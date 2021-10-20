تقرير حقوقي يقول إن سوريا "ليست آمنة للعودة"، وطالبان تشارك في مباحثات بروسيا حول مواجهة تنظيم الدولة

ستنشر لجنة برلمانية برازيلية، تبحث في كيفية تعامل حكومة الرئيس جائير بولسونارو مع أزمة فيروس كورونا، تقريرا يتضمن استنتاجاتها في وقت لاحق اليوم.

وتشير الأنباء المسربة إلى وسائل الإعلام إلى أن اللجنة ستوصي بأن توجه إلى بولسونارو عدداً من التهم، من بينها تهمة "القتل العمد".

يأتي هذا عقب اتهام الرئيس البرازيلي بالفشل في التعامل مع الفيروس، الذي قتل حتى الآن أكثر 600 ألف شخص في البلاد.

وتتهم مسودة التقرير بولسونارو بأنه اعتمد، بشكل لا أساس له من الصحة، على تحقيق مناعة القطيع في البرازيل عبر العدوى الطبيعية، وأنه أهدر فرص حصول بلاده على لقاحات في وقت مبكر مما أدى إلى تأخر حملة التطعيم.

من جانبه، رفض بولسونارو التحقيق باعتباره ذا دوافع سياسية، ولا يزال يتعين التصويت على مسودة التقرير من قبل لجنة في مجلس الشيوخ.