احتجاجات في 200 مدينة كبرى تطالب بإنقاذ كوكب الأرض، واتهام شاب بخطف طفلة أسترالية في الرابعة من عمرها وإخفائها 18 يوما

اتهام شاب أسترالي بخطف طفلة في الرابعة وإخفائها 18 يوما
اتهم رجل أسترالي باختطاف الطفلة كليو سميث البالغة من العمر أربع سنوات، وأنقذتها الشرطة يوم الأربعاء الماضي بعد أن فقدت لمدة 18 يوما.
ومثل تيرينس داريل كيلي، وعمره 36 عاما، أمام محكمة في مدينة كارنارفون بتهمة أخذ طفل بالإكراه أو بالإغراء.
وقالت الشرطة إن كيلي لا علاقة له بأسرة الطفلة، ونقل إلى المستشفى بعد إصابات سببها لنفسه قبل توجيه الاتهام إليه، ولم يطلب الإفراج عنه بكفالة كما لم يقدم التماسا في المحكمة.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه سيسجن احتياطيا حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول.
وتقول الشرطة أنه تصرف بمفرده. وكان الخطف غير مخطط له مستغلا الظرف الذي كانت فيه الطفلة.
وعبر جيران كيلي عن صدمتهم من احتمال ضلوعه في الجريمة، وقالوا إنه رجل "هادئ للغاية و منطو على نفسه".
أفادت قناة إي بي سي الإخبارية أن أحد الجيران شاهد كيلي وهو يشتري حفاضات، وربما كان هذا هو الخيط الذي ساعد الشرطة.
وعادت الطفلة كليوي إلى أسرتها الآن وإلى حياتها الطبيعية. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، ستعرض خلال الأيام المقبلة على إخصائيين لإجراء مقابلة معها، وتقديم المساعدة لوالديها في كيفية التعامل مع ذكرياتها عن الحادث.
WA POLICECopyright: WA POLICE
قمة المناخ: مظاهرات تعم العالم تحت شعار "اليوم العالمي من أجل العدالة المناخية"
بدأ يوم من الاحتجاجات العالمية للمطالبة بالعمل الجاد للحد من تغير المناخ، وانطلقت أول مظاهرة احتجاج في أستراليا.
وستقام مظاهرات عديدة في معظم مدن العالم الكبرى في أكثر من 200 مدينة حول العالم.
يطلق على هذا اليوم "اليوم العالمي من أجل العدالة المناخية". وتهدف هذه التحركات إلى المطالبة بـ "العدالة المناخية" واتخاذ تدابير فورية من أجل المجتمعات المتضررة فعليا بتغير المناخ، لا سيما في بلدان الجنوب الأكثر فقرا. وتهدف أيضا إلى تشجيع القادة السياسيين على تقديم التزامات أكبر وأكثر حزما للحد من تغير المناخ.
وجاءت هذه التظاهرات غداة دعوة أطلقها آلاف الشباب أمس في غلاسكو - المدينة المضيفة لمؤتمر المناخ - من أجل العمل في مواجهة ما وصف بحالة الطوارئ المناخية.
ويتوقع أن يصل عدد لمشاركين في مظاهرة غلاسكو اليوم بحسب مصادر الشرطة إلى 50 ألف شخص. ويطالب المحتجون القادة ببذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أسرع لمواجهة الآثار المدمرة لارتفاع درجات الحرارة بسبب انبعاثات الغازات الناتجة عن الأنشطة البشرية.
وقالت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ: التزامات البلدان لمكافحة إزالة الغابات أو تقليل انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي أو وضع حد للوقود الأحفوري غير واضحة، فنحن نريد أفعالا لا أقوالا.
ورهانات المؤتمر كبيرة لأنها تزامنت مع الوباء الذي أضعف البلدان الفقيرة التي هي أول من سيعاني من تغيرات المناخ.
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اتهام شاب أسترالي بخطف طفلة في الرابعة وإخفائها 18 يوما
اتهم رجل أسترالي باختطاف الطفلة كليو سميث البالغة من العمر أربع سنوات، وأنقذتها الشرطة يوم الأربعاء الماضي بعد أن فقدت لمدة 18 يوما.
ومثل تيرينس داريل كيلي، وعمره 36 عاما، أمام محكمة في مدينة كارنارفون بتهمة أخذ طفل بالإكراه أو بالإغراء.
وقالت الشرطة إن كيلي لا علاقة له بأسرة الطفلة، ونقل إلى المستشفى بعد إصابات سببها لنفسه قبل توجيه الاتهام إليه، ولم يطلب الإفراج عنه بكفالة كما لم يقدم التماسا في المحكمة.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه سيسجن احتياطيا حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول. وتقول الشرطة أنه تصرف بمفرده. وكان الخطف غير مخطط له مستغلا الظرف الذي كانت فيه الطفلة.
وعبر جيران كيلي عن صدمتهم من احتمال ضلوعه في الجريمة، وقالوا إنه رجل "هادئ للغاية و منطو على نفسه".
أفادت قناة إي بي سي الإخبارية أن أحد الجيران شاهد كيلي وهو يشتري حفاضات، وربما كان هذا هو الخيط الذي ساعد الشرطة.
وعادت الطفلة كليوي إلى أسرتها الآن وإلى حياتها الطبيعية. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، ستعرض خلال الأيام المقبلة على إخصائيين لإجراء مقابلة معها، وتقديم المساعدة لوالديها في كيفية التعامل مع ذكرياتها عن الحادث.
قمة المناخ: مظاهرات تعم العالم تحت شعار "اليوم العالمي من أجل العدالة المناخية"
بدأ يوم من الاحتجاجات العالمية للمطالبة بالعمل الجاد للحد من تغير المناخ، وانطلقت أول مظاهرة احتجاج في أستراليا.
وستقام مظاهرات عديدة في معظم مدن العالم الكبرى في أكثر من 200 مدينة حول العالم.
يطلق على هذا اليوم "اليوم العالمي من أجل العدالة المناخية". وتهدف هذه التحركات إلى المطالبة بـ "العدالة المناخية" واتخاذ تدابير فورية من أجل المجتمعات المتضررة فعليا بتغير المناخ، لا سيما في بلدان الجنوب الأكثر فقرا. وتهدف أيضا إلى تشجيع القادة السياسيين على تقديم التزامات أكبر وأكثر حزما للحد من تغير المناخ.
وجاءت هذه التظاهرات غداة دعوة أطلقها آلاف الشباب أمس في غلاسكو - المدينة المضيفة لمؤتمر المناخ - من أجل العمل في مواجهة ما وصف بحالة الطوارئ المناخية.
ويتوقع أن يصل عدد لمشاركين في مظاهرة غلاسكو اليوم بحسب مصادر الشرطة إلى 50 ألف شخص. ويطالب المحتجون القادة ببذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أسرع لمواجهة الآثار المدمرة لارتفاع درجات الحرارة بسبب انبعاثات الغازات الناتجة عن الأنشطة البشرية.
وقالت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ: التزامات البلدان لمكافحة إزالة الغابات أو تقليل انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي أو وضع حد للوقود الأحفوري غير واضحة، فنحن نريد أفعالا لا أقوالا.
ورهانات المؤتمر كبيرة لأنها تزامنت مع الوباء الذي أضعف البلدان الفقيرة التي هي أول من سيعاني من تغيرات المناخ.