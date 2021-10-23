السعودية تعلن عزمها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060

أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط بالعالم، اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأضاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة مسجلة أمام مبادرة السعودية الخضراء في الرياض، أنه سيتم تخصيص أكثر من 180 مليار دولار للاستثمار من أجل تحقيق هذا الهدف.

و أكد بن سلمان أنه سيتم اتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، في ظل توفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وتعنى مبادرة السعودية الخضراء بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً.

وتأتى هذه التصريحات قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 26" في غلاسكو باسكتلندا.