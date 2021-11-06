احتجاجات في 200 مدينة كبرى تطالب بإنقاذ كوكب الأرض، واتهام شاب بخطف طفلة أسترالية في الرابعة من عمرها وإخفائها 18 يوما

اتهم رجل أسترالي باختطاف الطفلة كليو سميث البالغة من العمر أربع سنوات، وأنقذتها الشرطة يوم الأربعاء الماضي بعد أن فقدت لمدة 18 يوما.

ومثل تيرينس داريل كيلي، وعمره 36 عاما، أمام محكمة في مدينة كارنارفون بتهمة أخذ طفل بالإكراه أو بالإغراء.

وقالت الشرطة إن كيلي لا علاقة له بأسرة الطفلة، ونقل إلى المستشفى بعد إصابات سببها لنفسه قبل توجيه الاتهام إليه، ولم يطلب الإفراج عنه بكفالة كما لم يقدم التماسا في المحكمة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه سيسجن احتياطيا حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول. وتقول الشرطة أنه تصرف بمفرده. وكان الخطف غير مخطط له مستغلا الظرف الذي كانت فيه الطفلة.

وعبر جيران كيلي عن صدمتهم من احتمال ضلوعه في الجريمة، وقالوا إنه رجل "هادئ للغاية و منطو على نفسه".

أفادت قناة إي بي سي الإخبارية أن أحد الجيران شاهد كيلي وهو يشتري حفاضات، وربما كان هذا هو الخيط الذي ساعد الشرطة.

وعادت الطفلة كليوي إلى أسرتها الآن وإلى حياتها الطبيعية. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، ستعرض خلال الأيام المقبلة على إخصائيين لإجراء مقابلة معها، وتقديم المساعدة لوالديها في كيفية التعامل مع ذكرياتها عن الحادث.