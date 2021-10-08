عشرات المصابين في اصطدام قطارين بتونس، وبدء التصويت الخاص في الانتخابات العراقية

انطلقت في العراق قبل ساعات عملية التصويت الخاص في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003، على أن يجري الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي القوات الأمنية بكافة صنوفها والسجناء والنازحين، حيث يدلون بأصواتهم في 595 مركز اقتراع يضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.

ويتنافس 3249 مرشحا و21 تحالفا و109 أحزاب في الانتخابات التي تأتي نتيجة لموجة الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد قبل عامين للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية.

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