تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في كابل، وعطل فيسبوك يكبد مارك زوكربيرغ خسائر بقيمة "6 مليارات دولار"

تفيد تقديرات بأن العطل الذي تسبب في انقطاع خدمات مواقع للتواصل الاجتماعي كبد مؤسس منصة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ما قيمته 6\nمليارات دولار بعد تراجع قيمة أسهم الشركة في أسواق المال. وكان العطل الذي أستمر نحو سبع ساعات قد تسبب في\nانقطاع الخدمة عن أعداد كبيرة من مليارات المشتركين في تطبيقات فيسبوك وإنستغرام\nوواتساب حول العالم قبل أن تعود المواقع للعمل مرة أخرى. وقالت\nإدارة فيسبوك إن العطل ناجم عن "تغيير خاطئ في إعدادات" الخوادم.
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مواقع التواصل الاجتماعي: عطل فيسبوك يكبد مارك زوكربيرغ خسائر بقيمة "6 مليارات دولار"
تفيد تقديرات بأن العطل الذي تسبب في انقطاع خدمات مواقع للتواصل الاجتماعي كبد مؤسس منصة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ما قيمته 6 مليارات دولار بعد تراجع قيمة أسهم الشركة في أسواق المال.
وكان العطل الذي أستمر نحو سبع ساعات قد تسبب في انقطاع الخدمة عن أعداد كبيرة من مليارات المشتركين في تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب حول العالم قبل أن تعود المواقع للعمل مرة أخرى.
وقالت إدارة فيسبوك إن العطل ناجم عن "تغيير خاطئ في إعدادات" الخوادم.
أفغانستان تحت حكم طالبان: تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في كابل
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجوما استهدف قبل يومين مسجدا في كابل وأوقع خمسة قتلى، بعدما أكدت حركة طالبان أنها قضت على خلية نائمة تابعة للتنظيم في العاصمة الأفغانية.
وعبر وكالة أعماق التابعة له أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إن "استشهاديا" نفّذه.
وسبق أن أعلن "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" مسؤوليته عن عدد من الهجمات الأكثر دموية التي وقعت في السنوات الأخيرة في أفغانستان.