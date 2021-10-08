عشرات المصابين في اصطدام قطارين بتونس، وبدء التصويت الخاص في الانتخابات العراقية

أصيب ما لا يقل عن 33 شخصا في حادث اصطدام قطارين في محطة للقطارات\nبجنوب العاصمة التونسية مساء أمس، بحسب بيان للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وأفادت وسائل إعلام تونسية أن أعدادا كبيرا من المصابين غادروا\nالمستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم. وقالت الشركة إنها بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وأسباب\nوقوعه.
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إصابة ما لا يقل عن 33 شخصا في حادث اصطدام قطارين بتونس
أصيب ما لا يقل عن 33 شخصا في حادث اصطدام قطارين في محطة للقطارات بجنوب العاصمة التونسية مساء أمس، بحسب بيان للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن أعدادا كبيرا من المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.
وقالت الشركة إنها بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.
انتخابات العراق: بدء اقتراع العسكريين والنازحين والسجناء في التصويت الخاص
انطلقت في العراق قبل ساعات عملية التصويت الخاص في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003، على أن يجري الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق.
ويشمل التصويت الخاص منتسبي القوات الأمنية بكافة صنوفها والسجناء والنازحين، حيث يدلون بأصواتهم في 595 مركز اقتراع يضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.
ويتنافس 3249 مرشحا و21 تحالفا و109 أحزاب في الانتخابات التي تأتي نتيجة لموجة الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد قبل عامين للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية.
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