السعودية تعلن إصابة 10 أشخاص في هجوم على مطار مدينة جازان، وتقارير سورية عن غارة إسرائيلية على مطار عسكري في حمص

الحرب في اليمن: السعودية تعلن إصابة 10 أشخاص في هجوم حوثي بطائرة مسيرة على مطار مدينة جازان
قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن 10 أشخاص أصيبوا
مساء أمس الجمعة في هجوم شنه المسلحون الحوثيون اليمنيون بطائرة مسيرة على مطار
الملك عبد الله في مدينة جازان جنوبي المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم
التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله إن قائمة المصابين ضمت ستة سعوديين
وثلاثة بنغال وسودانيا.
ولم تعلق حركة أنصار الله الحوثية بعد على تلك
التقارير إلا أنها كثيرا ما استهدفت مواقع داخل السعودية في إطار المواجهات بين الرياض
التي تقود تحالفا لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور والحوثيين الذين يسيطرون على
العاصمة اليمنية صنعاء.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بسقوط قتيلين في غارة إسرائيلية على مطار التيفور العسكري بريف حمص
قال
ناشطون سوريون إن ضربة صاروخية استهدفت مطارا عسكريا في ريف حمص بوسط سوريا ما
أسفر عن سقوط قتيلين من
الجماعات المسلحة الأجنبية الموالية لإيران.
وأشار
المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إلى أن الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت
مطار التيفور العسكري أسفرت أيضا عن إصابة عدد من السوريين.
وكانت
وكالة الأنباء السورية الرسمية قد قالت إن
الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" على مطار تيفور العسكري
ما أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح.
ولم
تعلق إسرائيل بعد على تلك التقارير.
ويُعتقد
أن إسرائيل نفذت على مدار السنوات الماضية المئات من الغارات التي استهدفت مواقع للجيش السوري وحزب الله اللبناني
وأهدافا عسكرية إيرانية.
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الحرب في اليمن: السعودية تعلن إصابة 10 أشخاص في هجوم حوثي بطائرة مسيرة على مطار مدينة جازان
قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن 10 أشخاص أصيبوا مساء أمس الجمعة في هجوم شنه المسلحون الحوثيون اليمنيون بطائرة مسيرة على مطار الملك عبد الله في مدينة جازان جنوبي المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله إن قائمة المصابين ضمت ستة سعوديين وثلاثة بنغال وسودانيا.
ولم تعلق حركة أنصار الله الحوثية بعد على تلك التقارير إلا أنها كثيرا ما استهدفت مواقع داخل السعودية في إطار المواجهات بين الرياض التي تقود تحالفا لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.
الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بسقوط قتيلين في غارة إسرائيلية على مطار التيفور العسكري بريف حمص
قال ناشطون سوريون إن ضربة صاروخية استهدفت مطارا عسكريا في ريف حمص بوسط سوريا ما أسفر عن سقوط قتيلين من الجماعات المسلحة الأجنبية الموالية لإيران.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إلى أن الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت مطار التيفور العسكري أسفرت أيضا عن إصابة عدد من السوريين.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" على مطار تيفور العسكري ما أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح.
ولم تعلق إسرائيل بعد على تلك التقارير.
ويُعتقد أن إسرائيل نفذت على مدار السنوات الماضية المئات من الغارات التي استهدفت مواقع للجيش السوري وحزب الله اللبناني وأهدافا عسكرية إيرانية.
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