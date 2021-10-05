تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في كابل، وعطل فيسبوك يكبد مارك زوكربيرغ خسائر بقيمة "6 مليارات دولار"

تفيد تقديرات بأن العطل الذي تسبب في انقطاع خدمات مواقع للتواصل الاجتماعي كبد مؤسس منصة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ما قيمته 6 مليارات دولار بعد تراجع قيمة أسهم الشركة في أسواق المال.

وكان العطل الذي أستمر نحو سبع ساعات قد تسبب في انقطاع الخدمة عن أعداد كبيرة من مليارات المشتركين في تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب حول العالم قبل أن تعود المواقع للعمل مرة أخرى.

وقالت إدارة فيسبوك إن العطل ناجم عن "تغيير خاطئ في إعدادات" الخوادم.