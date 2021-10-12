قوى سياسية عراقية تعلن نيتها الطعن في نتائج الانتخابات، وقمة دولية لدعم اقتصاد أفغانستان

يعقد قادة مجموعة دول العشرين اجتماعا عبر تقنية الفيديو في وقت لاحق\nمن اليوم لمناقشة الأزمة المتنامية في أفغانستان. فبعد مرور شهرين على سيطرة طالبان على البلاد، تعاني أفغانستان من\nانهيار اقتصادي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب ضخ أموال\nالمعونات إلى الاقتصاد الأفغاني مباشرة للحيلوله دون انهياره. ويأتي هذا في الوقت الذي يرغب فيه عدد من القادة بربط المعونات باحترام\nحقوق الإنسان. إلا أن رئيس الوزراء الإيطالي\nماريو دراغي الذي تستضيف بلاده القمة الافتراضية قال إن الهدف من الاجتماع ليس إلا تجنب\nكارثة إنسانية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
أفغانستان تحت حكم طالبان: مجموعة العشرين تبحث دعم الاقتصاد الأفغاني
يعقد قادة مجموعة دول العشرين اجتماعا عبر تقنية الفيديو في وقت لاحق من اليوم لمناقشة الأزمة المتنامية في أفغانستان.
فبعد مرور شهرين على سيطرة طالبان على البلاد، تعاني أفغانستان من انهيار اقتصادي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب ضخ أموال المعونات إلى الاقتصاد الأفغاني مباشرة للحيلوله دون انهياره.
ويأتي هذا في الوقت الذي يرغب فيه عدد من القادة بربط المعونات باحترام حقوق الإنسان.
إلا أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي تستضيف بلاده القمة الافتراضية قال إن الهدف من الاجتماع ليس إلا تجنب كارثة إنسانية.
انتخابات العراق: قوى سياسية تندد بحصول "تلاعب" في عملية الاقتراع وتعلن نيتها الطعن في النتائج
نددت قوى سياسية عراقية موالية لإيران بما وصفته بـ"تلاعب" و"احتيال" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس الأول، معلنة نيتها الطعن في النتائج.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات قد اظهرت تقدم التيار الصدري بحصده 73 مقعدا، بينما تعرض تحالف الفتح، الذي يضم فصائل الحشد الشعبي الموالية لطهران، لخسارة كبيرة في عدد المقاعد.
وقال ائتلاف لأحزاب شيعية يعرف باسم الاتئلاف التنسيقي في بيان "نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".
وكانت الانتخابات المبكرة قد اجريت بعد عامين من انطلاق موجة احتجاجات شعبية للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية.