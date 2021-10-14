إطلاق نار أثناء مسيرة احتجاجية في بيروت، وأزمة بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية

تبدأ اليوم محكمة إيطالية في روما محاكمة غيابية لأربعة ضباط مصريين بسبب اتهامهم بقتل وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو خمس سنوات، في وقت أكدت فيها النيابة في مصر رفضها لاتهام الضباط ووقف التحقيق في القضية مؤقتا.

واختفى باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده في القاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2016، وبعد نحو أسبوع من اختفائه، عُثر على جثته على جانب أحد الطرق الصحراوية وقد ظهرت عليها علامات تعذيب.

وتتهم النيابة الإيطالية الضباط المصريين وهم من قطاع الأمن الوطني بخطف رجيني والضلوع في قتله.

إلا أنالنيابة العامة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قررت إغلاق ملف التحقيق مؤقتا في قضية مقتل ريجيني، معلنة رفضها لما اتخذته نيابة روما من إجراءات نحو تحريك الاتهام ضد ضباط مصريين.

وقالت النيابة العامة المصرية حينها إنه لا توجد أدلة كافية ضد رجال الأمن المشار إليهم ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حقهم لعدم معرفة الفاعل.

واختفى باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده في القاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2016، وبعد نحو أسبوع من اختفائه، عُثر على جثته على جانب أحد الطرق الصحراوية وقد ظهرت عليها علامات تعذيب.