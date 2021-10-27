حمدوك في منزله في الخرطوم تحت حراسة مشددة، وخبراء لقاح كورونا في واشنطن يؤكدون أن فوائد تطعيم الأطفال تفوق المخاطر

لايزال الوضع في السودان غامضا، فرغم ما تناقلته الأنباء من عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وزوجته إلى منزلهما في الخرطوم تحت حراسة مشددة، ورغم المحادثة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حمدوك بعد عودته بحسب تغريدة نشرها بلينكن على موقعه، فإن المعلومات عن رئيس الوزراء السوداني لاتزال غير واضحة، ومصيره ومدى الحرية التي يتمتع بها غير معروفة بعد.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الجيش يواصل اعتقال عدد من الوزراء والقادة السياسيين في البلاد. وتم القبض على حمدوك واحتجازه خلال الانقلاب العسكري يوم الاثنين.

ورغم أن السلطات في السودان قد أعادت بحسب وسائل إعلام سودانية خدمات الإنترنت والاتصالات كلهاـ فقد ذكر شاهد عيان من الخرطوم لبي بي سي أن خدمة الإنترنت تتوفر لدقائق معدودة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن رحب بالإفراج عن حمدوك وكرر دعوته للقوات المسلحة السودانية لإطلاق سراح جميع القادة المدنيين الذين تم اعتقالهم في الـ24 ساعة الماضية.

واستمرت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة لليوم الثالث على التوالي عقب انفراد الجيش بالسلطة، وسارت حشود في العاصمة الخرطوم وأغلقت الطرق الرئيسية، مع استمرار العصيان المدني في أرجاء البلاد وانضم عمال شركة النفط الوطنية إلى حركة العصيان المدني التي دعى إليها تجمع المهنيين السودانيين.

وأعلن أمس عدد من سفراء السودان في الخارج في بيان رسمي رفضهم الانقلاب العسكري. وسعى الفريق عبد الفتاح البرهان في مؤتمر صحفي أمس إلى تبرير الانقلاب واتهم جماعات سياسية بتحريض المدنيين على قوات الأمن.