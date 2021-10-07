مصرع عشرين شخصا وإصابة المئات في زلزال عنيف يضرب باكستان، وتعيين ديمستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية

لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم جراء زلزال عنيف ضرب إقليم بلوشستان الباكستاني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وهناك توقعات بارتفاع عدد القتلى، حسبما قال مسؤولون محليون لبي بي سي. وقد قتل العديد من الأشخاص بسبب انهيار عدة مبان جراؤ الزلزال.

وأضاف المسؤولون أن عدد المصابين يبلغ أكثر من 150، وقد نقل العديد منهم إلى المستشفيات في حالة حرجة.

ومن بين القتلى نساء وأطفال، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت شدته 5.9 درجة على سلم ريختر وقد وقع على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الشرق من كويتا، وقد شعر به سكّان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأطباء العسكريين والمسعفين وصلوا إلى المناطق التي ضربها الزلزال للمساعدة في جهود الإغاثة.

تم إجلاء عدد من المصابين بجروح خطيرة جوا إلى كويتا عاصمة الإقليم في طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني.