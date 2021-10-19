زلزال بشدة 6.2 درجة في شرقي المتوسط، وتقارير عن تخصيص إسرائيل 1.5مليار دولار لتعزيز قدرتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني

استقال زلماي خليل زاده كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى أفغانستان من منصبه، في خطوة تأتي بعد أقل من شهرين من انسحاب بلاده الكامل من أفغانستان بطريقة أثارت الكثير من الجدل واعتبرت "فوضوية" من جهات عدة.

وكان خليل زاده قد قاد الحوار الأمريكي مع حركة طالبان، لكن الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدار شهور فشلت في منع الحركة من اجتياح البلاد والاستيلاء على السلطة.

وتأتي استقالة خليل زاده في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أن مفتشها العام سيبدأ سلسلة من التحقيقات في نهاية العمليات الدبلوماسية لإدارة بايدن في أفغانستان.

وقال عبد الله شريف، الدبلوماسي الأمريكي السابق في أفغانستان، لبي بي سي إنه لم يفاجأ باستقالة خليل زاده، معتبرا أنه "يتحمل جانب كبير من المسؤولية" عما آلت إليه الاوضاع في أفغانستان الآن .