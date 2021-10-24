هجوم "إرهابي" في عاصمة أوغندا، وألمانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ أشهر

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر مايو/أيار الماضي.

وتم أمس الإعلان عن تسجيل ما يقرب من 14 ألف حالة جديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابات الأسبوعية ليصل إلى ما يقرب من مائة من بين كل مائة ألف شخص بعد أن كان 70 قبل ثلاثة أسابيع.

وقال وزير الصحة الألماني إنه سيتم الإبقاء على القيود التي تشمل ارتداء الكمامات في الشوارع ووضع حد لعدد الأشخاص غير المطعمين المسموح لهم بدخول الأماكن العامة المغلقة.