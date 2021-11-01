بوريس جونسون يحذر في قمة المناخ من أن العالم يقترب من "ساعة الصفر" والسلطات الأمنية السودانية تعيد اعتقال قادة من حزب المؤتمر الوطني

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 600 مليون يورو للأنوروا والخزينة الفلسطينية
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات قيمتها 600 مليون يورو لوكالة الأونروا والخزينة الفلسطينية والمشاريع التطويرية في الأراضي الفلسطينية، خلال العام القادم عن عامي 2021 و2022.
وجاءت هذه التعهدات خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطين محمد أشتية إلى بروكسل ولوكسمبورغ.
وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، إن 32 مليون يورو ستصل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا خلال الأيام القادمة، وستخصص لدعم الرواتب، وهذا المبلغ من بواقي تعهدات الدعم الأوروبي عن العام 2020.
انقلاب السودان: السلطات الأمنية تعيد اعتقال قادة من حزب المؤتمر الوطني
أكدت مصادر في الجيش السوداني لبي بي سي أن السلطات الأمنية أعادت اعتقال قادة من حزب المؤتمر الوطني المنحل بعد ساعات من الإفراج عنهم.
وأوضحت المصادر أن القائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أمر بإعادة اعتقال أولئك القادة بعد الإفراج عنهم من قبل النائب العام قبيل إقالته.
وكان النائب العام السوداني المقال مبارك محمود قد أفرج عن عدد من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من بينهم وزير الخارجية السابق ورئيس الحزب المؤتمر إبراهيم غندور والناطق باسم جهاز المخابرات الوطني السابق الشاذلي المادح.
في هذه الأثناء، قررالمحتجون في شرقي السودان إعادة فتح الموانئ في مدينة بورتسودان والطريق الرئيسي الذي يربط تلك الموانئ بالعاصمة الخرطوم، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق.
وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل البجا الناظر محمد الأمين تِرِك لبي بي سي إن الخطوة جاءت "تقديرا للظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد.
وأشار تِرِك إلى أن إعادة فتح الموانئ والطرقات سيكون لمدة شهر واحد فقط حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن المحتجين ما زالوا متمسكين بمطالبهم وعلى رأسها إلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام.
الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان يفوز بأغلبية كبيرة في مجلس النواب
EPACopyright: EPA
أعلن رئيس الوزراء
الياباني فوميو كيشيدا فوز حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم بأغلبية كبيرة في مجلس النواب بعد حصوله على 261 مقعدا في الانتخابات الوطنية التي جرت يوم أمس الأحد.
وتكفل هذه النتيجة للحزب حكم البلاد بدون شريكه في الائتلاف حزب كوميتو، بعد تجاوزه الأغلبية البرلمانية التي تتيح الانفراد
بتشكيل الحكومة وهي 233 مقعدا.
وتعد هذة النتيجة انتصارا كبيرا لكيشيدا، الذي تولى رئاسة الوزراء
قبل شهر فقط بعد استقالة سلفه يوشهيدي سوجا عقب انتقادات لطريقة تعامله مع وباء كورونا، وانخفاض شعبية الحزب الديمقراطي في
استطلاعات الرأي.
وشغل كيشيدا
سابقا منصب وزير خارجية البلاد من 2012 إلى 2017 .
وكانت استطلاعات الرأي
الأولية قد اشارت إلى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيحتاج إلى الاعتماد على شريكه
في الائتلاف حزب كوميتو للحصول على الأغلبية، لكن النتائج تحدت التوقعات، كما بات للائتلاف الان 293 مقعدًا.
وفي رد فعل على هذه النتيجة أغلق مؤشر نيكاي 225 القياسي لليابان مرتفعاً
بنسبة 2.6 في المئة ، حيث يراهن المستثمرون على أن الأغلبية المطلقة للحزب الديمقراطي الليبرالي
تعني أن خطط كيشيدا للتحفيز الاقتصادي ستمر بسلاسة عبر البرلمان.
