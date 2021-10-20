تقرير حقوقي يقول إن سوريا "ليست آمنة للعودة"، وطالبان تشارك في مباحثات بروسيا حول مواجهة تنظيم الدولة

فيروس كورونا: تحقيق برلماني يتهم الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو "بقتل" الآلاف جراء سياسته للتعامل مع وباء كوفيد-19
ستنشر
لجنة برلمانية برازيلية، تبحث في كيفية تعامل حكومة الرئيس جائير بولسونارو مع
أزمة فيروس كورونا، تقريرا يتضمن استنتاجاتها في وقت لاحق
اليوم.
وتشير
الأنباء المسربة إلى وسائل الإعلام إلى أن اللجنة ستوصي بأن توجه إلى بولسونارو عدداً من التهم، من بينها تهمة "القتل
العمد".
يأتي
هذا عقب اتهام الرئيس البرازيلي بالفشل في التعامل مع الفيروس، الذي قتل حتى الآن
أكثر 600 ألف شخص في البلاد.
وتتهم
مسودة التقرير بولسونارو بأنه اعتمد، بشكل لا أساس له من الصحة، على تحقيق مناعة
القطيع في البرازيل عبر العدوى الطبيعية، وأنه أهدر فرص حصول بلاده على لقاحات في
وقت مبكر مما أدى إلى تأخر حملة التطعيم.
من جانبه، رفض بولسونارو التحقيق
باعتباره ذا دوافع سياسية، ولا يزال يتعين التصويت على مسودة التقرير من قبل لجنة
في مجلس الشيوخ.
أفغانستان تحت حكم طالبان: روسيا تستضيف محادثات دولية بمشاركة الحركة الإسلامية لبحث سبل مواجهة تنظيم الدولة
تستضيف
روسيا الأربعاء محادثات دولية حول أفغانستان بحضور حركة طالبان التي سيطرت على
البلاد في أغسطس/آب الماضي.
ويشارك
في المحادثات مسؤولون من 10 دول من بينها الصين وباكستان بجانب وفد طالبان الذي
سيترأسه نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي وهو شخصية بارزة في القيادة الأفغانية
الجديدة سبق أن أجرى محادثات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع
الماضي.
وتأتي
المحادثات بعدما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن مقاتلي
تنظيم الدولة الإسلامية يحتشدون في أفغانستان لنشر اضطرابات في الجمهوريات
السوفياتية السابقة الواقعة على حدود روسيا.
الحرب في سوريا: هيومن رايتس ووتش تند بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى بلادهم
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم
إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين عامي 2017 و2021
واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والجماعات
المسلحة التابعة لها.
وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير، الذي حمل اسم "
حياة أشبه بالموت"، إنها وثقت 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب،
وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري،
وحالة عنف جنسي مزعوم.
وخلص التقرير إلى أن سوريا "ليست آمنة للعودة"، بعد
مرور نحو 10 أعوام على الصراع بين الجيش السوري والجماعات الموالية له ومسلحي
المعارضة.
ولم يصدر أي
تعليق رسمي من دمشق حتى الآن.
ودعت المنظمة الدول التي تحتضن لاجئين سوريين إلى عدم الضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى بلادهم.
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فيروس كورونا: تحقيق برلماني يتهم الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو "بقتل" الآلاف جراء سياسته للتعامل مع وباء كوفيد-19
ستنشر لجنة برلمانية برازيلية، تبحث في كيفية تعامل حكومة الرئيس جائير بولسونارو مع أزمة فيروس كورونا، تقريرا يتضمن استنتاجاتها في وقت لاحق اليوم.
وتشير الأنباء المسربة إلى وسائل الإعلام إلى أن اللجنة ستوصي بأن توجه إلى بولسونارو عدداً من التهم، من بينها تهمة "القتل العمد".
يأتي هذا عقب اتهام الرئيس البرازيلي بالفشل في التعامل مع الفيروس، الذي قتل حتى الآن أكثر 600 ألف شخص في البلاد.
وتتهم مسودة التقرير بولسونارو بأنه اعتمد، بشكل لا أساس له من الصحة، على تحقيق مناعة القطيع في البرازيل عبر العدوى الطبيعية، وأنه أهدر فرص حصول بلاده على لقاحات في وقت مبكر مما أدى إلى تأخر حملة التطعيم.
من جانبه، رفض بولسونارو التحقيق باعتباره ذا دوافع سياسية، ولا يزال يتعين التصويت على مسودة التقرير من قبل لجنة في مجلس الشيوخ.
أفغانستان تحت حكم طالبان: روسيا تستضيف محادثات دولية بمشاركة الحركة الإسلامية لبحث سبل مواجهة تنظيم الدولة
تستضيف روسيا الأربعاء محادثات دولية حول أفغانستان بحضور حركة طالبان التي سيطرت على البلاد في أغسطس/آب الماضي.
ويشارك في المحادثات مسؤولون من 10 دول من بينها الصين وباكستان بجانب وفد طالبان الذي سيترأسه نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي وهو شخصية بارزة في القيادة الأفغانية الجديدة سبق أن أجرى محادثات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وتأتي المحادثات بعدما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يحتشدون في أفغانستان لنشر اضطرابات في الجمهوريات السوفياتية السابقة الواقعة على حدود روسيا.
الحرب في سوريا: هيومن رايتس ووتش تند بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى بلادهم
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين عامي 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والجماعات المسلحة التابعة لها.
وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير، الذي حمل اسم " حياة أشبه بالموت"، إنها وثقت 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.
وخلص التقرير إلى أن سوريا "ليست آمنة للعودة"، بعد مرور نحو 10 أعوام على الصراع بين الجيش السوري والجماعات الموالية له ومسلحي المعارضة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حتى الآن.
ودعت المنظمة الدول التي تحتضن لاجئين سوريين إلى عدم الضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى بلادهم.
الحرب في سوريا: 14 قتيلا في تفجير استهدف حافلة عسكرية بدمشق
تفيد مصادر عسكرية سورية بمقتل 14 شخصا في تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية عند جسر الرئيس وسط العاصمة السورية دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية "سانا" بأن "وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي".
كما أسفر الهجوم، الذي وقع صباح الأربعاء، عن سقوط 3 جرحى آخرين.
وبثت وسائل الإعلام الحكومية مقاطع مصورة تظهر احتراق الحافلة المستهدفة بالكامل.
ويقول مراسل بي بي سي عربي في دمشق عساف عبود إن السلطات فرضت طوقاً أمنياً حول المكان بينما واصلت البحث عن أي عبوات أخرى.
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