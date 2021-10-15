حداد عام في لبنان والمدارس والمؤسسات تغلق أبوابها، ونقل بيل كلينتون إلى المستشفى للعلاج من التهاب

أغلقت المؤسسات الحكومية والمدارس في لبنان أبوابها اليوم الجمعة في ظل الحداد العام الذي أعلنته الحكومة اللبنانية على أرواح ضحايا الاشتباكات المسلحة في بيروت أمس.

ويخيّم الهدوء على منطقة الطيونة صباح اليوم مع انتشار كثيف للجيش اللبناني، بعد أن شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة أمس ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات، كما ألحقت أضراراً كبيرة في المباني المجاورة.

وفي ضاحية بيروت الجنوبية تجري تحضيرات لتشييع قتلى أمس، وغالبيتهم من أنصار حزب الله وحركة أمل.

وكانت مناطق الطيونة ومحيط قصر العدل شهدت أمس توتراً كبيراً واشتباكات عنيفة، وذلك عقب احتجاجات من أنصار حركة أمل وحزب الله ومطالبات بتنحي قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

وبينما اتهم الثنائي الشيعي حزب القوات اللبنانية المسيحي بالاعتداء المسلح الذي طال مناصريه، نفت القوات أي مسؤولية لها في ما حدث.