أنباء عن تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم من قبل قراصنة
أفادت أنباء بأن القوات البحرية الإيرانية أحبطت صباح اليوم الإثنين
هجوما من قبل "قراصنة "على ناقلة نفط إيرانية، كانت في طريقها إلى خليج
عدن قبل دخولها مضيق باب المندب.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 4 زوارق "مشبوهة"
على متنها من 4 إلى 6 مسلحين اقتربت من الناقلة الايرانية، ولكن فرق الحراسة البحرية المرافقة
تحركت على الفور، وأطلقت "أعيرة نارية تحذيرية"، فلاذت الزوارق بالفرار.
فيروس كورونا: أستراليا تعيد فتح حدودها بعد إغلاق لأكثر من 600 يوم
أعادت أستراليا اليوم الإثنين فتح حدودها، بعد ما
يقرب من 600 يوم من الإغلاق والتدابير الأكثر صرامة في العالم للحد من انتشار وباء
كورونا.
وكانت أستراليا فرضت الإغلاق في 20 مارس/آذار 2020، وأدى إغلاق الحدود منذ
نحو 19 شهرا إلى تقطع السبل بعشرات آلاف الاستراليين في الخارج، بسبب ندرة الرحلات،
وحاجة الاستراليين الراغبين بالعودة إلى بلدهم الحصول على إذن خاص، إضافة إلى حجر
صحي مكلف للغاية في فندق لمدة 14 يوما.
وقررت أكبر مدينتين في البلاد، سيدني وملبورن، إلغاء هذه التدابير والسماح
للأستراليين الملقحين بالكامل الآن بالسفر دون الحجر الصحي.
وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت
موريسون "إنه يوم عظيم بالنسبة لأستراليا"، وأضاف في منشور على فيسبوك إن
البلاد اصبحت الآن "مستعدة للانطلاق!"
واستقبل القرار بالترحيب من شركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس"
التي اوقفت جزءا كبيرا من رحلاتها، واعرب رئيسها التنفيذي آلان جويس عن سعادته
باستئناف الرحلات الدولية الذي "تأخر جدا".
وشهد مطار سيدني فجر اليوم، مشاهد مؤثرة للقاء عائلات واحبة
لكن ستظل بعض الولايات الأسترالية التي لا يزال معدل التطعيم فيها منخفضاً
مغلقة. وسيسري الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما، حسب وكالة فرانس برس.
قمة المناخ: العالم يقترب من "ساعة الصفر"
المشهد بعد اليوم الأول للقمة يبدو "قاتما بعض الشيء"
أنطوان خوري
موفد بي بي سي عربي إلى قمة المناخ في غلاسكو
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن العالم يقترب من "ساعة الصفر" بعد أن ضيع كثيراً من الوقت للتعامل بجدية مع أزمة تغير المناخ.
وجاءت تصريحات جونسون خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها بلاده في مدينة غلاسكو.
تحليل أنطوان خوري، موفد بي بي سي عربي إلى القمة:
حتى قبل تصريحاته في قمة المناخ جاء ما قاله بوريس جونسون في قمة مجموعة العشرين في مدينة ميلانو الإيطالية قبل أيام: "إذا فشل مؤتمر المناخ في غلاسكو فكل شيء سيفشل"، ليثير استغراب البعض هنا في غلاسكو كونه صادر عن سياسي كان أساساً ضمن المشككين فيما يعرف بالاحتباس الحراري. لكن يبدو أن أدلة العلماء أقنعته بأن ما يجري خطير للغاية.
تحذير جونسون يأتي على خلفية اعتبار الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جين بينغ المؤتمر قد يعتبر مؤشرا غير جيد.
هذان الموقفان عصفا بأروقة COP26. المحللون والصحفيون هنا في غلاسكو اعتبروا ذلك أمراً غير إيجابي، وقد ينسحب ذلك على نتائج القمة.
مواقف أخرى غير واضحة، تُبقي على غموض مواقف العديد من المشاركين وغير المشاركين، لا سيما الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي لم يحضر قمة غلاسكو.
المشهد بعد اليوم الأول للقمة، بدا قاتماً بعض الشيء.
لكن في المقابل هناك معسكر آخر لديه تفاؤل حذر، وهذا يرتكز إلى الدفع القوي من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعرضت بلادها لكوارث طبيعية أودت بحياة عشرات الأشخاص ودمرت قرى بحالها خلال فصل الشتاء الماضي.
هؤلاء يعتبرون أن وصول الظواهر المناخية المدمرة إلى عقر دارهم أكثر من ناقوس خطر، هو ترجمة حقيقية للكارثة، وبالتالي هناك دفع نحو التوصل إلى حلول لتصفير الانبعاثات الكربونية ما بين عامي 2050 و 2060، والاحتفاظ بروح قمة المناخ التي انعقدت في باريس عام 2015 والتي يقضي اتفاقها بوضع حد للزيادة في درجة حرارة كوكب الأرض بين درجتين ودرجة ونصف درجة مئوية.
معظم الدول النامية تقف مندهشة إن لم تكن مضطربة أمام هذا المشهد المنقسم، فجميع هذه الدول تريد التزامات واضحة المعالم حول الاقتصاد الأخضر والمساعدات والهبات المالية لها بصفتها الأكثر تضررا.
رئيس مالاوي ماكارثي شاكويرا صرح أمس لبي بي سي أن "مليارات الدولارات التي عرضتها الدول الصناعية في إطار مواجهة التغير المناخي، ليست صدقة، فإما الوفاء بالتزاماتكم أو اهلكوا معنا".
الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني يومان مفصليان في توجه هذه القمة، فالقادة سيضعون أوراقهم على الطاولة وأمام وسائل الإعلام وخبراء البيئة والنشطاء والمنظمات غير الحكومية.
كل ما علينا عمله هو قراءة السطور بوضوح والقراءة مرة أخرى بين السطور.
تغطية مباشرة
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الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 600 مليون يورو للأنوروا والخزينة الفلسطينية
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات قيمتها 600 مليون يورو لوكالة الأونروا والخزينة الفلسطينية والمشاريع التطويرية في الأراضي الفلسطينية، خلال العام القادم عن عامي 2021 و2022.
وجاءت هذه التعهدات خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطين محمد أشتية إلى بروكسل ولوكسمبورغ.
وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، إن 32 مليون يورو ستصل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا خلال الأيام القادمة، وستخصص لدعم الرواتب، وهذا المبلغ من بواقي تعهدات الدعم الأوروبي عن العام 2020.
انقلاب السودان: السلطات الأمنية تعيد اعتقال قادة من حزب المؤتمر الوطني
أكدت مصادر في الجيش السوداني لبي بي سي أن السلطات الأمنية أعادت اعتقال قادة من حزب المؤتمر الوطني المنحل بعد ساعات من الإفراج عنهم.
وأوضحت المصادر أن القائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أمر بإعادة اعتقال أولئك القادة بعد الإفراج عنهم من قبل النائب العام قبيل إقالته.
وكان النائب العام السوداني المقال مبارك محمود قد أفرج عن عدد من قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من بينهم وزير الخارجية السابق ورئيس الحزب المؤتمر إبراهيم غندور والناطق باسم جهاز المخابرات الوطني السابق الشاذلي المادح.
في هذه الأثناء، قررالمحتجون في شرقي السودان إعادة فتح الموانئ في مدينة بورتسودان والطريق الرئيسي الذي يربط تلك الموانئ بالعاصمة الخرطوم، وذلك بعد أسابيع من الإغلاق.
وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل البجا الناظر محمد الأمين تِرِك لبي بي سي إن الخطوة جاءت "تقديرا للظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد.
وأشار تِرِك إلى أن إعادة فتح الموانئ والطرقات سيكون لمدة شهر واحد فقط حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن المحتجين ما زالوا متمسكين بمطالبهم وعلى رأسها إلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام.
الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان يفوز بأغلبية كبيرة في مجلس النواب
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فوز حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم بأغلبية كبيرة في مجلس النواب بعد حصوله على 261 مقعدا في الانتخابات الوطنية التي جرت يوم أمس الأحد.
وتكفل هذه النتيجة للحزب حكم البلاد بدون شريكه في الائتلاف حزب كوميتو، بعد تجاوزه الأغلبية البرلمانية التي تتيح الانفراد بتشكيل الحكومة وهي 233 مقعدا.
وتعد هذة النتيجة انتصارا كبيرا لكيشيدا، الذي تولى رئاسة الوزراء قبل شهر فقط بعد استقالة سلفه يوشهيدي سوجا عقب انتقادات لطريقة تعامله مع وباء كورونا، وانخفاض شعبية الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي.
وشغل كيشيدا سابقا منصب وزير خارجية البلاد من 2012 إلى 2017 .
وكانت استطلاعات الرأي الأولية قد اشارت إلى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيحتاج إلى الاعتماد على شريكه في الائتلاف حزب كوميتو للحصول على الأغلبية، لكن النتائج تحدت التوقعات، كما بات للائتلاف الان 293 مقعدًا.
وفي رد فعل على هذه النتيجة أغلق مؤشر نيكاي 225 القياسي لليابان مرتفعاً بنسبة 2.6 في المئة ، حيث يراهن المستثمرون على أن الأغلبية المطلقة للحزب الديمقراطي الليبرالي تعني أن خطط كيشيدا للتحفيز الاقتصادي ستمر بسلاسة عبر البرلمان.
أنباء عن تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم من قبل قراصنة
أفادت أنباء بأن القوات البحرية الإيرانية أحبطت صباح اليوم الإثنين هجوما من قبل "قراصنة "على ناقلة نفط إيرانية، كانت في طريقها إلى خليج عدن قبل دخولها مضيق باب المندب.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 4 زوارق "مشبوهة" على متنها من 4 إلى 6 مسلحين اقتربت من الناقلة الايرانية، ولكن فرق الحراسة البحرية المرافقة تحركت على الفور، وأطلقت "أعيرة نارية تحذيرية"، فلاذت الزوارق بالفرار.
فيروس كورونا: أستراليا تعيد فتح حدودها بعد إغلاق لأكثر من 600 يوم
أعادت أستراليا اليوم الإثنين فتح حدودها، بعد ما يقرب من 600 يوم من الإغلاق والتدابير الأكثر صرامة في العالم للحد من انتشار وباء كورونا.
وكانت أستراليا فرضت الإغلاق في 20 مارس/آذار 2020، وأدى إغلاق الحدود منذ نحو 19 شهرا إلى تقطع السبل بعشرات آلاف الاستراليين في الخارج، بسبب ندرة الرحلات، وحاجة الاستراليين الراغبين بالعودة إلى بلدهم الحصول على إذن خاص، إضافة إلى حجر صحي مكلف للغاية في فندق لمدة 14 يوما.
وقررت أكبر مدينتين في البلاد، سيدني وملبورن، إلغاء هذه التدابير والسماح للأستراليين الملقحين بالكامل الآن بالسفر دون الحجر الصحي.
وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون "إنه يوم عظيم بالنسبة لأستراليا"، وأضاف في منشور على فيسبوك إن البلاد اصبحت الآن "مستعدة للانطلاق!"
واستقبل القرار بالترحيب من شركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" التي اوقفت جزءا كبيرا من رحلاتها، واعرب رئيسها التنفيذي آلان جويس عن سعادته باستئناف الرحلات الدولية الذي "تأخر جدا".
