد الوثائق المسربة منها نحو 3 ملايين وثيقة، لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية.
الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد: حادث مروري يودي بحياة الرسام السويدي لارش فيلكس
أودى حادث سير بحياة رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة.
ولقي الرسام، 75 عاما، حتفه مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سياراتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة فرانس برس.
ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.
وأشار بيان للشرطة الى أن سبب الحادث ليس واضحا.
وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتيرية الخاصة بالنبي محمد غضب المسلمين عام 2007.