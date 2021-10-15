حداد عام في لبنان والمدارس والمؤسسات تغلق أبوابها، ونقل بيل كلينتون إلى المستشفى للعلاج من التهاب

الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في المستشفى للعلاج من التهاب
نُقل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون (75 عاما)
الى مستشفى في ولاية كاليفورنيا للعلاج من التهاب وفقا لما أعلن متحدث باسمه الخميس.
وقال الأطباء أن كلينتون يستجيب للعلاج بشكل جيد في
المركز الطبي في إيرفين بولاية كاليفورنيا. والالتهاب لا علاقة له بفيروس كورونا.
وأكد الأطباء في المركز الطبي في جامعة كاليفورنيا
إيرفين أن كلينتون أُدخل المستشفى.
وقال أنغيل أورينا المتحدث باسمه كلينتون إن
الرئيس الأمريكي السابق "نُقل إلى المستشفى لتتم مراقبته من كثب. وقد تلقى مضادات
حيوية وسوائل من طريق الوريد".
وأضاف "بعد يومين من العلاج بدأت كريات الدم
البيضاء بالانخفاض كما أنه يستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد".
في العام
2004 وبعمر 58 عاما خضع كلينتون لعملية قسطرة لأربعة شرايين بعدما رصد الأطباء مؤشرات
على انتشار مرض في القلب.وفي 2010 خضع لجراحة لتوسيع شريان بعدما اشتكى من آلام في
القلب.
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لبنان: حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف والمؤسسات الحكومية والمدارس تغلق أبوابها
أغلقت المؤسسات الحكومية والمدارس في لبنان أبوابها
اليوم الجمعة في ظل الحداد العام الذي أعلنته الحكومة اللبنانية على أرواح ضحايا الاشتباكات
المسلحة في بيروت أمس.
ويخيّم الهدوء على منطقة الطيونة صباح اليوم مع انتشار
كثيف للجيش اللبناني، بعد أن شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة أمس ما أدى إلى مقتل ستة
أشخاص على الأقل وجرح العشرات، كما ألحقت أضراراً كبيرة في المباني المجاورة.
وفي ضاحية بيروت الجنوبية تجري تحضيرات لتشييع قتلى
أمس، وغالبيتهم من أنصار حزب الله وحركة أمل.
وكانت مناطق الطيونة ومحيط قصر العدل شهدت أمس توتراً
كبيراً واشتباكات عنيفة، وذلك عقب احتجاجات من أنصار حركة أمل وحزب الله ومطالبات بتنحي
قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.
وبينما اتهم الثنائي الشيعي حزب القوات اللبنانية
المسيحي بالاعتداء المسلح الذي طال مناصريه، نفت القوات أي مسؤولية لها في ما حدث.
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الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في المستشفى للعلاج من التهاب
نُقل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون (75 عاما) الى مستشفى في ولاية كاليفورنيا للعلاج من التهاب وفقا لما أعلن متحدث باسمه الخميس.
وقال الأطباء أن كلينتون يستجيب للعلاج بشكل جيد في المركز الطبي في إيرفين بولاية كاليفورنيا. والالتهاب لا علاقة له بفيروس كورونا.
وأكد الأطباء في المركز الطبي في جامعة كاليفورنيا إيرفين أن كلينتون أُدخل المستشفى.
وقال أنغيل أورينا المتحدث باسمه كلينتون إن الرئيس الأمريكي السابق "نُقل إلى المستشفى لتتم مراقبته من كثب. وقد تلقى مضادات حيوية وسوائل من طريق الوريد".
وأضاف "بعد يومين من العلاج بدأت كريات الدم البيضاء بالانخفاض كما أنه يستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد".
في العام 2004 وبعمر 58 عاما خضع كلينتون لعملية قسطرة لأربعة شرايين بعدما رصد الأطباء مؤشرات على انتشار مرض في القلب.وفي 2010 خضع لجراحة لتوسيع شريان بعدما اشتكى من آلام في القلب.
لبنان: حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف والمؤسسات الحكومية والمدارس تغلق أبوابها
أغلقت المؤسسات الحكومية والمدارس في لبنان أبوابها اليوم الجمعة في ظل الحداد العام الذي أعلنته الحكومة اللبنانية على أرواح ضحايا الاشتباكات المسلحة في بيروت أمس.
ويخيّم الهدوء على منطقة الطيونة صباح اليوم مع انتشار كثيف للجيش اللبناني، بعد أن شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة أمس ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات، كما ألحقت أضراراً كبيرة في المباني المجاورة.
وفي ضاحية بيروت الجنوبية تجري تحضيرات لتشييع قتلى أمس، وغالبيتهم من أنصار حزب الله وحركة أمل.
وكانت مناطق الطيونة ومحيط قصر العدل شهدت أمس توتراً كبيراً واشتباكات عنيفة، وذلك عقب احتجاجات من أنصار حركة أمل وحزب الله ومطالبات بتنحي قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.
وبينما اتهم الثنائي الشيعي حزب القوات اللبنانية المسيحي بالاعتداء المسلح الذي طال مناصريه، نفت القوات أي مسؤولية لها في ما حدث.