الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا، وحريق في مهرجان الجونة السينمائي

الصراع في تيغراي: الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الإقليم الإثيوبي
قال رئيس
منظمة الصحة العالمية إن الأزمة الإنسانية التي سببها الصراع في تيغراي شمالي
إثيوبيا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وأفاد
الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس بوجود ما يصل إلى سبعة ملايين شخص في الإقليم،
الذي مكث تحت حصار فعلي لمدة عام تقريبًا على حد قوله، في حاجة ماسة إلى مساعدات
غذائية ويعانون من شح الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمصارف والاتصالات.
وكشف
أن الحرب عرضت معيشة ما يصل إلى 400 ألف شخص من سكان الإقليم لظروف أشبه بالمجاعة.
أزمة الغاز في أوروبا: بوتين ينفي الاتهامات بأن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح سياسي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو إن الدول الأوروبية لا ينبغي أن تلوم روسيا على ارتفاع أسعار الغاز، قائلاً إنها فشلت في تجديد مخزونها خلال الصيف عندما كانت التكاليف أقل.
وأضاف بوتين إن النقص الحالي يرجع إلى "عيوب منهجية" في نظام الطاقة في أوروبا، بما في ذلك تذبذب إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الرياح، وأن مشاكل كهذه من المستحيل تخيل حدوثها في روسيا.
وقال بوتين إن الأسعار المرتفعة لها أيضاً تبعات سلبية على مصدري الطاقة، الذين يفضلون استقرار السوق.
وكان شح الغاز في أوروبا قد دفع البعض إلى توجيه النقد إلى روسيا، التي توفر ثلث إمدادات المنطقة، ما دفع السياسيين الأوروبيين إلى إلقاء اللوم على موسكو لعدم ضخها ما يكفي منه.
جرثومة شيغيلا تتسبب في حالات تسمم بجرش في الأردن
قالت مصادر طبية أردنية إن عددا من
حالات الاشتباه بالتسمم التي ألمت بعشرات الأشخاص في جرش نتج عن التعرض لجرثومة شيغيلا،
وسط أنباء عن أن القاسم المشترك لأغلب الحالات هو الحصول على مياه من مصدر مائي واحد.
وكان العشرات من أبناء قرية جبّة
في محافظة جرش قد نقلوا إلى المستشفى بعد ظهور أعراض القيء والاسهال وارتفاع في
درجات الحرارة عليهم قبل أن يغادر أغلبهم المستشفى بعد تلقي العلاج.
وقال مدير مديرية الصحة البيئية في
وزارة الصحة، أيمن مقابلة، إن أغلب الحالات "موجودة في مدرسة معينة،
وتُسقى من المصدر المائي ذاته".
وقالت مسؤولون صحيون إن السلطات تجري
التحليلات اللازمة للمرضى للوقوف على حقيقة الأمر.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
حكم بالسجن مدى الحياة لهندي أجهز على زوجته بلدغات أفعى الكوبرا
حكمت محكمة في ولاية كيرالا في جنوب الهند على رجل بالسجن مدى الحياة لقتله زوجته باستخدام أفعى الكوبرا الشرسة أطلقها عليها لتفتك بها.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، وقال ممثلو الادعاء في حيثيات الحكم إن الزوج عمد إلى استئجار الأفعى السامة من أحد الصيادين وأنها أجهزت على الزوجة أثناء نومها.
كما ذكروا أن الزوجة كانت وقت وقوع الجريمة بصدد التعافى من لدغة ثعبان أخرى تعرضت لها قبل بضعة أشهر، ثم تبين لاحقا من التحقيق أنها كانت بتخطيط وتدبير من الزوج.
وقال أقارب القتيلة إنها كانت تتعرض للمضايقات من قبل عائلة الزوج بسبب الدوطة، وهي المبلغ المالي التي تقضي العادات والتقاليد المحلية أن تتحمل عائلة العروس دفعه لأهل الزوج.
ووصف القاضي الجريمة بأنها فريدة من نوعها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مهرجان الجونة: حريق في إحدى القاعات التي تستضيف الفعالية السينمائية المصرية قبل يوم من الانطلاق
نشب حريق بإحدى القاعات الخاصة بمهرجان
الجونة السينمائي المصري وذلك قبل يوم من افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان في
شرقي مصر ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق.
وأعلن سميح ساويرس مالك منتجع
الجونة أن المهرجان سيقام في موعده غدا الخميس وأن الحريق أثر على المنطقة الخاصة
بالاحتفالات بينما لم يتأثر المسرح الرئيسي.
وذكرت
وزارة الصحة المصرية في بيان أنها دفعت بعشرين عربة إسعاف لموقع الحريق وأصيب 14
شخصا بالاختناق.
ويعتبر مهرجان الجونة السينمائي من أهم المهرجانات التي تقام في مصر وسيستمر هذا
العام حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
ويفترض أن تستمر النسخة الخامسة من المهرجان حتى الـ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 .
الفرنكفونية: تأجيل قمة الدول الناطقة بالفرنسية لمدة عام للسماح لتونس بأن تكون "قادرة على تنظيمها"
تم
تأجيل القمة الفرنكوفونية الثامنة عشر، الذي كان مقررا عقدها في جزيرة جربة التونسية نهاية الشهر المقبل، لمدة
عام مع الحفاظ على مكان انعقادها، وذلك "للسماح لتونس بأن تكون قادرة على
تنظيمها في أفضل الظروف"، وفقاً لبيانين صادرين عن المنظمة الدولية
للفرنكوفونية ووزارة الخارجية التونسية.
ويعتبر
هذا ثاني تأجيل للقمة في تونس، حيث كان من المفترض عقدها أول مرة في ديسمبر/كانون
الأول من عام 2020، لكنها أجلت حينها جراء جائحة كورونا، قبل أن تؤجل مجدداً هذا
العام.
ويعزو
مراقبون التأجيل الأخير إلى ما يصفونه بـ"تراجع الحقوق والحريات في تونس بعد
التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد التي اتخذها في يوليو/حزيران".
وتأسست المنظمة الدولية للفرنكوفونية
في عام 1970 في النيجر، بعد اتفاق بين 21 دولة ناطقة بالفرنسية، بينها تونس، على
إنشاء وكالة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبحث، وتضم المنظمة
حاليا 54 عضواً.
فيروس كورونا: مصر تشهد المنحنى التصاعدي للموجة الرابعة من كوفيد 19
قال مسؤول مصري إن بلاده تشهد
حاليا المنحنى التصاعدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا.
وأوضح عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة في
تصريحات تلفزيونية أن إحصائيات وزارة الصحة المصرية تشير إلى أن نحو 15 % من
الحالات المصابة بالفيروس تحتاج إلى دخول المستشفيات أو غرف الرعاية المركزة، مشيرا
إلى أن "معدل الإصابة بالفيروس يزداد بالعشرات وليس بالمئات" على حد
قوله.
وبلغ معدل الإصابة اليومي وفقا لآخر تقرير رصد ومتابعة صادر عن وزارة
الصحة المصرية نحو 850 حالة يوميا فيما بلغت معدل الوفيات المعلنة بسبب المرض على
مدى الأيام القليلة الماضية نحو 30 حالة وفاة يوميا.
وتشير أرقام وزارة الصحة المصرية إلى أن نحو 17 مليون مواطن مصري
حصلوا على جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأعلنت الحكومة عزمها على تطعيم
نحو 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري ، حيث كانت قد بدأت حملة لتطعيم جميع
موظفي الجهاز الإداري للدولة وبدأت حملة مكثفة لتطعيم المعلمين وأعضاء هيئة
التدريس والعاملين في قطاع التعليم.
فيروس كورونا: حوافز مالية لتشجيع سكان موسكو على تلقي اللقاح
خصصت روسيا في خضم المعركة التي تخوضها لاحتواء تفاقم معدلات الإصابة بفيروس كورونا على أرضها، حافزا نقديا يستحقه كبار السن في خطوة تهدف لتشجيعهم على الحصول على التطعيم المضاد للعدوى.
وحددت السلطات الروسية قيمة هذا الحافز بما يساوي 140 دولارًا لكل من تزيد أعمارهم عن 65 عاما وحصل على الجرعتين الموجبتين من اللقاح.
وسجلت روسيا في الأيام القليلة الماضية أعلى حصيلة يومية من الوفيات وأيضا من الإصابات الجديدة بكورونا منذ بداية الوباء.
وأطلقت موسكو حملة التطعيم بلقاح سبوتنيك الروسي في ديسمبر كانون الأول الماضي، لكن ومع مرور ما يقرب من عام تشير التقارير أن نسب التطعيم هناك لاتزال منخفضة وان روسيا تواجه بالإضافة للوباء ضعف إقبال المواطنين على مدار الشهور الماضية على عمليات التلقيح ما أدى إلى زيادة أعداد الإصابات في البلاد.
ReutersCopyright: Reuters
أفغانستان تحت حكم طالبان: الحركة تحذر الغرب من أن سياسة فرض العقوبات ستؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة
حذرت حركة طالبان الولايات المتحدة
والدول الأوروبية من أن أي محاولات لإضعاف حكومتها في أفغانستان من خلال فرض عقوبات
ستؤثر على الأمن العالمي وقد تؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة.
وحث وزير خارجية طالبان بالوكالة، أمير خان متقي، الدول المانحة على رفع العقوبات لتمكين البنوك الأفغانية من العمل ودفع رواتب الموظفين.
سجن جلبوع: 400 معتقل فلسطيني يضربون عن الطعام للتنديد بالإجراءات "العقابية" الإسرائيلية
بدأ
معتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية اليوم الأربعاء إضراباً مفتوحاً عن
الطعام، يشارك فيه 400 سجين معظمهممرتبط
بحركة الجهاد الإسلامي.
ويقول منظمو الإضراب إنه يأتي رفضاً لاستمرار
إدارة السجون الإسرائيلية بإجراءاتها "العقابية" بحقّهم، ومحاولتها
مؤخرًا استهداف البنية التنظيمية لهم.
وقال
نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة السجون الإسرائيلية ومنذ السادس من أيلول سبتمبر
المنصرم، تاريخ فرار ستة معتقلين من سجن جلبوع، شرعت بفرض "جملة من الإجراءات
وسياسات التضييق المضاعفة على المعتقلين، واستهدفت بشكلٍ خاص معتقلي الجهاد
الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى
شروط الحياة".
وبلغ
عدد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر
الماضي، نحو 4600، من بينهم 35 امرأة ونحو 200 طفل.
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الصراع في تيغراي: الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الإقليم الإثيوبي
قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن الأزمة الإنسانية التي سببها الصراع في تيغراي شمالي إثيوبيا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وأفاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس بوجود ما يصل إلى سبعة ملايين شخص في الإقليم، الذي مكث تحت حصار فعلي لمدة عام تقريبًا على حد قوله، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية ويعانون من شح الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمصارف والاتصالات.
وكشف أن الحرب عرضت معيشة ما يصل إلى 400 ألف شخص من سكان الإقليم لظروف أشبه بالمجاعة.
يذكر أن مدير منظمة العالمية ينحدر نفسه من إقليم تيغراي وأن أثيوبيا اتهمته بـ "دعم" جبهة تحرير تيغراي
وتخوض الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة معارك ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه في الإقليم ومناطق محاذية له.
أزمة الغاز في أوروبا: بوتين ينفي الاتهامات بأن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح سياسي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو إن الدول الأوروبية لا ينبغي أن تلوم روسيا على ارتفاع أسعار الغاز، قائلاً إنها فشلت في تجديد مخزونها خلال الصيف عندما كانت التكاليف أقل.
وأضاف بوتين إن النقص الحالي يرجع إلى "عيوب منهجية" في نظام الطاقة في أوروبا، بما في ذلك تذبذب إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الرياح، وأن مشاكل كهذه من المستحيل تخيل حدوثها في روسيا.
وقال بوتين إن الأسعار المرتفعة لها أيضاً تبعات سلبية على مصدري الطاقة، الذين يفضلون استقرار السوق.
وكان شح الغاز في أوروبا قد دفع البعض إلى توجيه النقد إلى روسيا، التي توفر ثلث إمدادات المنطقة، ما دفع السياسيين الأوروبيين إلى إلقاء اللوم على موسكو لعدم ضخها ما يكفي منه.
جرثومة شيغيلا تتسبب في حالات تسمم بجرش في الأردن
قالت مصادر طبية أردنية إن عددا من حالات الاشتباه بالتسمم التي ألمت بعشرات الأشخاص في جرش نتج عن التعرض لجرثومة شيغيلا، وسط أنباء عن أن القاسم المشترك لأغلب الحالات هو الحصول على مياه من مصدر مائي واحد.
وكان العشرات من أبناء قرية جبّة في محافظة جرش قد نقلوا إلى المستشفى بعد ظهور أعراض القيء والاسهال وارتفاع في درجات الحرارة عليهم قبل أن يغادر أغلبهم المستشفى بعد تلقي العلاج.
وقال مدير مديرية الصحة البيئية في وزارة الصحة، أيمن مقابلة، إن أغلب الحالات "موجودة في مدرسة معينة، وتُسقى من المصدر المائي ذاته".
وقالت مسؤولون صحيون إن السلطات تجري التحليلات اللازمة للمرضى للوقوف على حقيقة الأمر.
حكم بالسجن مدى الحياة لهندي أجهز على زوجته بلدغات أفعى الكوبرا
حكمت محكمة في ولاية كيرالا في جنوب الهند على رجل بالسجن مدى الحياة لقتله زوجته باستخدام أفعى الكوبرا الشرسة أطلقها عليها لتفتك بها.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، وقال ممثلو الادعاء في حيثيات الحكم إن الزوج عمد إلى استئجار الأفعى السامة من أحد الصيادين وأنها أجهزت على الزوجة أثناء نومها.
كما ذكروا أن الزوجة كانت وقت وقوع الجريمة بصدد التعافى من لدغة ثعبان أخرى تعرضت لها قبل بضعة أشهر، ثم تبين لاحقا من التحقيق أنها كانت بتخطيط وتدبير من الزوج.
وقال أقارب القتيلة إنها كانت تتعرض للمضايقات من قبل عائلة الزوج بسبب الدوطة، وهي المبلغ المالي التي تقضي العادات والتقاليد المحلية أن تتحمل عائلة العروس دفعه لأهل الزوج.
ووصف القاضي الجريمة بأنها فريدة من نوعها.
مهرجان الجونة: حريق في إحدى القاعات التي تستضيف الفعالية السينمائية المصرية قبل يوم من الانطلاق
نشب حريق بإحدى القاعات الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي المصري وذلك قبل يوم من افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان في شرقي مصر ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق.
وأعلن سميح ساويرس مالك منتجع الجونة أن المهرجان سيقام في موعده غدا الخميس وأن الحريق أثر على المنطقة الخاصة بالاحتفالات بينما لم يتأثر المسرح الرئيسي.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أنها دفعت بعشرين عربة إسعاف لموقع الحريق وأصيب 14 شخصا بالاختناق.
ويعتبر مهرجان الجونة السينمائي من أهم المهرجانات التي تقام في مصر وسيستمر هذا العام حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
ويفترض أن تستمر النسخة الخامسة من المهرجان حتى الـ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 .
الفرنكفونية: تأجيل قمة الدول الناطقة بالفرنسية لمدة عام للسماح لتونس بأن تكون "قادرة على تنظيمها"
تم تأجيل القمة الفرنكوفونية الثامنة عشر، الذي كان مقررا عقدها في جزيرة جربة التونسية نهاية الشهر المقبل، لمدة عام مع الحفاظ على مكان انعقادها، وذلك "للسماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيمها في أفضل الظروف"، وفقاً لبيانين صادرين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الخارجية التونسية.
ويعتبر هذا ثاني تأجيل للقمة في تونس، حيث كان من المفترض عقدها أول مرة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، لكنها أجلت حينها جراء جائحة كورونا، قبل أن تؤجل مجدداً هذا العام.
ويعزو مراقبون التأجيل الأخير إلى ما يصفونه بـ"تراجع الحقوق والحريات في تونس بعد التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد التي اتخذها في يوليو/حزيران".
وتأسست المنظمة الدولية للفرنكوفونية في عام 1970 في النيجر، بعد اتفاق بين 21 دولة ناطقة بالفرنسية، بينها تونس، على إنشاء وكالة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والبحث، وتضم المنظمة حاليا 54 عضواً.
فيروس كورونا: مصر تشهد المنحنى التصاعدي للموجة الرابعة من كوفيد 19
قال مسؤول مصري إن بلاده تشهد حاليا المنحنى التصاعدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا.
وأوضح عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة في تصريحات تلفزيونية أن إحصائيات وزارة الصحة المصرية تشير إلى أن نحو 15 % من الحالات المصابة بالفيروس تحتاج إلى دخول المستشفيات أو غرف الرعاية المركزة، مشيرا إلى أن "معدل الإصابة بالفيروس يزداد بالعشرات وليس بالمئات" على حد قوله.
وبلغ معدل الإصابة اليومي وفقا لآخر تقرير رصد ومتابعة صادر عن وزارة الصحة المصرية نحو 850 حالة يوميا فيما بلغت معدل الوفيات المعلنة بسبب المرض على مدى الأيام القليلة الماضية نحو 30 حالة وفاة يوميا.
وتشير أرقام وزارة الصحة المصرية إلى أن نحو 17 مليون مواطن مصري حصلوا على جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأعلنت الحكومة عزمها على تطعيم نحو 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري ، حيث كانت قد بدأت حملة لتطعيم جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة وبدأت حملة مكثفة لتطعيم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم.
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فيروس كورونا: حوافز مالية لتشجيع سكان موسكو على تلقي اللقاح
خصصت روسيا في خضم المعركة التي تخوضها لاحتواء تفاقم معدلات الإصابة بفيروس كورونا على أرضها، حافزا نقديا يستحقه كبار السن في خطوة تهدف لتشجيعهم على الحصول على التطعيم المضاد للعدوى.
وحددت السلطات الروسية قيمة هذا الحافز بما يساوي 140 دولارًا لكل من تزيد أعمارهم عن 65 عاما وحصل على الجرعتين الموجبتين من اللقاح.
وسجلت روسيا في الأيام القليلة الماضية أعلى حصيلة يومية من الوفيات وأيضا من الإصابات الجديدة بكورونا منذ بداية الوباء.
وأطلقت موسكو حملة التطعيم بلقاح سبوتنيك الروسي في ديسمبر كانون الأول الماضي، لكن ومع مرور ما يقرب من عام تشير التقارير أن نسب التطعيم هناك لاتزال منخفضة وان روسيا تواجه بالإضافة للوباء ضعف إقبال المواطنين على مدار الشهور الماضية على عمليات التلقيح ما أدى إلى زيادة أعداد الإصابات في البلاد.
أفغانستان تحت حكم طالبان: الحركة تحذر الغرب من أن سياسة فرض العقوبات ستؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة
حذرت حركة طالبان الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أن أي محاولات لإضعاف حكومتها في أفغانستان من خلال فرض عقوبات ستؤثر على الأمن العالمي وقد تؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة.
وحث وزير خارجية طالبان بالوكالة، أمير خان متقي، الدول المانحة على رفع العقوبات لتمكين البنوك الأفغانية من العمل ودفع رواتب الموظفين.
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من تعهد مجموعة العشرين بحزمة مالية لتفادي كارثة اقتصادية في أفغانستان عقب سيطرة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/آب.
لكن الدول المانحة تريد، مقابل هذه المساعدات، ضمانات بشأن حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة في العمل والتعليم.
سعيد بوتفليقة: محكمة جزائرية تقضي بسجن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن محكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة".
وسعيد بوتفليقة (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في أيار/مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
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سعيد بوتفليقة: الرجل الذي حكم الجزائر من خلف الستار
سجن جلبوع: 400 معتقل فلسطيني يضربون عن الطعام للتنديد بالإجراءات "العقابية" الإسرائيلية
بدأ معتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية اليوم الأربعاء إضراباً مفتوحاً عن الطعام، يشارك فيه 400 سجين معظمهممرتبط بحركة الجهاد الإسلامي.
ويقول منظمو الإضراب إنه يأتي رفضاً لاستمرار إدارة السجون الإسرائيلية بإجراءاتها "العقابية" بحقّهم، ومحاولتها مؤخرًا استهداف البنية التنظيمية لهم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة السجون الإسرائيلية ومنذ السادس من أيلول سبتمبر المنصرم، تاريخ فرار ستة معتقلين من سجن جلبوع، شرعت بفرض "جملة من الإجراءات وسياسات التضييق المضاعفة على المعتقلين، واستهدفت بشكلٍ خاص معتقلي الجهاد الإسلامي من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة".
وبلغ عدد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 4600، من بينهم 35 امرأة ونحو 200 طفل.