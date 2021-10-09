السعودية تعلن إصابة 10 أشخاص في هجوم على مطار مدينة جازان، وتقارير سورية عن غارة إسرائيلية على مطار عسكري في حمص

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن 10 أشخاص أصيبوا مساء أمس الجمعة في هجوم شنه المسلحون الحوثيون اليمنيون بطائرة مسيرة على مطار الملك عبد الله في مدينة جازان جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله إن قائمة المصابين ضمت ستة سعوديين وثلاثة بنغال وسودانيا.

ولم تعلق حركة أنصار الله الحوثية بعد على تلك التقارير إلا أنها كثيرا ما استهدفت مواقع داخل السعودية في إطار المواجهات بين الرياض التي تقود تحالفا لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.