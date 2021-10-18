حريق في مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت، والحكومة المصرية تمنع المواطنين غير الملقحين من دخول المباني الحكومية اعتبارا من ديسمبر

قررت الحكومة المصرية منع المواطنين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دخول المباني الحكومية بدءا من أول ديسمبر/كانون الأول.

كما تقرر منع الموظفين الحكوميين غير الملقحين من دخول أماكن عملهم إلا بعد إجراء تحليل "بي سي آر"كل ثلاثة أيام ابتداء من 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عقد أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن مصر أكثر من 63 مليون جرعة لقاح، وإن إجمالي الجرعات المقدمة للمصريين حتى الآن بلغ نحو 31 مليون جرعة.

ويمكن للحاصلين على اللقاح استخراج شهادة تثبت ذلك مقابل رسوم مالية، وقد سبق لوزارة الصحة أن أعلنت أنها بصدد الانتهاء من إطلاق تطبيق إلكتروني يوضح الحالة التطعيمية لكل مواطن. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل إصابة 871 شخصا بفيروس كورونا ووفاة 44 آخرين.