وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان، والمصري "بيغ رامي" يحافظ على لقب "مستر أولمبيا"

تحطمت طائرة نقل روسية، مخصصة لنقل حمولات غير ثقيلة، وتشير البيانات الأولية إلى مصرع 15 شخصًا كانوا على متنها.

وأشارت وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا (تاس) إلى نجاة أربعة من ركاب الطائرة التي أعلن أنها تحطمت في منطقة تتارستان، التي تقع على مسافة نحو ألف كيلومتر شرقي العاصمة موسكو.

ويتردد أن الطائرة تحت إدارة نادي محلي لأنشطة الطيران ومملوكة له.