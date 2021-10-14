إطلاق نار أثناء مسيرة احتجاجية في بيروت، وأزمة بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية

واختفى باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني
خلال وجوده في القاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2016، وبعد نحو أسبوع
من اختفائه، عُثر على جثته على جانب أحد الطرق الصحراوية وقد ظهرت عليها علامات
تعذيب.
إلا أنالنيابة العامة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول
الماضي قررت إغلاق ملف التحقيق مؤقتا في قضية مقتل ريجيني، معلنة رفضها لما اتخذته
نيابة روما من إجراءات نحو تحريك الاتهام ضد ضباط مصريين.
وقالت النيابة العامة المصرية
حينها إنه لا توجد أدلة كافية ضد رجال الأمن المشار إليهم ولا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية في حقهم لعدم معرفة الفاعل.
واختفى باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني
خلال وجوده في القاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2016، وبعد نحو أسبوع
من اختفائه، عُثر على جثته على جانب أحد الطرق الصحراوية وقد ظهرت عليها علامات
تعذيب.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بمقتل 4 أشخاص في هجوم جوي إسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حمص
قال ناشطون سوريون ووسائل إعلام حكومية إن هجوما جويا
إسرائيليا استهدف بالأمس واقع عسكرية سورية في ريف حُمص وسط سورية .
وكان التلفزيون الحكومي السوري قد قال إن الهجوم
استهدف برجا للاتصالات وبعض النقاط المحيطة في محيط مدينة تدمر شرقي سوريا وتسبب بمقتل جندي سوري وإصابة آخرين.
إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره
بريطانيا قال إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 سوريين " يعملون لصالح حزب الله اللبناني والميليشيات
التابعة لإيران".
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل إسرائيل
على تلك الأنباء، إلا أنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي شن المئات
من الغارات داخل الأراضي السورية على أهداف تابعة لحزب الله والجماعات المسلحة الموالية
لإيران.
الإخوان المسلمون: بيانات صحفية متضاربة واتهامات متبادلة بين قيادات الجماعة المصرية في الخارج
أصدرت قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية في إسطنبول ولندن
بيانات صحفية متضاربة أظهرت شقاقا على مستوى قيادة الجماعة التي كان ينتمي إليها
الرئيس الراحل محمد مرسي.
ونُشر البيان الأول على الموقع الرسمي للجماعة "إخوان
أونلاين"، الذي يديره الأمين العام السابق محمود حسين من تركيا،
عمن اعتبره مجلس شورى الإخوان، معلنا إقالة نائب المرشد العام للجماعة والقائم
بعمل المرشد إبراهيم منير المقيم في لندن وحل الهيئة التي يرأسها والتي تأسست مطلع
العام الجاري وبدء التحقيق في مخالفات ارتكبها.
وبعد دقائق، نشر بيان آخر على صفحة الجماعة على
موقع فيسبوك أعقب اجتماعا لمجلس الشورى أيضا يعتبر البيان على الموقع "هو
والعدم سواء" ويجدد البيعة لمنير ويعزل المتحدث الإعلامي باسم الجماعة ويؤكد
استمرار عمل لجنة التحقيق مع حسين وخمسة قياديين آخرين في ما "ارتكبوه من مخالفات
بما فيها استخدام مؤسسات الجماعة في غير مهامها"، والتي كانت سببا في تجميد
عضويتهم.
وعصفت الخلافات مؤخرا بقيادة جماعة الإخوان في إسطنبول وتركيا، بسبب
انتخابات هيئة المكتب في تركيا، التي شهدت طعونا عدة
في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة حسين بها، فضلا عن تقارير عن تزايد غضب منتسبيها
في تركيا من سوء أوضاعهم المعيشية ومنع فضائيات محسوبة على الجماعة في إسطنبول من
انتقاد مصر ورموزها السياسيين بتعليمات تركية، وتهديدات بترحيل بعضهم من البلاد.
وتصنف مصر وعدة دول عربية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما
إرهابيا" وتطارد منتسبيها وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بحكم محمد مرسي بعد مظاهرات
حاشدة في 2013.
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انفجار مرفأ بيروت: أنباء عن سقوط قتيل أثناء مسيرة مطالبة بتنحية قاضي التحقيق
سُمع دوي إطلاق نار متقطع اثناء تجمّع مناصرين لحزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وسط أنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى
وذكرت مصادر صحفية أن اطلاق النار وقع في منطقة الطيونة القريبة من منطقة التجمع والتي تقع على تقاطع بين منطقة عين الرمانة ذات الاغلبية المسيحية ومنطقة الشياح ذات الاغلبية الشيعية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي لبناني القول إن الحادث أسفر عن سقوط قتيل و8 جرحى.
