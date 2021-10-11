رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على نائب أبو بكر البغدادي، وحريق في منشأة نفطية جنوبي لبنان

اندلع حريق ضخم في منشأة نفطية رئيسية جنوبي لبنان.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن الحريق نشب في خزان وقود داخل منشأة في منطقة الزهراني من دون معرفة السبب حتى الآن.

وتعمل فرق الإطفاء بصعوبة على محاصرة النيران وإخمادها، وكذلك على تبريد الخزانات المجاورة خشية امتداد النيران إليها.

كما تفيد تقارير إعلامية أن الجيش يقوم بإخلاء المنطقة.

ويأتي هذا الحريق بعد يوم من استئناف العمل في محطة الزهراني لتوليد الكهرباء التي توقفت عن العمل لنحو 24 ساعة بسبب أزمة الوقود ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد.