التطورات في السودان: اعتقال عبد الله حمدوك، وتجمع المهنيين يدعو إلى رفض "الانقلاب العسكري"

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شهد السودان تطورات متلاحقة على مدار الساعات الماضية في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من فترة.

فقد تم اعتقال عدد من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونشر تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان من أبرز الجماعات التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير، منشورا على صفحته على موقع تويتر يدعو السودانيين إلى التظاهر لإفشال " الانقلاب العسكري".

ونشرت الصفحة الخاصة لوزارة الإعلام على موقع فيس بوك ما قالت إنه دعوى من حمدوك للجماهير النزول إلى الشارع للدفاع عن الثورة.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه التلفزيون الرسمي السوداني في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.