وشهد مطار سيدني فجر اليوم، مشاهد مؤثرة للقاء عائلات واحبة
لكن ستظل بعض الولايات الأسترالية التي لا يزال معدل التطعيم فيها منخفضاً مغلقة. وسيسري الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما، حسب وكالة فرانس برس.
قمة المناخ: العالم يقترب من "ساعة الصفر"
المشهد بعد اليوم الأول للقمة يبدو "قاتما بعض الشيء"
أنطوان خوري
موفد بي بي سي عربي إلى قمة المناخ في غلاسكو
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن العالم يقترب من "ساعة الصفر" بعد أن ضيع كثيراً من الوقت للتعامل بجدية مع أزمة تغير المناخ.
وجاءت تصريحات جونسون خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها بلاده في مدينة غلاسكو.
تحليل أنطوان خوري، موفد بي بي سي عربي إلى القمة:
حتى قبل تصريحاته في قمة المناخ جاء ما قاله بوريس جونسون في قمة مجموعة العشرين في مدينة ميلانو الإيطالية قبل أيام: "إذا فشل مؤتمر المناخ في غلاسكو فكل شيء سيفشل"، ليثير استغراب البعض هنا في غلاسكو كونه صادر عن سياسي كان أساساً ضمن المشككين فيما يعرف بالاحتباس الحراري. لكن يبدو أن أدلة العلماء أقنعته بأن ما يجري خطير للغاية.
تحذير جونسون يأتي على خلفية اعتبار الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جين بينغ المؤتمر قد يعتبر مؤشرا غير جيد.
هذان الموقفان عصفا بأروقة COP26. المحللون والصحفيون هنا في غلاسكو اعتبروا ذلك أمراً غير إيجابي، وقد ينسحب ذلك على نتائج القمة.
مواقف أخرى غير واضحة، تُبقي على غموض مواقف العديد من المشاركين وغير المشاركين، لا سيما الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي لم يحضر قمة غلاسكو.
المشهد بعد اليوم الأول للقمة، بدا قاتماً بعض الشيء.
لكن في المقابل هناك معسكر آخر لديه تفاؤل حذر، وهذا يرتكز إلى الدفع القوي من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعرضت بلادها لكوارث طبيعية أودت بحياة عشرات الأشخاص ودمرت قرى بحالها خلال فصل الشتاء الماضي.
هؤلاء يعتبرون أن وصول الظواهر المناخية المدمرة إلى عقر دارهم أكثر من ناقوس خطر، هو ترجمة حقيقية للكارثة، وبالتالي هناك دفع نحو التوصل إلى حلول لتصفير الانبعاثات الكربونية ما بين عامي 2050 و 2060، والاحتفاظ بروح قمة المناخ التي انعقدت في باريس عام 2015 والتي يقضي اتفاقها بوضع حد للزيادة في درجة حرارة كوكب الأرض بين درجتين ودرجة ونصف درجة مئوية.
معظم الدول النامية تقف مندهشة إن لم تكن مضطربة أمام هذا المشهد المنقسم، فجميع هذه الدول تريد التزامات واضحة المعالم حول الاقتصاد الأخضر والمساعدات والهبات المالية لها بصفتها الأكثر تضررا.
رئيس مالاوي ماكارثي شاكويرا صرح أمس لبي بي سي أن "مليارات الدولارات التي عرضتها الدول الصناعية في إطار مواجهة التغير المناخي، ليست صدقة، فإما الوفاء بالتزاماتكم أو اهلكوا معنا".
الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني يومان مفصليان في توجه هذه القمة، فالقادة سيضعون أوراقهم على الطاولة وأمام وسائل الإعلام وخبراء البيئة والنشطاء والمنظمات غير الحكومية.
كل ما علينا عمله هو قراءة السطور بوضوح والقراءة مرة أخرى بين السطور.