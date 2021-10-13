الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا، وحريق في مهرجان الجونة السينمائي

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن الأزمة الإنسانية التي سببها الصراع في تيغراي شمالي إثيوبيا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأفاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس بوجود ما يصل إلى سبعة ملايين شخص في الإقليم، الذي مكث تحت حصار فعلي لمدة عام تقريبًا على حد قوله، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية ويعانون من شح الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمصارف والاتصالات.

وكشف أن الحرب عرضت معيشة ما يصل إلى 400 ألف شخص من سكان الإقليم لظروف أشبه بالمجاعة.

يذكر أن مدير منظمة العالمية ينحدر نفسه من إقليم تيغراي وأن أثيوبيا اتهمته بـ "دعم" جبهة تحرير تيغراي

وتخوض الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة معارك ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه في الإقليم ومناطق محاذية له.