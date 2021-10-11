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رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على نائب أبو بكر البغدادي، وحريق في منشأة نفطية جنوبي لبنان

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  1. حريق في منشأة الزهراني النفطية جنوبي لبنان

    اندلع حريق ضخم في منشأة نفطية رئيسية جنوبي لبنان.

    وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن الحريق نشب في خزان وقود داخل منشأة في منطقة الزهراني من دون معرفة السبب حتى الآن.

    وتعمل فرق الإطفاء بصعوبة على محاصرة النيران وإخمادها، وكذلك على تبريد الخزانات المجاورة خشية امتداد النيران إليها.

    كما تفيد تقارير إعلامية أن الجيش يقوم بإخلاء المنطقة.

    ويأتي هذا الحريق بعد يوم من استئناف العمل في محطة الزهراني لتوليد الكهرباء التي توقفت عن العمل لنحو 24 ساعة بسبب أزمة الوقود ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد.

    الزهراني
    Copyright: Reuters

  2. تنظيم الدولة: رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على نائب أبو بكر البغدادي

    نشر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تغريدة على حسابه في موقع تويتر أعلن فيها القبض على نائب أبو بكر البغدادي الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية.

    وقال الكاظمي إن القبض على سامي جاسم المشرف المالي للتنظيم المتشدد جاء في إطار عملية استخباراتية تمت خارج الحدود.

    وكانت السنوات الماضية قد شهدت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة في كل سوريا والعراق قبل أن يمنى بخسائر كبيرة ويقتل قائده أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية بسوريا عام 2019

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