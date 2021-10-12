قوى سياسية عراقية تعلن نيتها الطعن في نتائج الانتخابات، وقمة دولية لدعم اقتصاد أفغانستان

نددت قوى سياسية عراقية موالية لإيران بما وصفته بـ"تلاعب" و"احتيال" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس الأول، معلنة نيتها الطعن في النتائج.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات قد اظهرت تقدم التيار الصدري بحصده 73 مقعدا، بينما تعرض تحالف الفتح، الذي يضم فصائل الحشد الشعبي الموالية لطهران، لخسارة كبيرة في عدد المقاعد.

وقال ائتلاف لأحزاب شيعية يعرف باسم الاتئلاف التنسيقي في بيان "نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".

وكانت الانتخابات المبكرة قد اجريت بعد عامين من انطلاق موجة احتجاجات شعبية للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية.