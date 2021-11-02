قوى الحرية والتغيير في السودان ترفض التفاوض مع العسكر، و"زيارة" وفد إسرائيلي للخرطوم، والعالم يفقد كل دقيقة مايعادل 27 ملعب كرة قدم من الغابات

قالت مصادر مطلعة لـصحيفة (السوداني) إن وفدا إسرائليا زار الخرطوم خلال الأيام الماضية، ولم تكشف المصادر عن طبيعة الزيارة والغرض منها.

ورفض تحالف قوى الحرية والتغيير أمس أي مفاوضات مع المجلس العسكري، بينما اقترح العديد من الوسطاء خطة لتشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة عبد الله حمدوك.

وقال مبعوث الامم المتحدة للخرطوم إن جهود الوساطة في السودان والخارج جارية للتوصل الى حل لأزمة البلاد التي بدأت منذ الاطاحة بالحكومة المدنية في انقلاب عسكري، وحث السودان على العودة إلى خطة الانتقال السياسي للسلطة.

وقال رئيس وزراء السودان المعزول عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين، وعودة حكومته لمباشرة عملها، يمثلان مدخلا لحل الأزمة الناجمة عن إجراءات الجيش الأخيرة في السودان. وجاء تصريحه بعد لقائه سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في مقر إقامته. حيث يوضع تحت الإقامة الجبرية.

وأبلغ سفراء الترويكا حمدوك، بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة. كما أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرتيس، أن جهود الوساطة في السودان وفي الخارج تجري لإيجاد مخرج للأزمة.

وتشهد الخرطوم، توافد عدد من المبعوثين الدوليين والإقليميين، في محاولات لإجراء وساطة بين الأطراف السودانية، بينما تداولت الأنباء مقترحا بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة، وتعيين حكومة تكنوقراط.

وتقود 6 جهات محلية وإقليمية ودولية مبادرات أبرزها تلك التي يتبناها فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة المتكاملة لدعم العملية الانتقالية في السودان “يونيتامس”.

وعلى الصعيد الميداني، واصلت القوات الأمنية عمليات المداهمة داخل عدد من الأحياء السكنية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري لفتح الطرق وتفريق المظاهرات الليلية باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء. وأكدت عدة مجموعات مهنية بحسب وسائل إعلام محلية، التزامها بالإضراب العام، وبدأت لجان المقاومة في وضع جداول لاحتجاجات جديدة وعصيان مدني.

وقالت نقابة الأطباء وشاهد عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المواطنين في أحد أحياء أم درمان يوم أمس الاثنين. وأصيب أربعة أشخاص بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان.