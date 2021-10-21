"اسكات الجينات" ثورة في مجال الطب وترامب يكشف عن منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي

من المقرر أن تبدأ المشافي في بريطانيا في اعطاء دواء مبتكر يعرف بإسكات الجينات للأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة.

يعالج الدواء الجديد مرض "البرفيرية" الذي يظهر في بعض الأسر ويمكن أن يؤدي الى وقف المصابين به من العمل أو التمتع بحياة طبيعية.

وأظهرت التجارب السريرية أن الأعراض الشديدة للمرض قد تراجعت بنسبة 74٪ باستخدام الدواء.

في حين أن مرض البرفيرية نادر، يقول الخبراء إن تقنية "إسكات الجينات" لديها القدرة على إحداث ثورة في الطب.

والبرفيرية عبارة عن مجموعة من الاضطرابات التي تنتج عن تراكم المواد الكيميائية الطبيعية التي تنتج البرفيرين في الجسم.

والبرفيرينات ضرورية لأداء الهيموغلوبين وظيفته، والأخير بروتين في خلايا الدم الحمراء يربط بالبرفيرين، ويوصل بالحديد، ويحمل الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة. ويمكن أن تسبب مستويات البرفيرينات العالية مشاكل كبيرة.

توجد فئتان عامتان من مرض البرفيرية: الفئة الحادة، التي تصيب الجهاز العصبي بصفة رئيسية، والفئة الجلدية، التي تصيب الجلد بصفة رئيسية.

تتباين علامات البرفيرية وأعراضها، وذلك وفقًا لنوعها المحدد، ولشدة الإصابة. وعادةً ما تكون البرفيرية موروثة، حيث يكون أحد الوالدين أو كلاهما قد ورّث جينًا مشوهًا لطفله.

وقال البروفيسور ديفيد ريس، مدير قسم البرفيرية الحادة في مستشفى كينجز كوليدج في لندن لبي بي سي: "العثور على عقار يغير حياة الناس حقًا هو أمر غير عادي"

وأضاف: "إذا تمكنا من التحكم بالجينات وتشغيلها واسكاتها عندما نريد ذلك، فكل شيء ممكن تقريبًا فيما يتعلق بمعالجة الأمراض بما في ذلك مرض الزهايمر والسرطان وأي مرض آخر".