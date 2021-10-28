احتجاجات غاضبة في السودان وتقارير عن جلد متظاهرين وحلق رؤوسهم، ووفاة أكثر من ألف روسي في يوم واحد بسبب كورونا

استمرت الاحتجاجات الشعبية الرافضة للانقلاب العسكري في السودان لليوم الرابع علي التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مثل ود مدني في وسط البلاد وعطبرة في شمالها.

وقطع المحتجون الذين يغلب عليهم عنصر الشباب الطرقات الرئيسية والفرعية داخل الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري بالكتل الأسمنتية والحجارة وجذوع الأشجار.

وتصدت قوات مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع للمحتجين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مما أدى إلى وقوع إصابات وسط المتظاهرين في مدينتي أمدرمان والخرطوم. وأفاد شهود عيان لبي بي سي أن القوات الأمنية تقوم بجلد المتظاهرين بالسياط وحلق رؤوس الشباب بعد إنزالهم من المركبات العامة وتسيء معاملتهم. وقال شاهد عيان وهو طالب جامعي إن عناصر الأمن أنزلته من إحدى المركبات العامة في أمدرمان ثم حلقت راْسه على قارعة الطريق.

ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيتريس القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان إلى فتح حوار مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للقوات المسلحة إن فولكر التقى البرهان وبحثا سبل الخروج من الأزمة السياسية في البلاد. وأوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة استعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم لمساعدة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه قدم بعض المقترحات للعودة إلى حوار شامل وعاجل على أساس الوثيقة الدستورية.

وأقال البرهان مدير هيئة الطيران المدني إبراهيم عدلان من منصبه. ولم يشرالقرار إلى أسباب الإقالة لكن مصادر مطلعة قالت لبي بي سي إن المدير السابق فشل في إقناع العاملين في المطار بإيقاف الإضراب والعودة الى عملهم.

وكانت سلطات المطار قد أعلنت أنها ستستأنف حركة الطيران اعتبارا من الأربعاء بعد ثلاثة ايام من التوقف بسبب حالة عدم الاستقرار في البلاد