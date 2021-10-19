زلزال بشدة 6.2 درجة في شرقي المتوسط، وتقارير عن تخصيص إسرائيل 1.5مليار دولار لتعزيز قدرتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني

استقالة المبعوث الأميركي إلى افغانستان زلمان خليل زاده
استقال زلماي خليل
زاده كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى أفغانستان من منصبه، في خطوة تأتي بعد أقل من
شهرين من انسحاب بلاده الكامل من أفغانستان بطريقة أثارت الكثير من الجدل واعتبرت "فوضوية" من جهات عدة.
وكان خليل زاده قد
قاد الحوار الأمريكي مع حركة طالبان، لكن الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدار
شهور فشلت في منع الحركة من اجتياح البلاد والاستيلاء على السلطة.
وتأتي استقالة خليل زاده في
الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أن مفتشها العام سيبدأ سلسلة من التحقيقات
في نهاية العمليات الدبلوماسية لإدارة بايدن في أفغانستان.
وقال عبد الله شريف، الدبلوماسي الأمريكي السابق في أفغانستان، لبي بي سي إنه لم يفاجأ باستقالة خليل
زاده، معتبرا أنه "يتحمل جانب كبير من المسؤولية" عما آلت إليه الاوضاع في أفغانستان
الآن .
انطلاق قمة ثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص في أثينا اليوم
تستضيف العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء قمة ثلاثية بين زعماء اليونان ومصر وقبرص لمناقشة التعاون خاصة في مجال الطاقة والهجرة وقضايا إقليمية أخرى.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة اليونانية للمشاركة في فعاليات اللقاء الثلاثي.
وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي إن السيسي سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، كما سيلتقي أيضا نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
وتهدف هذه القمة الثلاثية التي عقدت للمرة الأولى عام 2014 إلى "تقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها" بين الدول الثلاث، وفقا للبيان الرئاسي المصري، إضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
البرنامج النووي الإيراني: تقارير عن تخصيص إسرائيل ميزانية بنحو 1.5 مليار دولار لاستهداف البرنامج
وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص ميزانية بقيمة خمس
مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لتعزيز قدرات الجيش على استهداف محتمل للبرنامج
النووي الإيراني، وفق القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية.
وتتضمن استخدامات هذه الميزانية الطائرات، وطائرات بدون طيار
لجمع المعلومات الاستخبارية، وأسلحة فريدة مخصصة لمثل هذا الهجوم، والذي سيستهدف
في حال حصوله مواقع تحت الأرض شديدة التحصين.
وتتألف الميزانية
الجديدة من 3 مليارات شيكل من الميزانية السابقة وملياري شيكل إضافيين من
الميزانية القادمة والتي ستقرها الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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سكان مدن في مصر وسوريا ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية يستيقظون على هزة أرضية
أفادت أنباء عن تسجيل
هزة أرضية بلغت شدتها 6.2 على مقياس ريختر صباح اليوم الثلاثاء في البحر المتوسط شرق جزيرة
كريت اليونانية، وشعر بها سكان مدن عدة في مصر ولبنان وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقالت الشبكة
القومية لرصد الزلازل في مصر أن مركز الهزة كان على بعد 390 كلم شمال الاسكندرية.
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استقالة المبعوث الأميركي إلى افغانستان زلمان خليل زاده
استقال زلماي خليل زاده كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى أفغانستان من منصبه، في خطوة تأتي بعد أقل من شهرين من انسحاب بلاده الكامل من أفغانستان بطريقة أثارت الكثير من الجدل واعتبرت "فوضوية" من جهات عدة.
وكان خليل زاده قد قاد الحوار الأمريكي مع حركة طالبان، لكن الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدار شهور فشلت في منع الحركة من اجتياح البلاد والاستيلاء على السلطة.
وتأتي استقالة خليل زاده في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أن مفتشها العام سيبدأ سلسلة من التحقيقات في نهاية العمليات الدبلوماسية لإدارة بايدن في أفغانستان.
وقال عبد الله شريف، الدبلوماسي الأمريكي السابق في أفغانستان، لبي بي سي إنه لم يفاجأ باستقالة خليل زاده، معتبرا أنه "يتحمل جانب كبير من المسؤولية" عما آلت إليه الاوضاع في أفغانستان الآن .
انطلاق قمة ثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص في أثينا اليوم
تستضيف العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء قمة ثلاثية بين زعماء اليونان ومصر وقبرص لمناقشة التعاون خاصة في مجال الطاقة والهجرة وقضايا إقليمية أخرى.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة اليونانية للمشاركة في فعاليات اللقاء الثلاثي.
وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي إن السيسي سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، كما سيلتقي أيضا نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
وتهدف هذه القمة الثلاثية التي عقدت للمرة الأولى عام 2014 إلى "تقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها" بين الدول الثلاث، وفقا للبيان الرئاسي المصري، إضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
البرنامج النووي الإيراني: تقارير عن تخصيص إسرائيل ميزانية بنحو 1.5 مليار دولار لاستهداف البرنامج
وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص ميزانية بقيمة خمس مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لتعزيز قدرات الجيش على استهداف محتمل للبرنامج النووي الإيراني، وفق القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية.
وتتضمن استخدامات هذه الميزانية الطائرات، وطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية، وأسلحة فريدة مخصصة لمثل هذا الهجوم، والذي سيستهدف في حال حصوله مواقع تحت الأرض شديدة التحصين.
وتتألف الميزانية الجديدة من 3 مليارات شيكل من الميزانية السابقة وملياري شيكل إضافيين من الميزانية القادمة والتي ستقرها الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
سكان مدن في مصر وسوريا ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية يستيقظون على هزة أرضية
أفادت أنباء عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 6.2 على مقياس ريختر صباح اليوم الثلاثاء في البحر المتوسط شرق جزيرة كريت اليونانية، وشعر بها سكان مدن عدة في مصر ولبنان وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقالت الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر أن مركز الهزة كان على بعد 390 كلم شمال الاسكندرية.
ولم تسفر الهزة عن خسائر في الأرواح والممتلكات.