جوليو ريجيني: محاكمة ضباط مصريين غيابيا في روما بتهمة قتل الباحث الإيطالي
تبدأ اليوم محكمة إيطالية في روما محاكمة غيابية لأربعة ضباط مصريين بسبب اتهامهم بقتل وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو خمس سنوات، في وقت أكدت فيها النيابة في مصر رفضها لاتهام الضباط ووقف التحقيق في القضية مؤقتا.
واختفى باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده في القاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2016، وبعد نحو أسبوع من اختفائه، عُثر على جثته على جانب أحد الطرق الصحراوية وقد ظهرت عليها علامات تعذيب.
وتتهم النيابة الإيطالية الضباط المصريين وهم من قطاع الأمن الوطني بخطف رجيني والضلوع في قتله.
إلا أنالنيابة العامة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قررت إغلاق ملف التحقيق مؤقتا في قضية مقتل ريجيني، معلنة رفضها لما اتخذته نيابة روما من إجراءات نحو تحريك الاتهام ضد ضباط مصريين.
وقالت النيابة العامة المصرية حينها إنه لا توجد أدلة كافية ضد رجال الأمن المشار إليهم ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حقهم لعدم معرفة الفاعل.
واختفى باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده في القاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2016، وبعد نحو أسبوع من اختفائه، عُثر على جثته على جانب أحد الطرق الصحراوية وقد ظهرت عليها علامات تعذيب.
الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بمقتل 4 أشخاص في هجوم جوي إسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حمص
قال ناشطون سوريون ووسائل إعلام حكومية إن هجوما جويا إسرائيليا استهدف بالأمس واقع عسكرية سورية في ريف حُمص وسط سورية .
وكان التلفزيون الحكومي السوري قد قال إن الهجوم استهدف برجا للاتصالات وبعض النقاط المحيطة في محيط مدينة تدمر شرقي سوريا وتسبب بمقتل جندي سوري وإصابة آخرين.
إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا قال إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 سوريين " يعملون لصالح حزب الله اللبناني والميليشيات التابعة لإيران".
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل إسرائيل على تلك الأنباء، إلا أنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي شن المئات من الغارات داخل الأراضي السورية على أهداف تابعة لحزب الله والجماعات المسلحة الموالية لإيران.
الإخوان المسلمون: بيانات صحفية متضاربة واتهامات متبادلة بين قيادات الجماعة المصرية في الخارج
أصدرت قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية في إسطنبول ولندن بيانات صحفية متضاربة أظهرت شقاقا على مستوى قيادة الجماعة التي كان ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي.
ونُشر البيان الأول على الموقع الرسمي للجماعة "إخوان أونلاين"، الذي يديره الأمين العام السابق محمود حسين من تركيا، عمن اعتبره مجلس شورى الإخوان، معلنا إقالة نائب المرشد العام للجماعة والقائم بعمل المرشد إبراهيم منير المقيم في لندن وحل الهيئة التي يرأسها والتي تأسست مطلع العام الجاري وبدء التحقيق في مخالفات ارتكبها.
وبعد دقائق، نشر بيان آخر على صفحة الجماعة على موقع فيسبوك أعقب اجتماعا لمجلس الشورى أيضا يعتبر البيان على الموقع "هو والعدم سواء" ويجدد البيعة لمنير ويعزل المتحدث الإعلامي باسم الجماعة ويؤكد استمرار عمل لجنة التحقيق مع حسين وخمسة قياديين آخرين في ما "ارتكبوه من مخالفات بما فيها استخدام مؤسسات الجماعة في غير مهامها"، والتي كانت سببا في تجميد عضويتهم.
وعصفت الخلافات مؤخرا بقيادة جماعة الإخوان في إسطنبول وتركيا، بسبب انتخابات هيئة المكتب في تركيا، التي شهدت طعونا عدة في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة حسين بها، فضلا عن تقارير عن تزايد غضب منتسبيها في تركيا من سوء أوضاعهم المعيشية ومنع فضائيات محسوبة على الجماعة في إسطنبول من انتقاد مصر ورموزها السياسيين بتعليمات تركية، وتهديدات بترحيل بعضهم من البلاد.
وتصنف مصر وعدة دول عربية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" وتطارد منتسبيها وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بحكم محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة في 2013.
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