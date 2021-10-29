جو بايدن يصف انقلاب السودان بالنكسة الخطيرة، وعون يقول تصريحات قرداحي قبل توزيره لاتعكس موقف الدولة اللبنانية

بريكسيت: بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي لبحث أزمة الصيد
استدعت الحكومة البريطانية السفير الفرنسي في لندن لبحث النزاع المتصاعد بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يطلب من السفير الفرنسي شرح ما سماه الجانب البريطاني "تهديدات مخيبة للآمال وغير متناسبة".
وكانت فرنسا قد احتجزت قارب صيد بريطانيا الخميس في ميناء لوهافر الفرنسي بتهمة العمل بدون تصريح، وغرمت آخر.
كما هددت فرنسا باتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارا من الأسبوع المقبل إن لم يصدر المزيد من التراخيص للقوارب الفرنسية للصيد في المياه حول بريطانيا وجزر القناة.
BBCCopyright: BBC
انقلاب السودان: جو بايدن يطالب بإعادة القيادة المدنية والسماح للمتظاهرين بالاحتجاج
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين في السودان على إعادة الحكم المدني على الفور والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
ودعا بايدن إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر احتجاجا على انقلاب الاثنين بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.
وقال في بيان له "رسالتنا إلى السلطات العسكرية السودانية قوية وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية".
وأضاف أن الأحداث الأخيرة كانت "نكسة خطيرة"، وأكد وقوفه إلى جانب شعب السودان ونضاله السلمي لتحقيق أهداف الثورة".
وارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى 11 متظاهرا، بحسب مصادر طبية.
وأصدر وزراء قوى الحرية والتغيير- بحسب صحيفة “التغيير الالكترونية”- بيانا أكدوا فيه تمسكهم بالحكومة الشرعية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك ودعوا إلى إطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى الدستور، كما دعوا الجماهير لمواصلة التظاهر السلمي والعصيان المدني حتى إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية.
كما ناشدوا القوات المسلحة والقوات النظامية الحفاظ على سلامة المواطنين والامتناع عن استخدام العنف وإطلاق النار لمنعهم من التعبير عن مواقفهم من الانقلاب العسكري.
ReutersCopyright: Reuters
تصريحات جورج قرداحي: ميشال عون يقول مواقف أي طرف سياسي لا يجوز أن تعتبر مواقف للدولة
قال رئيس لبنان العماد ميشال عون إن تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، علما أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف للدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
ويتابع الوزير جورج قرداحي في وزارة الإعلام بحسب وسائل إعلام محلية تبعات الحملة التي استهدفته ووصلت إلى المطالبة باستقالته، وهو ما أعلنته شخصيات سعودية وخليجية علناً، ورفض قرداحي مجرد بحث فكرة الاستقالة أو الاعتذار، لاعتبار هذا انتهاكا مهينا للسيادة.
وقد تلقى قرداحي دعم المرجعية السياسية التي سمته للحكومة بموقف واضح من رئيس تيار المردة النائب السابق وصدر ليل أمس بيان عن حزب الله، يعلن التضامن مع قرداحي، ويحذر من التفكير في إقالته أو مطالبته بالاستقالة.
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بريكسيت: بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي لبحث أزمة الصيد
استدعت الحكومة البريطانية السفير الفرنسي في لندن لبحث النزاع المتصاعد بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يطلب من السفير الفرنسي شرح ما سماه الجانب البريطاني "تهديدات مخيبة للآمال وغير متناسبة".
وكانت فرنسا قد احتجزت قارب صيد بريطانيا الخميس في ميناء لوهافر الفرنسي بتهمة العمل بدون تصريح، وغرمت آخر.
كما هددت فرنسا باتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارا من الأسبوع المقبل إن لم يصدر المزيد من التراخيص للقوارب الفرنسية للصيد في المياه حول بريطانيا وجزر القناة.
انقلاب السودان: جو بايدن يطالب بإعادة القيادة المدنية والسماح للمتظاهرين بالاحتجاج
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين في السودان على إعادة الحكم المدني على الفور والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
ودعا بايدن إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر احتجاجا على انقلاب الاثنين بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.
وقال في بيان له "رسالتنا إلى السلطات العسكرية السودانية قوية وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية". وأضاف أن الأحداث الأخيرة كانت "نكسة خطيرة"، وأكد وقوفه إلى جانب شعب السودان ونضاله السلمي لتحقيق أهداف الثورة".
وارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى 11 متظاهرا، بحسب مصادر طبية.
وأصدر وزراء قوى الحرية والتغيير- بحسب صحيفة “التغيير الالكترونية”- بيانا أكدوا فيه تمسكهم بالحكومة الشرعية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك ودعوا إلى إطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى الدستور، كما دعوا الجماهير لمواصلة التظاهر السلمي والعصيان المدني حتى إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية.
كما ناشدوا القوات المسلحة والقوات النظامية الحفاظ على سلامة المواطنين والامتناع عن استخدام العنف وإطلاق النار لمنعهم من التعبير عن مواقفهم من الانقلاب العسكري.
تصريحات جورج قرداحي: ميشال عون يقول مواقف أي طرف سياسي لا يجوز أن تعتبر مواقف للدولة
قال رئيس لبنان العماد ميشال عون إن تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، علما أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف للدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
ويتابع الوزير جورج قرداحي في وزارة الإعلام بحسب وسائل إعلام محلية تبعات الحملة التي استهدفته ووصلت إلى المطالبة باستقالته، وهو ما أعلنته شخصيات سعودية وخليجية علناً، ورفض قرداحي مجرد بحث فكرة الاستقالة أو الاعتذار، لاعتبار هذا انتهاكا مهينا للسيادة.
وقد تلقى قرداحي دعم المرجعية السياسية التي سمته للحكومة بموقف واضح من رئيس تيار المردة النائب السابق وصدر ليل أمس بيان عن حزب الله، يعلن التضامن مع قرداحي، ويحذر من التفكير في إقالته أو مطالبته بالاستقالة.