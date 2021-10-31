أول ظهور علني للقائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة، وفي العراق سقوط ثلاثة صواريخ في منطقة المنصور وسط بغداد

تبدأ قمة تغير المناخ 26 المرتقبة في وقت لاحق اليوم في مدينة غلاسغو الاسكتلندية.

سيبحث قادة العالم ومندوبون من 200 دولة تقريبا كيفية خفض الانبعاثات السامة بحلول عام 2030 وحماية البيئة على كوكبنا الأرض، فالكارثة البيئية والمناخية أصبحت واقعا نعيشه مع ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها البشر.

وعبر عن هذا باختصار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عندما قال إن "القمة هي لحظة مواجهة الحقيقة، والسؤال الذي يطرحه الجميع هو إن كنا سنغتنم هذه اللحظة أو ندع الفرصة تفلت من أيدينا".

يستمر المؤتمر لمدة أسبوعين، وسيسمع العالم في اليوم الأول تقريرا عن حالة المناخ أعدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وسيقدم دراسة مقارنة لدرجات الحرارة العالمية هذا العام والمتوقعة في السنوات المقبلة.

فالتقلبات المناخية لم تعد خفية إذ إن ظواهر الجو غير المسبوقة من موجات حر وفيضانات وحرائق غابات وجفاف تزايدت في الفترة الأخيرة إلى حد خطير.

فالعقد الماضي هو الأكثر حرارة على الإطلاق، وهناك حاجة ملحة وعاجلة إلى عمل جماعي.

ويعد هذا التجمع الدولي برعاية الأمم المتحدة هو أحد أكبر القمم التي تستضيفها بريطانيا على الإطلاق ، وقد تأجلت لمدة عام بسبب الوباء، وهو المؤتمر الـ26.

سيصل معظم القادة في وقت متأخر من مساء الأحد. ويسافر الكثيرون من قمة الـ20 في روما إلى غلاسغو في بريطانيا.

يوم الأحد هو يوم افتتاح احتفالي إلى حد كبير، وتتخلله خطابات مختلفة ولعل كلمة وزير خارجية جزر المالديف المهددة بتغير المناخ بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر قد تكون الأكثر إثارة.