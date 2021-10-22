بايدن: انخفاض أسعار الوقود يتوقف على إجراءات تتخذها السعودية، وقتيلة في إطلاق نار عن طريق الخطأ خلال تصوير فيلم للنجم أليك بالدوين

رئيس الوزراء الإسرائيلي يغادر إلى روسيا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين
غادر رئيس
الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بلاده صباح اليوم، متجها إلى موسكو، في زيارته الدبلوماسية الأولى إلى
روسيا، بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وفي كلمته من مطار بن غوريون قال بينيت إن " العلاقة بين روسيا وإسرائيل تشكل مقوما مهما في
السياسة الخارجية الإسرائيلية، سواء بسبب مكانة روسيا الخاصة إقليميا ودوليا أو لوجود مليون مواطن في إسرائيل يتحدثون الروسية ويشكلون جسرا بين البلدين"، مضيفا أن "سياسة إسرائيل الخارجية ومكانتها الدولية تتعززان بشكل ملموس".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مقتل امرأة في إطلاق نار عن طريق الخطأ خلال تصوير فيلم للنجم الأمريكي أليك بالدوين
لقيت مصورة حتفها وأصيب مخرج بجروح، الخميس، إثر إطلاق الممثل الأمريكي، أليك بالدوين،
النار عليهما من سلاح كان يفترض أن يكون مسدس صوت محشوا
بأعيرة خلبية، أثناء
تصوير فيلم ويسترن كان يشارك في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.
وأوضحت شرطة مدينة
سانتا في الأمريكية، في بيان، أنّ مديرة التصوير، هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل
سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق بالدوين النار من سلاح ناري كان يُستخدَم في
تصوير" فيلم "راست".
وأوضح البيان أنّ
المرأة نقلت على متن طوافة إلى مستشفى قريب، لكنّها ما لبثت أن فارقت الحياة،
بينما يرقد المخرج جويل سوزا في وحدة العناية الفائقة بالمستشفى.
وأضاف
أنّ المأساة نجمت عن خلل في سلاح ناري خلّبي، مشيراً إلى أنّ "المحقّقين
يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف"، من دون أن يحدّد عدد الرصاصات
التي أطلقت.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بايدن: انخفاض أسعار الوقود يتوقف على إجراءات تتخذها السعودية
قال الرئيس
الأمريكي، جو بايدن،
مساء أمس، إنه يتوقع انخفاض أسعار الوقود في عام 2022، مشيرا إلى أن أي انخفاض
جديد في الأسعار يتوقف على عوامل، منها الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية
السعودية.
وكانت
وسائل إعلام قد ذكرت أن جهات مكافحة الاحتكار الأمريكية مددت عملية منح الموافقة
لما لا يقل عن خمس عمليات اندماج واستحواذ في قطاع النفط والغاز خلال الشهور
الثلاثة الماضية، مع تدقيق إدارة بايدن في الصفقات للتصدي للارتفاع الكبير في
أسعار الطاقة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
رئيس الوزراء الإسرائيلي يغادر إلى روسيا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بلاده صباح اليوم، متجها إلى موسكو، في زيارته الدبلوماسية الأولى إلى روسيا، بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وفي كلمته من مطار بن غوريون قال بينيت إن " العلاقة بين روسيا وإسرائيل تشكل مقوما مهما في السياسة الخارجية الإسرائيلية، سواء بسبب مكانة روسيا الخاصة إقليميا ودوليا أو لوجود مليون مواطن في إسرائيل يتحدثون الروسية ويشكلون جسرا بين البلدين"، مضيفا أن "سياسة إسرائيل الخارجية ومكانتها الدولية تتعززان بشكل ملموس".
مقتل امرأة في إطلاق نار عن طريق الخطأ خلال تصوير فيلم للنجم الأمريكي أليك بالدوين
لقيت مصورة حتفها وأصيب مخرج بجروح، الخميس، إثر إطلاق الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، النار عليهما من سلاح كان يفترض أن يكون مسدس صوت محشوا بأعيرة خلبية، أثناء تصوير فيلم ويسترن كان يشارك في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.
وأوضحت شرطة مدينة سانتا في الأمريكية، في بيان، أنّ مديرة التصوير، هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق بالدوين النار من سلاح ناري كان يُستخدَم في تصوير" فيلم "راست".
وأوضح البيان أنّ المرأة نقلت على متن طوافة إلى مستشفى قريب، لكنّها ما لبثت أن فارقت الحياة، بينما يرقد المخرج جويل سوزا في وحدة العناية الفائقة بالمستشفى.
وأضاف أنّ المأساة نجمت عن خلل في سلاح ناري خلّبي، مشيراً إلى أنّ "المحقّقين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف"، من دون أن يحدّد عدد الرصاصات التي أطلقت.
بايدن: انخفاض أسعار الوقود يتوقف على إجراءات تتخذها السعودية
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس، إنه يتوقع انخفاض أسعار الوقود في عام 2022، مشيرا إلى أن أي انخفاض جديد في الأسعار يتوقف على عوامل، منها الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن جهات مكافحة الاحتكار الأمريكية مددت عملية منح الموافقة لما لا يقل عن خمس عمليات اندماج واستحواذ في قطاع النفط والغاز خلال الشهور الثلاثة الماضية، مع تدقيق إدارة بايدن في الصفقات للتصدي للارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.