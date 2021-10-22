بايدن: انخفاض أسعار الوقود يتوقف على إجراءات تتخذها السعودية، وقتيلة في إطلاق نار عن طريق الخطأ خلال تصوير فيلم للنجم أليك بالدوين

لقيت مصورة حتفها وأصيب مخرج بجروح، الخميس، إثر إطلاق الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، النار عليهما من سلاح كان يفترض أن يكون مسدس صوت محشوا بأعيرة خلبية، أثناء تصوير فيلم ويسترن كان يشارك في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وأوضحت شرطة مدينة سانتا في الأمريكية، في بيان، أنّ مديرة التصوير، هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق بالدوين النار من سلاح ناري كان يُستخدَم في تصوير" فيلم "راست".

وأوضح البيان أنّ المرأة نقلت على متن طوافة إلى مستشفى قريب، لكنّها ما لبثت أن فارقت الحياة، بينما يرقد المخرج جويل سوزا في وحدة العناية الفائقة بالمستشفى.

وأضاف أنّ المأساة نجمت عن خلل في سلاح ناري خلّبي، مشيراً إلى أنّ "المحقّقين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف"، من دون أن يحدّد عدد الرصاصات التي أطلقت.