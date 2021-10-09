وثائق باندورا: بي بي سي عربي تجيب على أسئلتكم

هذا التسريب يحتوي على حوالي ١٢ مليون وثيقة تغطي عددا كبيرا من دول العالم، عمل عليها أكثر من ٦٠٠ صحفي حول العالم، وتم النشر بدءا من موعد محدد للجميع وعلى مدار فترة زمنية بعدها، لذا فليس هناك تركيز على مسؤولين بعينهم، ولكن بناء على ما تحويه المستندات عنهم، فقد تم ذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وغيرهم.

كذلك ينبغي الإشارة أنه في هذا التسريب جاءت المستندات من ١٤ شركة فقط من مقدمي الخدمات المالية وبالتالي ربما يكون هناك مصادر أخرى تحتوي أسماء لم تكن ضمن هذا التسريب.

أيضا نظرا للعدد الكبير من المستندات فإن كل مؤسسة إعلامية قامت بالتركيز على قصص تغطي النطاق الجغرافي لجمهورها، فمثلا عملت صحيفة واشنطن بوست على القصص التي تتعلق بشركات خارجية أمريكية وما يرتبط بها من أسماء، مثلما تعمل بي بي سي عربي على القصص التي تهم الجمهور في العالم العربي.