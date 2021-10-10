وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان، والمصري "بيغ رامي" يحافظ على لقب "مستر أولمبيا"

تحطمت طائرة نقل روسية، مخصصة لنقل حمولات غير ثقيلة، وتشير البيانات الأولية إلى مصرع 15 شخصًا كانوا على متنها. وأشارت وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا (تاس) إلى نجاة أربعة من ركاب الطائرة التي أعلن أنها تحطمت في منطقة تتارستان، التي تقع على مسافة نحو ألف كيلومتر شرقي العاصمة موسكو. ويتردد أن الطائرة تحت إدارة نادي محلي لأنشطة الطيران ومملوكة له.
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مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا في تحطم طائرة نقل روسية صغيرة شرقي موسكو
تحطمت طائرة نقل روسية، مخصصة لنقل حمولات غير ثقيلة، وتشير البيانات الأولية إلى مصرع 15 شخصًا كانوا على متنها.
وأشارت وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا (تاس) إلى نجاة أربعة من ركاب الطائرة التي أعلن أنها تحطمت في منطقة تتارستان، التي تقع على مسافة نحو ألف كيلومتر شرقي العاصمة موسكو.
ويتردد أن الطائرة تحت إدارة نادي محلي لأنشطة الطيران ومملوكة له.
"بيغ رامي": الرياضي المصري يفوز ببطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام للمرة الثانية على التوالي
أحرز المصري ممدوح السبيعي، الشهير ب "بيغ رامي"، لقب بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام للمرة الثانية على التوالي، متفوقا على عمالقة كمال الأجسام في العالم في إنجاز تاريخي لأول مرة لعربي وأفريقي.
وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.
عبد القدير خان: وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن 85 عاما
توفي عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني عن 85 عاما بعد نقله إلى المستشفى بسبب مشكلات في الرئة
و بينما يُعتبر خان، وهو عالم ذرة، بطلا قوميا في بلاده لأن أشرف على جعل باكستان أول بلد ذي غالبية مسلمة يمتلك قنبلة ذرية، إلا أن الغرب يراه مسؤولا عن تهريب تكنولوجيا إلى إيران وكورياالشمالية وليبيا.
وكان خان أدخل المستشفى في آب/أغسطس بعدما ثبتت إصابته بكوفيد-19، ثم أعيد إلى المنزل قبل أن تتدهور حالته صباح الأحد.