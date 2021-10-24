أوغندا
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هجوم "إرهابي" في عاصمة أوغندا، وألمانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ أشهر

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  1. فيروس كورونا: ألمانيا تسجل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ أشهر

    أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر مايو/أيار الماضي.

    وتم أمس الإعلان عن تسجيل ما يقرب من 14 ألف حالة جديدة.

    وارتفع عدد حالات الإصابات الأسبوعية ليصل إلى ما يقرب من مائة من بين كل مائة ألف شخص بعد أن كان 70 قبل ثلاثة أسابيع.

    وقال وزير الصحة الألماني إنه سيتم الإبقاء على القيود التي تشمل ارتداء الكمامات في الشوارع ووضع حد لعدد الأشخاص غير المطعمين المسموح لهم بدخول الأماكن العامة المغلقة.

    ألمانيا
    Copyright: Reuters

  2. الرئيس الأوغندي يقول إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا هو عمل إرهابي

    قال الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا مساء السبت وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين هو "عمل إرهابي" وتعهد ملاحقة المسؤولين.

    وقالت الشرطة إن "الانفجار الخطير" مساء أمس في مطعم شعبي في إحدى ضواحي كمبالا.

    وأوضح موسيفيني أنه أُخطر بأن ثلاثة أشخاص "تركوا طردا" في مكان الحادث تبين أنه قنبلة انفجرت لاحقا وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

    أوغندا
    Copyright: Reuters
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