حشود مليونية في السودان لرفض الانقلاب والجيش يغلق الطرق والجسور ويقطع الانترنت، وكوفيد وتغير المناخ على رأس قمة العشرين

يشهد السودان اليوم احتجاجات حاشدة على الانقلاب العسكري، ودعا المنظمون إلى مسيرة مليونية للتعبير عن الغضب الشعبي من انفراد الجيش بالسلطة. ويتوقع أن تلاقي الدعوة استجابة واسعة من قطاعات المجتمع السوداني.

وأغلق الجيش جميع الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث منذ مساء أمس. وانتشرت قوات الأمن المشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع بكثافة في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش وفي النقاط الحيوية وبعض الشوارع الرئيسية. ومن المتوقع أن تخرج التظاهرات في تلك المناطق.

ويسعى المنظمون إلى ألا تكون التجمعات مركزية في مكان واحد. وتتركز المطالب الأساسية للمتظاهرين على تخلي الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية عن مقاليد السلطة وإعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه بكامل صلاحياته.

ودعت السفارتان الأمريكية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة في الخرطوم في بيانات مساء أمس السلطات السودانية إلى التعامل السلمي مع المشاركين في التظاهرات اليوم، وتعهد البرهان في تصريحات له مساء الجمعة بتوفير الحماية للتظاهرات طالما كانت سلمية.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على موقع تويتر، أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب شعب السودان، وقال إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول. كما حثت بريطانيا على ضبط النفس. وفي وقت سابق قال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية ان ما بين 20 و 30 شخصا قتلوا منذ انقلاب يوم الاثنين وإن نحو 30 سياسيا لا يزالون رهن الاعتقال.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حث القادة العسكريين في السودان على إعادة الحكم المدني على الفور والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

ونشر موقع صحيفة التغيير الإلكتروني أن قوة من الدعم السريع داهمت بيت القيادي محمد ضياء الدين وفقا لأحد أقاربه الذي أكد تعرضه لإصابات شديدة. ونقل عن شهود عيان تعذيب السياسيين خالد عمر ومدني عباس، وتمكنت الفرق الطبية من رصد عدد القتلى في الاحتجاجات وقالت إنه بلغ 11 شخصا، لكن لجنة طبية مستقلة ذكرت أمس أنه من المستحيل معرفة العدد الحقيقي للقتلى.